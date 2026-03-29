Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Theo kế hoạch, bắt đầu từ giữa tháng 4/2026, Petrolimex Hà Tĩnh sẽ triển khai kinh doanh xăng E10.

Hà Tĩnh hiện có 4 thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh và 17 thương nhân đầu mối, phân phối trụ sở đóng ở ngoài tỉnh. Các thương nhân này đang cung cấp xăng dầu cho 83 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh với 242 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 3 kho xăng dầu quy mô trên 129.000 m3.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh là một trong những đơn vị chủ lực cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Công ty hiện đang quản lý và vận hành 82 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị cho việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10.

Công tác súc rửa, vệ sinh toàn bộ hệ thống đang được Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh thực hiện.

Ông Trần Quốc Hùng- Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật của Petrolimex Hà Tĩnh cho biết: “Theo kế hoạch, bắt đầu từ giữa tháng 4/2026, Petrolimex Hà Tĩnh sẽ triển khai kinh doanh xăng E10. Công ty đang tiến hành súc rửa, vệ sinh toàn bộ hệ thống bể chứa, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa xăng sinh học E10 vào kinh doanh. Chúng tôi cũng đã xây dựng lộ trình chuyển đổi cụ thể cho từng cửa hàng, gắn với công tác đào tạo nhân sự và truyền thông đến khách hàng”.

Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4/2026, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch (tháng 6/2026). Đồng thời, xăng E5RON92 tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.

Tại Hà Tĩnh, cùng với Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã chủ động chuẩn bị hạ tầng, sẵn sàng triển khai trên diện rộng, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng kinh doanh xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4/2026.

Theo các chuyên gia, việc đưa xăng sinh học E10 vào sử dụng sẽ giúp giảm áp lực nguồn cung xăng dầu. Khác với xăng truyền thống phụ thuộc nhiều vào khu vực châu Á và chịu ảnh hưởng từ bất ổn địa chính trị Trung Đông, ethanol - chiếm 10% trong E10 - có nguồn cung đa dạng, cả sản xuất trong nước lẫn nhập khẩu từ Mỹ, Brazil. Nhờ đó, việc sử dụng E10 giúp giảm phụ thuộc phần nào vào xăng khoáng, ổn định nguồn cung và hạn chế tác động từ biến động thị trường quốc tế.

Xăng E10 là nhiên liệu pha trộn giữa 90% xăng RON95 với 10% ethanol (E100) - một loại cồn sinh học thường được sản xuất từ ngô, sắn, mía, hoặc các phụ phẩm nông nghiệp khác.

Trong thời gian qua, Sở Công thương Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để sở tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý và chỉ đạo.

Việc triển khai theo lộ trình từng bước nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, cũng như tổ chức sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng triển khai xăng sinh học trên địa bàn từ cuối tháng 4/2026.

Tổng quan về xăng E 10.

Với sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành và sự chủ động của doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho lộ trình triển khai xăng sinh học E10. Đây là bước đi quan trọng giúp đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và phù hợp với xu hướng xanh. Khi nhận thức của người dân và doanh nghiệp được nâng cao, xăng E10 sẽ sớm trở thành lựa chọn quen thuộc.