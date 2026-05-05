Đầu tháng 5, lãi suất tiền gửi ngân hàng ở Hà Tĩnh ra sao?

Đầu tháng 5, mặt bằng lãi suất huy động ngân hàng trên địa bàn ổn định.

Thời điểm này, nhu cầu vốn của nền kinh tế tại Hà Tĩnh đang dần tăng trở lại, các ngân hàng đã chủ động các giải pháp, giữ nhịp lãi suất nhằm duy trì sức hút trong huy động vốn, từ đó tạo dư địa nguồn vốn vay với chi phí hợp lý. Theo ghi nhận, mặt bằng lãi suất huy động các ngân hàng trên địa bàn trong đầu tháng 5 không có nhiều biến động, phổ biến đi ngang kể từ giữa tháng 4 đến nay.

Tại nhóm ngân hàng có quy mô lớn như BIDV, Vietcombank, VietinBank, lãi suất huy động kỳ hạn 1 - 3 tháng hiện dao động từ 2,1 - 2,4%/năm; các kỳ hạn từ 6 - 18 tháng được niêm yết trong khoảng 3,5 - 5,9%/năm; mức cao nhất 6%/năm áp dụng cho tiền gửi từ 24 - 36 tháng.

So với 3 ngân hàng trên, Agribank áp dụng lãi suất tại các kỳ hạn ngắn “nhỉnh” hơn với 2,9%/năm đối với kỳ hạn 1 - 3 tháng; 6 -11 tháng ở mức 4,0%/năm. Từ 12 - 18 tháng, lãi suất cơ bản tương đồng với các ngân hàng trên với 5,9%/năm và mức cao nhất cũng đạt 6%/năm (kỳ hạn từ 24 - 36 tháng).

Vietcombank Hà Tĩnh là một trong những ngân hàng dẫn đầu trên địa bàn tỉnh về quy mô nguồn vốn.

Đặc biệt, trong bức tranh huy động vốn, Vietcombank tạo sự khác biệt khi triển khai sản phẩm “Tiền gửi rút gốc linh hoạt” trên ứng dụng VCB Digibank với mức lãi suất lên tới 7,4%/năm, áp dụng đến ngày 15/5/2026. Đây được xem là chương trình ưu đãi mang tính thời điểm nhằm gia tăng sức hút đối với dòng tiền gửi trực tuyến, đồng thời tạo thêm lựa chọn linh hoạt cho khách hàng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chung đang duy trì ổn định.

Bà Hoàng Thị Ngọc Thảo - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (Vietcombank Hà Tĩnh) cho biết: “Tính đến đầu tháng 5, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt hơn 19.800 tỷ đồng. Với định hướng luôn lấy khách hàng làm trung tâm, Vietcombank Hà Tĩnh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đơn giản hóa quy trình và xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp nhằm gia tăng trải nghiệm và niềm tin cho khách hàng. Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm, cá nhân hóa dịch vụ theo từng phân khúc khách hàng; triển khai nhiều chính sách chăm sóc, ưu đãi, qua đó củng cố uy tín thương hiệu và hướng tới tăng trưởng nguồn vốn bền vững”.

Trong khi đó, BIDV không có ưu đãi về lãi suất nhưng cũng đang “chạy” chương trình tiết kiệm dự thưởng “Tiết kiệm liền tay - Rinh ngay xe Hybrid” nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc hút nguồn huy động.

Theo đó, từ ngày 26/4 - 31/5, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng trong kỳ hạn từ 6 tháng, 12 tháng và từ 13 - 24 tháng sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số cuối chương trình. Chương trình sẽ được quay số trúng thưởng và giải đặc biệt là xe ô tô Hybrid Jaecoo J7 PHEV, trị giá 879 triệu đồng.

Tại khối các ngân hàng thương mại cổ phần, làn sóng giảm lãi suất đã diễn ra mạnh mẽ từ giữa tháng 4 đến nay, nhất là ở các kỳ tiền gửi trung và dài hạn. Mặt bằng lãi suất huy động của khối các ngân hàng này tại địa bàn Hà Tĩnh dao động từ 6,25 - 7,25%/năm, cao hơn nhóm ngân hàng thương mại nhà nước nhưng đã giảm khá mạnh so với đầu tháng 4. Lãi suất trên 8%/năm đã không còn xuất hiện phổ biến trên thị trường, một số ngân hàng áp dụng nhưng buộc đi kèm với những điều kiện như: giá trị tiền gửi lớn, khách hàng mới, khách hàng ưu tiên…

SeABank Hà Tĩnh đã giảm 0,5%/năm ở tất cả các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng so với đầu tháng 4; lãi suất tiền gửi cao nhất được niêm yết tại quầy là 6,25%/năm với kỳ hạn 36 tháng. Cũng trong kỳ hạn này, MBBank áp dụng lãi suất 5,85% - 7%/năm, cao nhất là kỳ hạn 24 tháng với lãi suất niêm yết là 7,2%/năm; Techcombank áp dụng lãi suất cao nhất là 7,25%/năm…

Ông Trần Tự Đức – Giám đốc Chi nhánh SeABank Hà Tĩnh cho biết: “Ngay sau cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các ngân hàng về tình hình lãi suất, SeABank là một trong những ngân hàng đầu tiên thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất trên toàn hệ thống. Năm 2026, chi nhánh đặt mục tiêu tăng 350 tỷ đồng nguồn vốn huy động. Cùng với những giải pháp đồng hành giữ ổn định lãi suất, chúng tôi tăng cường tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi, đặc biệt là các gói tiết kiệm linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Cùng đó, đẩy mạnh kênh số nhằm giữ chân khách hàng hiện hữu và thu hút thêm nguồn vốn mới”.

Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 8, cuối tháng 4/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn Hà Tĩnh tăng 3,7% so với đầu năm, trong khi tổng dư nợ tăng 5,4% so với đầu năm. Chênh lệch này cho thấy tốc độ huy động vốn vẫn chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng, đặt ra bài toán về việc tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn vốn tại các ngân hàng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia tài chính, ngân hàng, trong ngắn hạn, lãi suất tiền gửi khó có khả năng tăng mà chủ yếu duy trì ổn định, “đi ngang”. Điều này nhằm kiểm soát mặt bằng lãi suất và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn. Ở chiều ngược lại, lãi suất huy động cũng chưa thể giảm sâu hoặc đồng loạt như giai đoạn giữa tháng 4 do áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Điều này có nghĩa, huy động vốn đang vào cuộc đua mới, không khốc liệt bám đuổi lãi suất như hồi đầu năm nhưng vẫn âm thầm căng thẳng. Các ngân hàng đang chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, sản phẩm linh hoạt và các chương trình ưu đãi, chăm sóc khách hàng tối ưu nhất.

Đối với khách hàng, đây vẫn được xem là giai đoạn khá tốt cho người dân gửi tiền vào ngân hàng, vừa tranh thủ các chính sách lãi suất, vừa tìm nơi trú ngụ an toàn cho dòng tiền trong bối cảnh các kênh đầu tư khác chưa thực sự tạo bứt phá.

