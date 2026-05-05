Cùng BIDV Hà Tĩnh gửi tiết kiệm "săn" cơ hội sở hữu xe Hybrid

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 26/4 - 31/5, khách hàng Hà Tĩnh gửi tiết kiệm tại BIDV sẽ được tham gia chương trình “Tiết kiệm liền tay - Rinh ngay xe Hybrid” với giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng.

BIDV Hà Tĩnh đang tích cực triển khai chương trình “Tiết kiệm liền tay – Rinh ngay xe Hybrid”.

Nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng và đẩy mạnh huy động vốn dân cư, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai chương trình “Tiết kiệm liền tay - Rinh ngay xe Hybrid” trên phạm vi toàn quốc. Đây là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 69 năm thành lập ngân hàng, đồng thời tạo thêm cơ hội trúng thưởng giá trị cho khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm.

Theo thể lệ chương trình, từ ngày 26/4 đến hết 31/5/2026, khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bằng VNĐ với các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và từ 13 - 24 tháng, dưới hình thức tại quầy hoặc online đều được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số cuối chương trình.

Cụ thể, với mức tiền gửi tối thiểu từ 100 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được mã dự thưởng tương ứng theo từng kỳ hạn; số lượng mã không giới hạn, phụ thuộc vào số tiền gửi thực tế.

Đặc biệt, cùng số tiền và kỳ hạn, khách hàng gửi tiết kiệm online được nhân đôi số mã dự thưởng so với gửi tại quầy, qua đó gia tăng cơ hội trúng thưởng.

Chương trình có tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng; trong đó, 1 giải đặc biệt là 1 xe ô tô Hybrid Jaecoo J7 PHEV (trị giá 879 triệu đồng); 2 giải nhất, mỗi giải là 1 chỉ vàng nhẫn tròn Doji 9999 Hưng Thịnh Vượng hoặc tiền mặt giá trị tương đương (không quá 17.000.000 đồng) và 66 giải may mắn, trị giá tiền mặt mỗi giải 690.000 đồng.

Dự kiến, BIDV sẽ tổ chức quay số trúng thưởng vào ngày 12/6, bằng phần mềm điện tử, đảm bảo công khai, minh bạch.

Tại Hà Tĩnh, vào tháng 3/2026, khách hàng tại phường Sông Trí đã vượt qua hàng triệu mã dự thưởng trên toàn quốc trúng giải đặc biệt chương trình “Đại Phát Lộc” là 1 sổ tiết kiệm trị giá hơn 686 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Với vị thế là một trong những tổ chức tín dụng uy tín trên địa bàn, BIDV Hà Tĩnh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến quy trình giao dịch theo hướng nhanh gọn, thuận tiện; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm mang đến trải nghiệm hiện đại, an toàn cho khách hàng. Cùng với đó, ngân hàng chú trọng đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từng bước xây dựng hình ảnh ngân hàng thân thiện, tận tâm.

Những nỗ lực đồng bộ này đã góp phần củng cố niềm tin, khẳng định vị thế BIDV Hà Tĩnh là địa chỉ tài chính an toàn, tin cậy, đồng hành bền vững cùng khách hàng và sự phát triển của địa phương.

