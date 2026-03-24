Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Nữ khách hàng Hà Tĩnh trúng sổ tiết kiệm hơn 686 triệu đồng của BIDV

Thu Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Vượt qua hàng triệu mã dự thưởng trên toàn quốc, nữ khách hàng ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã trúng giải “Đại Phát Lộc” - sổ tiết kiệm trị giá hơn 686 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Sáng 24/3, tại Phòng giao dịch Nam Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao giải đặc biệt chương trình khuyến mại “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà”.

bqbht_br_mg-9646.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Chủ nhân giải thưởng cao nhất - giải “Đại Phát Lộc” trị giá 686.868.686 đồng là chị Hoàng Thị Hoài (trú tại phường Sông Trí). Mã số dự thưởng mang lại giải thưởng cho chị Hoài là B0897610. Đây là khách hàng may mắn vượt qua hàng triệu mã số dự thưởng trên toàn quốc trong thời gian triển khai chương trình đợt 1 từ ngày 1/12/2025 đến 31/1/2026.

bqbht_br_mg-9660-7510.jpg
Ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Việc trao giải thưởng giá trị cao nhất đợt này tại Hà Tĩnh là minh chứng rõ nét cho sự minh bạch, uy tín và cam kết của BIDV trong việc tri ân khách hàng. BIDV không chỉ mang đến những sản phẩm tài chính an toàn mà còn mong muốn lan tỏa niềm vui, sự thịnh vượng đến từng cá nhân đã tin tưởng đồng hành cùng ngân hàng...

mg-9679.jpg
Lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh và lãnh đạo địa phương trao tặng biểu trưng giải "Đại Phát Lộc" cho chị Hoàng Thị Hoài.

Với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại, thời gian tới, BIDV Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi, gia tăng giá trị cho khách hàng, đồng hành cùng người dân trong việc tích lũy và phát triển nguồn vốn.

Chương trình khuyến mại “Quay số trúng thưởng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn” được triển khai từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 31/3/2026 trên toàn hệ thống BIDV. Chương trình dành cho khách hàng giao dịch tại quầy và trên kênh online, với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 5 tỷ đồng. Các khách hàng có cơ hội trúng sổ tiết kiệm hơn 686 triệu đồng, xe ô tô Mercedes và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác.

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng thực hiện gửi tiền tiết kiệm tại quầy và online kỳ hạn 6, 12, 13, 18, 24 tháng trả lãi đầu kỳ, định kỳ và cuối kỳ sẽ được nhận mã dự thưởng quay số may mắn.

Chương trình được chia làm 2 đợt dự thưởng gồm: đợt 1 (chương trình “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà”) từ ngày 1/12/2025 đến 31/1/2026; đợt 2 (chương trình “Gửi tiết kiệm - Rước mã lực, đón mã lộc”) từ 1/2/2026 đến 31/3/2026.

Ngày 18/3, BIDV đã tiến hành mở thưởng đợt 1 chương trình “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà” và xác định được các khách hàng trúng thưởng gồm: 1 giải “Đại Phát Lộc” sổ tiết kiệm 686.868.686 đồng và 2.025 giải “Phát lộc”, mỗi giải trị giá 666.666 đồng.

Tin liên quan

Tags:

#BIDV #Hà Tĩnh #giải thưởng #gửi tiết kiệm

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.
Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học

Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.
Tôi là "cầu nối" an sinh cơ sở

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm nhân viên thu thuộc tổ chức người tham gia phát triển bảo hiểm xã hội, bà Võ Thị Thiện (xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh) cùng các cộng sự trở thành "cầu nối" góp phần phát triển an sinh cơ sở.
6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý là việc rút ngắn thời gian phúc khảo và bổ sung 2 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi.
Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.