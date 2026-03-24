Nữ khách hàng Hà Tĩnh trúng sổ tiết kiệm hơn 686 triệu đồng của BIDV

(Baohatinh.vn) - Vượt qua hàng triệu mã dự thưởng trên toàn quốc, nữ khách hàng ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã trúng giải “Đại Phát Lộc” - sổ tiết kiệm trị giá hơn 686 triệu đồng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Sáng 24/3, tại Phòng giao dịch Nam Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao giải đặc biệt chương trình khuyến mại “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà”.
Chủ nhân giải thưởng cao nhất - giải “Đại Phát Lộc” trị giá 686.868.686 đồng là chị Hoàng Thị Hoài (trú tại phường Sông Trí). Mã số dự thưởng mang lại giải thưởng cho chị Hoài là B0897610. Đây là khách hàng may mắn vượt qua hàng triệu mã số dự thưởng trên toàn quốc trong thời gian triển khai chương trình đợt 1 từ ngày 1/12/2025 đến 31/1/2026.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Việc trao giải thưởng giá trị cao nhất đợt này tại Hà Tĩnh là minh chứng rõ nét cho sự minh bạch, uy tín và cam kết của BIDV trong việc tri ân khách hàng. BIDV không chỉ mang đến những sản phẩm tài chính an toàn mà còn mong muốn lan tỏa niềm vui, sự thịnh vượng đến từng cá nhân đã tin tưởng đồng hành cùng ngân hàng...
Với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại, thời gian tới, BIDV Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi, gia tăng giá trị cho khách hàng, đồng hành cùng người dân trong việc tích lũy và phát triển nguồn vốn.
Chương trình khuyến mại “Quay số trúng thưởng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn” được triển khai từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 31/3/2026 trên toàn hệ thống BIDV. Chương trình dành cho khách hàng giao dịch tại quầy và trên kênh online, với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 5 tỷ đồng. Các khách hàng có cơ hội trúng sổ tiết kiệm hơn 686 triệu đồng, xe ô tô Mercedes và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác.
Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng thực hiện gửi tiền tiết kiệm tại quầy và online kỳ hạn 6, 12, 13, 18, 24 tháng trả lãi đầu kỳ, định kỳ và cuối kỳ sẽ được nhận mã dự thưởng quay số may mắn.
Chương trình được chia làm 2 đợt dự thưởng gồm: đợt 1 (chương trình “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà”) từ ngày 1/12/2025 đến 31/1/2026; đợt 2 (chương trình “Gửi tiết kiệm - Rước mã lực, đón mã lộc”) từ 1/2/2026 đến 31/3/2026.
Ngày 18/3, BIDV đã tiến hành mở thưởng đợt 1 chương trình “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà” và xác định được các khách hàng trúng thưởng gồm: 1 giải “Đại Phát Lộc” sổ tiết kiệm 686.868.686 đồng và 2.025 giải “Phát lộc”, mỗi giải trị giá 666.666 đồng.
