Nữ khách hàng Hà Tĩnh trúng sổ tiết kiệm hơn 686 triệu đồng của BIDV

Sáng 24/3, tại Phòng giao dịch Nam Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao giải đặc biệt chương trình khuyến mại “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà”.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Chủ nhân giải thưởng cao nhất - giải “Đại Phát Lộc” trị giá 686.868.686 đồng là chị Hoàng Thị Hoài (trú tại phường Sông Trí). Mã số dự thưởng mang lại giải thưởng cho chị Hoài là B0897610. Đây là khách hàng may mắn vượt qua hàng triệu mã số dự thưởng trên toàn quốc trong thời gian triển khai chương trình đợt 1 từ ngày 1/12/2025 đến 31/1/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Việc trao giải thưởng giá trị cao nhất đợt này tại Hà Tĩnh là minh chứng rõ nét cho sự minh bạch, uy tín và cam kết của BIDV trong việc tri ân khách hàng. BIDV không chỉ mang đến những sản phẩm tài chính an toàn mà còn mong muốn lan tỏa niềm vui, sự thịnh vượng đến từng cá nhân đã tin tưởng đồng hành cùng ngân hàng...

Lãnh đạo BIDV chi nhánh Hà Tĩnh và lãnh đạo địa phương trao tặng biểu trưng giải "Đại Phát Lộc" cho chị Hoàng Thị Hoài.

Với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại, thời gian tới, BIDV Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi, gia tăng giá trị cho khách hàng, đồng hành cùng người dân trong việc tích lũy và phát triển nguồn vốn.