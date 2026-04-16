Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Người dân Lào vui đón Tết cổ truyền Bunpimay 2026

Khánh Huyền - Khánh Phương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tết cổ truyền Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp nước Lào với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Tết Bunpimay – lễ hội truyền thống quan trọng nhất trong năm của Nhân dân Lào – được tổ chức vào trung tuần tháng Tư hằng năm. Năm 2026, Tết cổ truyền của Lào diễn ra từ ngày 14 đến 16/4 (Dương lịch). Nhân dịp này, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith đã gửi thông điệp năm mới, chuyển lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể nhân dân Lào, cộng đồng người Lào ở nước ngoài, cùng bạn bè quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Lào. (Ảnh: Vientiane Times)
Tại Thủ đô Vientiane, ngày 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã tham gia nghi lễ tắm Phật truyền thống. Đây là nghi thức quan trọng trong dịp năm mới, thể hiện lòng thành kính, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. (Ảnh: Vientiane Times)
Cùng ngày, tại Thủ đô Vientiane, lễ rước Phật được tổ chức trang trọng đi qua các tuyến phố trung tâm quận Chanthabouly, với sự tham gia của nhiều khối diễu hành. Dọc hai bên đường, đông đảo người dân và du khách tham gia nghi thức té nước cầu may, tạo nên không khí phấn khởi, rộn ràng. (Ảnh: Vientiane Times)
Tại Luang Prabang, người dân tham gia lễ đắp tháp cát – một hoạt động truyền thống đặc sắc trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Theo đó, người dân cùng nhau vun đắp các tháp cát, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết cộng đồng. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần nhắc nhở mỗi người hướng thiện, thành kính hướng về Đức Phật, cầu mong những điều tốt lành. (Ảnh: Lao Security News)
Cũng tại Luang Prabang, lễ rước Nàng Chúa Xuân (Nang Sangkhane) diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Lao Security News)
Theo nghi lễ truyền thống, các cô gái được tuyển chọn sẽ tham gia đoàn rước trên những cỗ xe được trang hoàng lộng lẫy, diễu hành qua các tuyến phố chính. Trong đó, Nàng Chúa Xuân ngự ở vị trí trung tâm, trên lưng linh tượng đại diện cho năm mới của Lào; sáu thiếu nữ còn lại ngồi hai bên phía dưới linh tượng, mỗi bên ba người. (Ảnh: Lao Security News)
Tuyến phố cổ Sisavangvong, nằm ngay trung tâm Luang Prabang, trở thành tâm điểm của các hoạt động té nước. Đây là hoạt động mang ý nghĩa gột rửa những điều không may của năm cũ, cầu mong một năm mới bình an, may mắn và thuận lợi. Hàng nghìn người dân cùng du khách quốc tế hòa mình vào không khí lễ hội, tạo nên khung cảnh sôi động, rực rỡ sắc màu. (Ảnh: Lao Security News)
Lễ rước Nàng Chúa Xuân tại Pakse, tỉnh Champasak. (Ảnh: Lao Security News)
Hòa trong không khí sôi động đón Tết Bunpimay diễn ra trên khắp đất nước Lào, ngày 15/4, tỉnh Khammouane đã tổ chức hoạt động “Đạp xe lễ Phật 9 chùa” tại thị xã Thakhek. Đoàn xuất phát từ trung tâm thị xã, di chuyển qua 9 ngôi chùa tiêu biểu trên địa bàn. Hoạt động không chỉ góp phần tạo không khí phấn khởi trong dịp Tết cổ truyền mà còn nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy, gìn giữ các giá trị văn hóa, tâm linh truyền thống. (Ảnh: Lao National Radio)
Tết Bunpimay không chỉ là thời điểm chuyển giao năm mới mà còn là dịp để người dân Lào bày tỏ lòng tri ân, hướng về cội nguồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: Lao Security News)
(Theo Vientiane Times, Lao Security News, Lao National Radio)

Tin liên quan

Tags:

#Tết cổ truyền Bunpimay 2026 #tết cổ truyền Bunpimay Lào #Tết cổ truyền Bunpimay - Lào #Tết cổ truyền Bunpimay #Bunpimay #Tết Bunpimay Lào #Lào

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

