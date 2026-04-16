Người dân Lào vui đón Tết cổ truyền Bunpimay 2026

Mỹ và Iran xem xét tái đàm phán nhằm cứu vãn lệnh ngừng bắn 14/04/2026 08:06 Mỹ và Iran đang thảo luận về việc tổ chức thêm vòng đàm phán trực tiếp nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn dài hạn hơn sau khi cuộc gặp tại Islamabad (Pakistan) do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu không đạt được đột phá.

Peter Magyar - người khép lại 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Hungary 14/04/2026 04:27 Từ thành viên đảng cầm quyền, ông Magyar đã chuyển sang phe đối lập và đánh bại Thủ tướng Orban bằng kết quả áp đảo trong cuộc bầu cử cuối tuần trước.

Tổng thống Putin nói sẵn sàng làm trung gian hòa giải hòa bình Mỹ - Iran 13/04/2026 13:33 Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian về nỗ lực hòa bình Trung Đông, nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng giúp làm trung gian hòa giải.

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran 13/04/2026 10:26 Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào chào đón tết Bunpimay 13/04/2026 09:32 Trong thông điệp chúc mừng tết Bunpimay Lào năm 2569 (theo Phật lịch), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith kêu gọi tăng cường đoàn kết toàn dân tộc, chung sức thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Trump sẽ tiếp tục không kích Iran 13/04/2026 07:26 Tổng thống Trump và các trợ lý đang cân nhắc việc không kích có giới hạn nhắm vào Iran song song với việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Ông Trump lệnh cho hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz 13/04/2026 04:00 Tổng thống Trump tuyên bố hải quân Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi Washington và Tehran kết thúc đàm phán mà không đạt thỏa thuận.

21 giờ đàm phán bất thành, 'số phận' xung đột Mỹ - Iran sẽ ra sao? 12/04/2026 21:12 Mỹ và Iran sẽ phải tính toán các bước đi tiếp theo sau khi không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán tại Pakistan.

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban 12/04/2026 14:09 Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Mỹ, Iran dự kiến sớm tiến hành vòng đàm phán thứ ba 12/04/2026 10:05 Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 11/4 đang rơi vào thế bế tắc, chủ yếu do bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược toàn cầu.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ, Iran đối thoại trực tiếp tại Pakistan 12/04/2026 05:01 Tham dự cuộc đàm phán có đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của ông Trump, cùng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Người Iran vừa mừng vừa lo với lệnh ngừng bắn 11/04/2026 11:16 Đa số người dân Iran hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, nhưng e ngại cuộc chiến còn lâu mới kết thúc vì nhiều vấn đề lớn chưa được giải quyết.

3 kịch bản có thể xảy ra sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran kết thúc 11/04/2026 05:00 Kéo dài thời gian ngừng bắn, bùng nổ chiến tranh trở lại hoặc các cuộc tấn công ở cường độ thấp khi Iran kiểm soát Hormuz, mỗi kịch bản như vậy đều định hình lại khu vực theo hướng có lợi cho Tehran.

Nga tuyên bố ngừng bắn với Ukraine, Kiev hưởng ứng, thời gian kéo dài bao lâu? 10/04/2026 12:17 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố lệnh ngừng bắn với Ukraine trong khoảng thời gian diễn ra kỳ nghỉ Lễ Phục sinh của Chính thống giáo.

Iran cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày 10/04/2026 04:28 Iran chỉ cho phép số lượng tàu hạn chế qua eo biển Hormuz theo thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Iran công bố lộ trình thay thế cho tàu qua eo biển Hormuz 09/04/2026 14:35 Ngày 9/4, Iran thông báo các lộ trình thay thế cho tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, do lo ngại nguy cơ từ thủy lôi tại khu vực chính của tuyến đường thủy huyết mạch này.

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp 09/04/2026 10:33 Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.

Iran đóng eo biển Hormuz, dọa hủy lệnh ngừng bắn 09/04/2026 04:57 Truyền thông Iran đưa tin nước này đang đình chỉ cho phép tàu qua eo biển Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn vì Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon.

Cơ sở lọc dầu bị tấn công, Iran phóng tên lửa vào các nước vùng Vịnh 08/04/2026 20:51 Truyền thông Iran cho biết nước này đã phóng tên lửa và UAV vào các nước láng giềng vùng Vịnh sau khi cơ sở lọc dầu trên đảo Lavan bị tấn công.

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân 08/04/2026 12:20 Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.

Ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran 08/04/2026 07:36 Tổng thống Trump tuyên bố ông đã đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, với điều kiện Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ không kích các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran 08/04/2026 05:11 Truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức cấp cao cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nằm ngoài khơi phía Tây Iran.

Iran kêu gọi thành lập 'lá chắn người' bảo vệ các nhà máy điện 07/04/2026 17:15 Khi thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra liên quan việc mở lại eo biển Hormuz đang đến gần, Iran đã kêu gọi thanh niên tham gia các hoạt động mang tính biểu tượng nhằm bảo vệ các nhà máy điện trọng điểm.

Mỹ ấn định thời điểm Iran mở cửa eo biển Hormuz để tránh thảm họa 'bị tiêu diệt' 07/04/2026 11:30 Trong cuộc họp báo tôn vinh chiến dịch giải cứu phi công ở Iran, ông Trump đe dọa toàn bộ đất nước Iran sẽ bị “tiêu diệt” chỉ trong 1 đêm nếu không mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4.

Iran tuyên bố hoàn tất các yêu cầu về chấm dứt xung đột 07/04/2026 05:00 Đại diện Bộ Ngoại giao Iran khẳng định: “Việc Iran nhanh chóng và thẳng thắn đưa ra quan điểm không nên bị coi là sự đầu hàng", và lưu ý Tehran sẽ thông tin khi cần thiết.

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày? 06/04/2026 11:39 Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.

Xe đầu kéo đâm một loạt ôtô ở trạm thu phí, 26 người thương vong 06/04/2026 09:06 Ít nhất 21 người bị thương và 5 người thiệt mạng khi xe đầu kéo đâm một loạt phương tiện đang qua trạm thu phí Casablanca, hôm 1/4.

Thế lưỡng nan với ông Trump trong cuộc chiến Iran 06/04/2026 04:00 Vụ Iran bắn rơi tiêm kích F-15E và những diễn biến khác trong chiến sự đang gia tăng sức ép lên Tổng thống Trump, khiến ông ngày càng khó tìm lối thoát như ý muốn.

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao 05/04/2026 10:48 Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.