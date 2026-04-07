Thói quen xấu âm thầm gây sỏi thận

Sỏi thận hình thành do sự kết tinh và lắng đọng của các chất khoáng trong nước tiểu, như canxi, oxalat, axit uric… Khi nồng độ các chất này tăng cao hoặc môi trường nước tiểu thuận lợi, chúng sẽ kết dính lại tạo thành tinh thể và dần phát triển thành sỏi.

Một số thói quen xấu gây sỏi thận

1. Uống không đủ nước

Một trong những thói quen phổ biến nhất dẫn đến sỏi thận là uống không đủ nước. Nhiều người chỉ uống nước khi cảm thấy khát, trong khi cơ thể đã ở trạng thái thiếu nước từ trước đó.

Khi lượng nước nạp vào không đủ, nước tiểu trở nên cô đặc, làm tăng nồng độ các chất khoáng. Đây là điều kiện lý tưởng để các tinh thể hình thành và kết tụ thành sỏi.

Các bác sĩ khuyến cáo, người trưởng thành nên uống từ 1,5–2 lít nước mỗi ngày, thậm chí nhiều hơn nếu vận động nhiều hoặc sống trong môi trường nóng ẩm. Việc duy trì nước tiểu trong, nhạt màu là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã được cung cấp đủ nước.

2. Ăn mặn

Chế độ ăn nhiều muối là một yếu tố nguy cơ quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Khi tiêu thụ quá nhiều natri, cơ thể sẽ tăng thải natri qua nước tiểu, kéo theo sự gia tăng bài tiết canxi.

Lượng canxi trong nước tiểu cao kết hợp với oxalat sẽ dễ dàng tạo thành sỏi canxi – loại sỏi phổ biến nhất hiện nay.

Thói quen ăn mặn, sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, dưa muối, đồ đóng hộp… chính là nguyên nhân âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tổ chức y tế khuyến cáo mỗi người chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối/ngày.

3. Lạm dụng đạm động vật

Chế độ ăn giàu đạm, đặc biệt là đạm động vật như thịt đỏ, hải sản… cũng góp phần làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Khi tiêu thụ quá nhiều đạm, cơ thể sẽ sản sinh nhiều axit uric, đồng thời làm giảm nồng độ citrate trong nước tiểu – một chất có vai trò ngăn cản sự kết tinh của sỏi.

Ngoài ra, chế độ ăn giàu đạm còn làm thay đổi độ pH nước tiểu, tạo môi trường thuận lợi cho các tinh thể phát triển.

Các chuyên gia khuyến nghị nên cân đối lượng đạm trong khẩu phần ăn, tăng cường đạm thực vật và bổ sung rau xanh để giảm nguy cơ.

4. Bổ sung vi chất sai cách

Việc tự ý bổ sung các loại vitamin và khoáng chất mà không có chỉ định của bác sĩ cũng là một nguyên nhân đáng lưu ý. Cụ thể, sử dụng quá nhiều vitamin C có thể làm tăng lượng oxalat trong nước tiểu – yếu tố chính hình thành sỏi canxi oxalat. Tương tự, bổ sung canxi không đúng cách, đặc biệt là uống liều cao kéo dài, cũng có thể làm tăng nguy cơ lắng đọng canxi tại thận.

Điều này cho thấy, việc bổ sung vi chất cần được cá nhân hóa và có sự tư vấn từ chuyên gia y tế, tránh tình trạng "bổ quá hóa hại".

Ăn mặn, ít uống nước,... nguy cơ mắc sỏi thận cũng có xu hướng gia tăng.

5. Thói quen ăn uống trong gia đình

Một yếu tố ít được chú ý là thói quen ăn uống mang tính "gia đình". Khi các thành viên trong gia đình có chế độ ăn giống nhau - như ăn mặn, ít uống nước, nhiều đạm – thì nguy cơ mắc sỏi thận cũng có xu hướng gia tăng đồng loạt.

Điều này không chỉ liên quan đến yếu tố di truyền mà còn phản ánh lối sống và thói quen sinh hoạt chung. Vì vậy, việc thay đổi chế độ ăn cần được thực hiện đồng bộ trong gia đình để đạt hiệu quả phòng bệnh.

Ngoài ra, một số bệnh lý đường tiêu hóa như viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích, tiêu chảy kéo dài… có thể làm rối loạn hấp thu chất dinh dưỡng và tăng nguy cơ hình thành sỏi. Cụ thể, khi ruột hấp thu kém canxi, oxalat sẽ được hấp thu nhiều hơn vào máu và sau đó thải qua thận, làm tăng nguy cơ tạo sỏi canxi oxalat.

Do đó, những người có bệnh lý tiêu hóa mạn tính cần được theo dõi và kiểm soát tốt để hạn chế biến chứng liên quan đến thận.

Những dấu hiệu không nên bỏ qua

Ở giai đoạn đầu, sỏi thận có thể không gây triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, khi sỏi di chuyển hoặc gây tắc nghẽn, người bệnh có thể gặp các biểu hiện như:

Đau vùng thắt lưng, lan xuống bụng dưới hoặc bẹn; tiểu buốt, tiểu rắt; nước tiểu đục hoặc có máu; buồn nôn, nôn; sốt nếu có nhiễm trùng kèm theo.

Khi xuất hiện các dấu hiệu này, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Phòng ngừa sỏi thận từ thay đổi thói quen

Các chuyên gia nhấn mạnh, phần lớn các trường hợp sỏi thận có thể phòng ngừa được thông qua việc điều chỉnh lối sống:

Uống đủ nước mỗi ngày

Giảm lượng muối trong khẩu phần ăn

Hạn chế đạm động vật, tăng cường rau xanh

Không tự ý dùng thực phẩm chức năng

Duy trì cân nặng hợp lý Khám sức khỏe định kỳ

Sỏi thận không phải là bệnh lý xuất hiện đột ngột mà là hệ quả của quá trình tích lũy lâu dài từ những thói quen xấu trong sinh hoạt hằng ngày. Việc nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ và thay đổi lối sống đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh.

Một chế độ ăn uống khoa học, uống đủ nước và duy trì lối sống lành mạnh không chỉ giúp bảo vệ thận mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi xuất hiện cơn đau mới bắt đầu quan tâm, bởi phòng bệnh luôn là giải pháp hiệu quả và ít tốn kém nhất.