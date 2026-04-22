Bao lâu cần rửa bình nước cá nhân?

(Baohatinh.vn) - Thói quen chỉ tráng bình nước bằng nước lọc có thể biến vật dụng này thành ổ vi khuẩn nguy hiểm do sự tích tụ của nước bọt.

Nhiều người có thói quen chỉ súc bình nước bằng nước lọc rồi tái sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia dịch tễ cảnh báo thói quen này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Giáo sư Chuck Gerba tại Đại học Arizona (Mỹ) cho biết nước bọt là tác nhân chính gây ô nhiễm bình nước. Qua kiểm tra các mẫu bình của sinh viên, ông ghi nhận lượng vi khuẩn tăng vọt chỉ sau ba, bốn ngày sử dụng liên tục. Khu vực miệng bình là nơi bẩn nhất do tiếp xúc trực tiếp với miệng người dùng.

Ngoài ra, thao tác chạm tay vào nắp hoặc vòi hút cũng có thể đưa các loại khuẩn như Salmonella, E. coli và Norovirus vào bên trong.

Bình nước có thể chứa nhiều vi trùng, vi khuẩn nếu không được vệ sinh thường xuyên - Ảnh: Purewow

Vi khuẩn có cơ chế tạo ra những màng sinh học (biofilm) khó quan sát bằng mắt thường. Bác sĩ tiêu hóa Supriya Rao (Mỹ) giải thích, mỗi lần uống, vi khuẩn từ miệng sẽ xâm nhập và sinh sôi nhanh chóng trong môi trường ẩm ướt. Do đó, bà khuyến nghị người dùng nên rửa bình bằng xà phòng mỗi ngày. Riêng với các loại bình đựng nước có đường hoặc hương liệu, cần vệ sinh ngay lập tức sau khi dùng vì môi trường ngọt đẩy nhanh tốc độ tích tụ vi khuẩn.

Nếu không có điều kiện rửa xà phòng hàng ngày, nhà vi sinh vật học Jason Tetro thuộc Đại học Ottawa (Canada) cho rằng ba ngày là giới hạn an toàn tối đa nếu chỉ tráng bình bằng nước lọc. Vượt qua mốc này, bình bắt buộc phải được làm sạch bằng hóa chất. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất của một chiếc bình tích tụ nhiều vi khuẩn là mùi hôi lạ.

Về quy trình làm sạch sâu, ông Tetro khuyên người dùng sử dụng bàn chải chuyên dụng và xà phòng để cọ rửa kỹ lưỡng sau mỗi 5-7 ngày. Độc giả cũng có thể dùng máy rửa bát để tận dụng mức nhiệt cao tiêu diệt vi sinh vật. Việc súc bình bằng nước nóng 70 độ C mỗi ngày có thể giúp giảm bớt lượng khuẩn nhưng chỉ là giải pháp tình thế.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên dùng chung bình nước. Việc này làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo các loại khuẩn lạ, như liên cầu khuẩn nhóm A hoặc các tác nhân gây viêm màng não.

Ngọc Ngân (Theo Huffpost)

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nhộn nhịp dịch vụ làm đẹp đón Tết

Nhu cầu chăm sóc nhan sắc để đón Tết của chị em tăng cao nên thời điểm này, các cơ sở dịch vụ làm đẹp tại Hà Tĩnh phải bố trí nhân lực làm việc hết công suất.
Lưu ý cần biết cho người thích uống cà phê muối

Cà phê muối là thức uống được nhiều người yêu thích bởi sự kết hợp độc đáo giữa nhiều vị. Tuy nhiên, việc thường xuyên tiêu thụ cà phê muối có thể là nguyên nhân gây tăng cân và tích lũy mỡ thừa.
Vì sao tóc rụng nhiều?

Tình trạng tóc rụng nhiều và thường xuyên là vấn đề “đau đầu” của rất nhiều chị em phụ nữ. Có rất nhiều nguyên nhân khiến mái tóc bị khô, xơ và dễ gãy.
Những thói quen buổi sáng tốt cho da

Uống nước ấm, làm sạch da đúng cách, vận động nhẹ nhàng, đón nắng sớm, ăn sáng lành mạnh là những thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho da.
Thiểu sản men răng: Chớ xem thường!

Nếu men răng của bạn không được hình thành đầy đủ, có dấu hiệu mềm, mỏng và dễ vỡ làm lộ lớp ngà răng bên dưới, rất có thể bạn đang gặp phải tình trạng thiểu sản men răng.
Những lưu ý khi ăn ổi

Bạn không nên ăn ổi khi đói, không ăn nhiều hạt… để tránh các hậu quả tiêu cực tới sức khỏe.
Đau răng cảnh báo bệnh lý răng miệng nào?

Đau răng là tình trạng ê buốt, nhức hoặc đau dữ dội ở bên trong hoặc xung quanh vùng răng, nướu. Đây cũng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý răng miệng khác nhau.