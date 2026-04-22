Bao lâu cần rửa bình nước cá nhân?

Nhiều người có thói quen chỉ súc bình nước bằng nước lọc rồi tái sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia dịch tễ cảnh báo thói quen này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Giáo sư Chuck Gerba tại Đại học Arizona (Mỹ) cho biết nước bọt là tác nhân chính gây ô nhiễm bình nước. Qua kiểm tra các mẫu bình của sinh viên, ông ghi nhận lượng vi khuẩn tăng vọt chỉ sau ba, bốn ngày sử dụng liên tục. Khu vực miệng bình là nơi bẩn nhất do tiếp xúc trực tiếp với miệng người dùng.

Ngoài ra, thao tác chạm tay vào nắp hoặc vòi hút cũng có thể đưa các loại khuẩn như Salmonella, E. coli và Norovirus vào bên trong.

Bình nước có thể chứa nhiều vi trùng, vi khuẩn nếu không được vệ sinh thường xuyên - Ảnh: Purewow

Vi khuẩn có cơ chế tạo ra những màng sinh học (biofilm) khó quan sát bằng mắt thường. Bác sĩ tiêu hóa Supriya Rao (Mỹ) giải thích, mỗi lần uống, vi khuẩn từ miệng sẽ xâm nhập và sinh sôi nhanh chóng trong môi trường ẩm ướt. Do đó, bà khuyến nghị người dùng nên rửa bình bằng xà phòng mỗi ngày. Riêng với các loại bình đựng nước có đường hoặc hương liệu, cần vệ sinh ngay lập tức sau khi dùng vì môi trường ngọt đẩy nhanh tốc độ tích tụ vi khuẩn.

Nếu không có điều kiện rửa xà phòng hàng ngày, nhà vi sinh vật học Jason Tetro thuộc Đại học Ottawa (Canada) cho rằng ba ngày là giới hạn an toàn tối đa nếu chỉ tráng bình bằng nước lọc. Vượt qua mốc này, bình bắt buộc phải được làm sạch bằng hóa chất. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất của một chiếc bình tích tụ nhiều vi khuẩn là mùi hôi lạ.

Về quy trình làm sạch sâu, ông Tetro khuyên người dùng sử dụng bàn chải chuyên dụng và xà phòng để cọ rửa kỹ lưỡng sau mỗi 5-7 ngày. Độc giả cũng có thể dùng máy rửa bát để tận dụng mức nhiệt cao tiêu diệt vi sinh vật. Việc súc bình bằng nước nóng 70 độ C mỗi ngày có thể giúp giảm bớt lượng khuẩn nhưng chỉ là giải pháp tình thế.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên dùng chung bình nước. Việc này làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo các loại khuẩn lạ, như liên cầu khuẩn nhóm A hoặc các tác nhân gây viêm màng não.

Ngọc Ngân (Theo Huffpost)