5 thói quen khiến tóc ngày càng mỏng

1. Chế độ dinh dưỡng mất cân bằng

Mái tóc là bộ phận cuối cùng nhận được dưỡng chất từ cơ thể nhưng lại là bộ phận đầu tiên biểu hiện sự thiếu hụt. Nhiều người vì áp lực giảm cân hoặc thói quen ăn uống nhanh mà vô tình "bỏ đói" nang tóc khiến tóc mỏng, thưa, rụng nhiều.

Thiếu hụt protein và kẽm: Sợi tóc cấu tạo chủ yếu từ keratin (một loại protein). Khi bạn không nạp đủ protein hoặc thiếu kẽm, chất xúc tác quan trọng cho quá trình phân chia tế bào tóc, các nang tóc sẽ dần thu nhỏ lại, khiến sợi tóc mọc ra mảnh hơn và dễ rụng.

Thừa đường và chất béo bão hòa: Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm ngọt và đồ chiên rán gây ra phản ứng viêm trong cơ thể. Điều này không chỉ làm bít tắc tuyến bã nhờn trên da đầu mà còn cản trở quá trình lưu thông máu đến các mao mạch nhỏ nuôi dưỡng chân tóc.

2. Thói quen gội đầu và chăm sóc tóc sai cách

Gội đầu là bước vệ sinh cơ bản nhưng nếu thực hiện sai phương pháp, nó sẽ trở thành tác nhân vật lý trực tiếp gây tổn thương da đầu.

Gội đầu quá thường xuyên hoặc dùng nước quá nóng: Nước nóng làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu, khiến da đầu bị khô và kích ứng. Khi da đầu không khỏe, nang tóc sẽ không còn môi trường lý tưởng để phát triển bền vững.

Sử dụng móng tay gãi mạnh: Hành động này tạo ra những vết xước siêu nhỏ trên da đầu, dễ dẫn đến nhiễm trùng và làm tổn thương các nang tóc đang trong giai đoạn phát triển.

Đi ngủ khi tóc còn ướt: Đây là thói quen cực kỳ nguy hiểm. Môi trường ẩm ướt là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm phát triển, gây ra gàu và viêm da tiết bã, một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến tóc mỏng đi nhanh chóng.

3. Áp lực tâm lý và tình trạng thiếu ngủ kéo dài

Y khoa đã chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa hệ thần kinh và sức khỏe mái tóc. Stress không chỉ là cảm giác mệt mỏi, nó là một phản ứng sinh hóa mạnh mẽ.

Rụng tóc do căng thẳng: Khi bạn rơi vào trạng thái stress kéo dài, cơ thể sẽ đẩy một lượng lớn nang tóc vào giai đoạn nghỉ ngơi đồng loạt. Kết quả là sau 2 - 3 tháng, tóc sẽ rụng hàng loạt và lớp tóc mới mọc lên rất thưa thớt.

Thiếu ngủ: Ban đêm là thời điểm cơ thể tái tạo tế bào và tiết ra các hormone tăng trưởng. Việc thức khuya làm rối loạn chu kỳ này, khiến các nang tóc không có đủ thời gian để phục hồi và tái tạo, dẫn đến tình trạng sợi tóc ngày càng mảnh và yếu.

Stress không chỉ là cảm giác mệt mỏi mà khiến tóc rụng nhiều, mỏng đi nhanh chóng.

4. Tác động tiêu cực từ môi trường và hóa chất

Sự lạm dụng các phương pháp làm đẹp bằng hóa chất và tác động từ môi trường bên ngoài cũng góp phần không nhỏ vào việc làm suy giảm độ dày của mái tóc.

Tạo kiểu bằng nhiệt và hóa chất thường xuyên: Uốn, duỗi, nhuộm làm đứt gãy các liên kết protein bên trong sợi tóc, khiến tóc mất đi độ đàn hồi và trở nên mỏng dính.

Tia cực tím và ô nhiễm: Tia UV không chỉ hại da mà còn phá hủy lớp màng bảo vệ bên ngoài của tóc, làm oxy hóa các tế bào nang tóc. Nếu không có biện pháp che chắn khi ra nắng, mái tóc của bạn sẽ nhanh chóng bị lão hóa và thưa dần.

5. Buộc tóc quá chặt trong thời gian dài khiến tóc mỏng vì rụng dần

Một thói quen tưởng chừng vô hại như buộc tóc đuôi ngựa hay búi tóc quá chặt lại có thể gây ra hội chứng rụng tóc do lực kéo. Khi sợi tóc liên tục bị kéo căng, nang tóc sẽ bị tổn thương cơ học, dần dần yếu đi và cuối cùng là ngừng sản xuất tóc vĩnh viễn ở các vùng bị tác động mạnh như vùng trán và thái dương.