Janus Group (TCO) làm thêm mảng năng lượng và rót 2.000 tỷ đồng vào dự án khu phức hợp tại Đà Nẵng

Janus Group dự kiến sẽ đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất pin lithium hướng tới các thị trường Mỹ, Ấn Độ. Đồng thời, tập đoàn cũng dự kiến tham gia dự án khu phức hợp thương mại 4.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, tạo đòn bẩy cho mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 39% trong năm tài chính 2026.

Sau khi thực hiện tái cấu trúc từ vận tải sang mô hình bao gồm các mảng lúa gạo, logistics và bất động sản, Công ty CP TCO Holdings (mã chứng khoán TCO) tiếp tục chiến lược mở rộng các mảng hoạt động hiện có, đồng thời lấn sân thêm mảng mới về năng lượng. Công ty định hướng theo mô hình holdings, các mảng hoạt động này sẽ vận hành trực tiếp tại các đơn vị thành viên, còn công ty mẹ sẽ định hướng về chiến lược, quản trị vốn và danh mục đầu tư.

Đồng thời, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức sáng 27/3/2026, cổ đông công ty đã thông qua việc đổi tên thành Janus Group với thông điệp về ngưỡng cửa - nơi vốn thông minh gặp hệ thống thông minh.

Cùng với đó là việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh nhằm mục đích hướng đến mô hình holding. Với mô hình này, Janus Group sẽ cấu trúc các mảng hoạt động về vận hành tại các đơn vị thành viên và định vị vai trò của công ty mẹ tập trung vào chiến lược, quản trị vốn, quản trị rủi ro và định hướng danh mục đầu tư.

Các mảng hoạt động của Janus Group bao gồm nông nghiệp, logistics, bất động sản và năng lượng, trong đó năng lượng là lĩnh vực tập đoàn mới tham gia.

Dự kiến, Janus Group sẽ thành lập công ty con hoặc liên doanh với các đối tác có kỹ thuật cao để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất pin lithium với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Sản phẩm chính của dự án này gồm pin lithium-ion và pin lithium-iron phosphate, hướng đến xuất khẩu vào thị trường chính là Mỹ, ngoài ra còn có Ấn Độ, Pakistan và Trung Đông.

Mở rộng quy mô mảng bất động sản, logistics và cấu trúc mảng nông nghiệp

Với mảng bất động sản, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ và Lưu trú tại Đà Nẵng, thời gian thực hiện dự kiến từ quý 2-4/2026. Dự án có diện tích khu đất gần 9.992m2, quy mô 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng.

Liên quan đến mảng logistics, công ty sẽ thoái vốn tại TCO Logistics và M&A từ 65-90% vốn Công ty TNHH Pacific Lines. Ban lãnh đạo Công ty cho biết đây là một bước tái cấu trúc nền tảng logistics theo hướng chọn tài sản và hiệu quả vốn tốt hơn, đồng thời hướng đến mở rộng quy mô và mạng lưới.

Về mảng nông nghiệp, Janus Group cấu trúc lại hoạt động kinh doanh lúa gạo, thoái 49% vốn tại công ty con TCO Agri cho các nhân sự vận hành trực tiếp nhà máy sản xuất. Với phương án này, công ty mẹ sẽ nắm giữ 51% vốn, kỳ vọng sẽ gia tăng hiệu quả kinh doanh hơn thông qua việc chia sẻ lợi ích khi người vận hành được nắm quyền sở hữu. Ngoài ra, TCO vẫn tiếp tục chiến lược mở rộng quy mô bằng cách M&A thêm các nhà máy sản xuất gạo, như mới đây là Nhà máy gạo ở Cần Thơ với quy mô lớn hơn Nhà máy TCO Agri hiện có tại An Giang (diện tích khu đất rộng gấp 4 lần - 5,4 ha; công suất sản xuất từ 1.500 - 1.700 tấn ngày - gần gấp đôi nhà máy tại An Giang).

Đặc biệt, việc chuyển mảng lúa gạo về công ty con cũng nằm trong chiến lược dài hạn, giúp TCO có thể mở room ngoại từ 0% lên 49%, từ đó tạo nền tảng để có thể đón các nguồn lực mới gia nhập công ty.

Dàn nhân sự tên tuổi gia nhập hội đồng quản trị

Ban lãnh đạo công ty cho biết TCO đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sẽ đi kèm với những thay đổi trong hội đồng quản trị để phù hợp và cần thiết để nâng cao năng lực quản trị.

Thành viên hội đồng quản trị của Janus Group bao gồm: ông Nguyễn Thái Huy (Chủ tịch hội đồng quản trị), ông Chinh Heng Hoe (Phó Chủ tịch hội đồng quản trị), ông Shen Tai-An (Phó Chủ tịch hội đồng quản trị), ông Võ Ngọc Thiêm (Thành viên độc lập) và ông Su Yan (Thành viên hội đồng quản trị).

Trong đó, ông Nguyễn Thái Huy - cổ đông lớn gắn với Janus Capital có kinh nghiệm về phân bổ vốn, tái cấu trúc danh mục và định vị chiến lược.

Từ trái qua: Ông Stroud Christopher Randy - Stroud Christopher Randy; ông Mike Kokalari – Vinacapital; ông Nguyễn Thái Huy – Chủ tịch Janus Group (MCK: TCO) – Chủ tịch Janus Capital; ông Ching Heng Hoe - David Ching Architects Pte. Ltd, Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân David Ching Architects (Pte. Ltd)

Về mảng năng lượng có sự góp sức từ ông Shen Tai-An - Chủ tịch Tập đoàn Sino-Guotai và Tập đoàn Zhongtai Hengchuang. Theo giới thiệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ông Shen Tai-An là chuyên gia về quản lý tài chính chuỗi cung ứng, xây dựng nền tảng dịch vụ fintech cho chuỗi cung ứng xe tải điện dựa trên blockchain. Ông chia sẻ với kinh nghiệm của mình từ tài chính chuỗi cung ứng đến công nghệ và năng lượng, các nguồn lực này sẽ giúp Tập đoàn Janus nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng một hệ sinh thái phát triển năng lượng hoàn chỉnh tại Việt Nam và thị trường quốc tế.

Ông Ching Heng Hoe có kinh nghiệm chuyên sâu về các dự án bất động sản lớn tại Việt Nam, ông từng là CEO Ong & Ong Vietnam Group và tham gia nhiều dự án lớn như Melinh Point, Vietcombank Tower, Hilton Saigon. Đây sẽ là nhân tố đẩy mạnh phát triển sản phẩm bất động sản và kết nối hệ sinh thái dự án, đặc biệt quan trọng khi Janus Group chuẩn bị tham gia dự án khu phức hợp quy mô lớn tại Đà Nẵng.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh công nghệ sẽ thông qua ông Su Yan, đây là ứng viên được bầu bổ sung thông qua biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên thay cho ông Christopher Randy.

Thành viên còn lại là ông Võ Ngọc Thiêm - gương mặt “cũ” trong hội đồng quản trị tạo tính liên tục về kiểm toán và giám sát nội bộ.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Phó Chủ tịch Janus Group - ông Ching Heng Hoe cũng nhấn mạnh Tập đoàn đang xây dựng với kỷ luật lớn hơn, tư duy với tầm nhìn dài hơn và đồng bộ hóa tăng trưởng với những tiêu chuẩn sẽ quyết định năng lực cạnh tranh trong những năm tới — từ ESG, AI, chuyển dịch năng lượng đến đổi mới thực tiễn trong các lĩnh vực có ý nghĩa. Những bước đi vào công nghệ pin lithium và các giải pháp đô thị phát thải ròng bằng không là một phần trong định hướng đó của Janus Group.