Tập trung khắc phục hư hỏng trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh

Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng dài 55,34km nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt khẩn trương kiểm tra, rà soát khắc phục các tồn tại trong thời gian bảo hành đối với các dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng và Bùng - Vạn Ninh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương lập kế hoạch và tập trung khắc phục ngay các tồn tại thuộc trách nhiệm bảo hành của các nhà thầu theo quy định của hợp đồng, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn, thuận lợi trong khai thác, sử dụng.

Trong quá trình sửa chữa, khắc phục, phải tổ chức giám sát chất lượng công trình, giám sát công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định.

Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng vẫn đang trong thời gian bảo hành.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ theo dõi việc tổ chức khắc phục của chủ đầu tư và nhà thầu; thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm quản lý tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong giai đoạn khai thác, sử dụng.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra trên tuyến, Khu Quản lý đường bộ II ghi nhận tuyến cao tốc đoạn Vũng Áng - Bùng và Bùng - Vạn Ninh còn một số bất cập tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án.

Trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, mặt đường một số vị trí bị nứt dọc, lún, hư hỏng, xuất hiện ổ gà. Bên cạnh đó, mái ta luy bị sạt, xói lở, xuất hiện vết nứt; hộ lan tôn sóng thiếu cột, thiếu nắp bịt đầu, hư hỏng cong vênh, thiếu đai đệm tại nhiều vị trí.

Đối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh, mái ta luy, cống, rãnh dọc, hàng rào bị xói lở tại nhiều vị trí. Chưa thanh thải vật liệu thừa, phế thải đất đá trong phạm vi hàng rào; mái ta luy; thượng hạ lưu cầu, cống; rãnh dọc.