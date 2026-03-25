Hộ kinh doanh Hà Tĩnh nhanh chóng bắt nhịp kê khai thuế

Bước chuyển lớn với hộ kinh doanh

Ngày 11/3, cùng với cả nước, Thuế tỉnh Hà Tĩnh phát động “15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế”. Đây là bước chuyển quan trọng giúp hộ kinh doanh chuyển từ thói quen nộp thuế khoán sang tiếp cận phương thức kê khai hiện đại, minh bạch, công bằng và phù hợp với quản lý thuế số hóa.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh tập huấn, đối thoại với hơn 1.000 hộ kinh doanh ở xã Đức Thịnh về chính sách thuế mới.

Tại Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh, chiến dịch được triển khai đồng bộ, thực chất từ chợ truyền thống đến cửa hàng trực tuyến. Lực lượng cán bộ thuế được huy động tối đa xuống tận cơ sở, hướng dẫn từ việc cài đặt eTax Mobile, kiểm tra doanh thu thực tế đến cách thức ghi chép doanh thu hằng ngày. Những bản tin phát thanh được phát đi rộng rãi, tạo thành luồng thông tin liên tục, giúp hộ kinh doanh tiếp cận chính sách một cách đơn giản nhất.

Ông Hoàng Văn Thành – Phó Trưởng Thuế cơ sở 4 tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Điểm thay đổi rõ nhất sau gần nửa tháng triển khai là tâm thế của người nộp thuế. Các hộ kinh doanh trước đây chỉ quen nộp thuế khoán thì nay đã chủ động hỏi quy định, chủ động mở tài khoản ngân hàng, tự ghi chép doanh thu và thực hiện thao tác kê khai trên ứng dụng. Đó là dấu hiệu rất tích cực. Khi hộ kinh doanh tự giác, chính sách mới thực sự phát huy tác dụng".

Được cán bộ thuế hướng dẫn, chị Phạm Thị Hồng ở xã Đức Thịnh đã thành thạo kê khai thuế.

Thực tế khi chính sách được truyền đạt minh bạch, dễ hiểu, người kinh doanh bắt đầu nhìn thấy lợi ích của việc quản lý doanh thu bài bản. Chính các trải nghiệm cụ thể của từng hộ đã cho thấy rõ thành quả mà đợt hỗ trợ mang lại. Từ chỗ e ngại công nghệ, nhiều hộ chuyển sang chủ động ghi nhận, đối soát doanh thu mỗi ngày và xem việc kê khai là một phần tất yếu của kinh doanh.

Chị Phạm Thị Hồng – hộ kinh doanh tại thôn Trung Tiến, xã Đức Thịnh chia sẻ: “Với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, chúng tôi thuộc diện phải kê khai nộp thuế từ quý 2/2026. Hai tuần qua, cán bộ thuế xuống tận nhà hướng dẫn từng bước, hỗ trợ cài ứng dụng và chỉ cách kê khai thuế. Giờ tôi làm được rồi, thấy không khó như suy nghĩ trước đó. Điều khiến tôi yên tâm nhất là cán bộ thuế kiểm tra doanh thu thực tế và giải thích rất rõ. Ai kinh doanh lớn nộp theo doanh thu, ai buôn bán nhỏ thì không bị áp lực. Rõ ràng hơn nhiều so với thời nộp thuế khoán".

Cán bộ thuế "đi từng ngõ, gõ từng hộ" để tuyên truyền về chính sách thuế mới.

Không riêng chị Hồng, các hộ tại chợ đầu mối, cửa hàng dịch vụ đến hộ kinh doanh online trên toàn tỉnh đều thay đổi cách nhìn. Từ tâm lý lo lắng ban đầu, họ dần thấy kê khai thuế là cách giúp kinh doanh minh bạch, hạn chế rủi ro và bình đẳng hơn giữa các hộ. Những phản hồi này cho thấy công tác tuyên truyền hướng dẫn đã đúng trọng tâm, đúng nhu cầu, tạo nền tảng để người nộp thuế tự tin bước vào kỳ nộp thuế đầu tiên theo phương thức mới vào tháng 4 tới.

Những kết quả ấn tượng

Theo thống kê của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, trong “15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế”, đơn vị đã phối hợp các ngân hàng và nhà cung cấp giải pháp tổ chức 27 cuộc tập huấn, thu hút hơn 10.000 lượt hộ kinh doanh tham gia.

Hà Tĩnh có 27.264 hộ kinh doanh đã thông báo tài khoản cho cơ quan thuế.

Ngành Thuế Hà Tĩnh hiện đang quản lý 54.185 hộ kinh doanh. Đến nay, tỷ lệ cài đặt eTax Mobile đạt 99,3% trên toàn tỉnh. Trong 2 tuần qua, Thuế tỉnh Hà Tĩnh cũng hoàn thành phân nhóm doanh thu với 49.846 hộ có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm; 4.229 hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm và 110 hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm. Từ phân nhóm này, Hà Tĩnh dự kiến có 4.339 hộ phát sinh thuế phải nộp trong quý I/2026 – tăng 211% so với số hộ phải nộp thuế đến cuối năm 2025.

Bên cạnh đó, số hộ kinh doanh mở tài khoản ngân hàng và thông báo đến cơ quan thuế tăng mạnh. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 37.379 hộ kinh doanh đã có tài khoản, đạt tỷ lệ 69%; trong đó, 27.264 hộ kinh doanh đã thông báo tài khoản cho cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 50%. Đây là bước nền quan trọng để đảm bảo hộ kinh doanh có đủ điều kiện thực hiện kê khai nộp thuế điện tử, hạn chế tối đa việc dùng tiền mặt và tăng tính minh bạch trong giao dịch”.

99,3% hộ kinh doanh trên toàn tỉnh đã cài đặt sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Song song với đó, việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền cũng ghi nhận sự bứt phá. Đến ngày 25/3, toàn tỉnh có 1.485 hộ đăng ký sử dụng; trong đó 1.434 hộ đã xuất hóa đơn với tổng 261.235 hóa đơn được phát hành. Điều đáng ghi nhận là ý thức tự giác của người kinh doanh thay đổi rõ rệt. Nhiều hộ trước đây từng ngại xuất hóa đơn nay đã coi đây là quy trình tất yếu trong hoạt động kinh doanh.

Có thể thấy, chiến dịch 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế là dấu mốc ghi nhận bước thay đổi tư duy trong quản lý thuế theo hướng hiện đại, công bằng và minh bạch hơn. Với những kết quả đạt được, Hà Tĩnh đang trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai.

Được "cầm tay chỉ việc", hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh đã thành thạo kê khai thuế điện tử.