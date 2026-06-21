Xe container và ôtô rơi xuống vực sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc

Xe container khi đổ dốc lao sang phần đường ngược chiều, va chạm liên hoàn ba xe khác rồi lao xuống vực cùng ôtô 5 chỗ, đèo Bảo Lộc sáng nay ùn tắc kéo dài.
Xe container chở hàng chục tấn khoai tây chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Đà Lạt về TP HCM lúc hơn 20h ngày 20/6. Khi đang đổ đèo Bảo Lộc tại khúc cua đoạn qua xã Đạ Huoai 2, xe bất ngờ lao sang đường ngược chiều, va chạm với hai ôtô con cùng một xe tải.
Sau cú tông, xe container và ôtô 5 chỗ lao xuống vực bên phải tuyến đường. Xe container rơi xuống độ sâu khoảng 30 m, được các cây lớn chặn lại; ôtô nằm cách mép vực 15 m. Các xe còn lại bị hư hỏng, nhiều mét hộ lan dọc quốc lộ 20 bị xô đổ.
Theo cơ quan chức năng, trên bốn xe gặp nạn có tổng cộng 10 người. Tất cả đều an toàn.
Rạng sáng 21/6, lực lượng cứu hộ đã cẩu được ôtô 5 chỗ lên khỏi vực. Riêng xe container do trọng tải lớn, nằm ở vị trí phức tạp nên cơ quan chức năng đang huy động phương tiện để cẩu lên. Hai đầu khu vực tai nạn phương tiện bị hạn chế qua lại. Tài xế được khuyến cáo chọn cung đường khác.
Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.
Đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20, nối huyện Đạ Huoai và TP Bảo Lộc cũ. Đèo dài chừng 10 km với nhiều khúc cua quanh co, nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn. Đây là tuyến đường quan trọng nối Đông Nam Bộ với Lâm Đồng.
Các chế tài xử phạt đã được điều chỉnh tăng cao, mang tính răn đe hơn rất nhiều so với trước đây nhưng tình trạng cố tình vượt rào chắn, băng qua đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo ở Hà Tĩnh vẫn diễn ra khá nhiều.
Dù không có giấy phép bến thủy nội địa và đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng tiếp nhận tàu, phà chở khoáng sản, song bãi tập kết vật liệu xây dựng ở xã Đức Quang (Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên đón tàu vào trả hàng.
Bằng sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần “vì dân phục vụ”, Thiếu tá Trương Quang Bình (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Với thiết kế gọn nhẹ, mô hình xe chữa cháy công cộng do Công an xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng có thể luồn lách vào các ngõ nhỏ, giúp xử lý các sự cố cháy nổ ngay trong các khu dân cư chật hẹp nhất.
Học sinh, đoàn viên thanh niên đã được lực lượng CSGT đường thủy ở Hà Tĩnh tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông đường thủy, hướng dẫn kỹ năng sử dụng áo phao và phòng tránh tai nạn đuối nước.
"Hợp đồng kỳ nghỉ" với quy mô hoạt động rất trắng trợn và chiêu thức tinh vi, hướng tới người già, người nghỉ hưu có điều kiện tài chính. Các cơ quan chức năng cần xử lý và đưa ra cảnh báo sớm cho Nhân dân.
World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cũng là thời điểm tội phạm công nghệ cao và các đường dây cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
Thông qua những thước phim ngắn, các bạn thanh thiếu niên Hà Tĩnh có cơ hội thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời góp phần tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.