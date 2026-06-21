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Xe container và ôtô rơi xuống vực sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc

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Xe container khi đổ dốc lao sang phần đường ngược chiều, va chạm liên hoàn ba xe khác rồi lao xuống vực cùng ôtô 5 chỗ, đèo Bảo Lộc sáng nay ùn tắc kéo dài.

Xe container chở hàng chục tấn khoai tây chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Đà Lạt về TP HCM lúc hơn 20h ngày 20/6. Khi đang đổ đèo Bảo Lộc tại khúc cua đoạn qua xã Đạ Huoai 2, xe bất ngờ lao sang đường ngược chiều, va chạm với hai ôtô con cùng một xe tải.

Ôtô 5 chỗ nằm dưới vực đèo Bảo Lộc sau tai nạn. Ảnh: Hoài Thanh
Ôtô 5 chỗ nằm dưới vực đèo Bảo Lộc sau tai nạn. Ảnh: Hoài Thanh

Sau cú tông, xe container và ôtô 5 chỗ lao xuống vực bên phải tuyến đường. Xe container rơi xuống độ sâu khoảng 30 m, được các cây lớn chặn lại; ôtô nằm cách mép vực 15 m. Các xe còn lại bị hư hỏng, nhiều mét hộ lan dọc quốc lộ 20 bị xô đổ.

Theo cơ quan chức năng, trên bốn xe gặp nạn có tổng cộng 10 người. Tất cả đều an toàn.

Đến sáng nay, xe container chưa được cẩu khỏi hiện trường. Ảnh: Hoài Thanh
Đến sáng nay, xe container chưa được cẩu khỏi hiện trường. Ảnh: Hoài Thanh

Rạng sáng 21/6, lực lượng cứu hộ đã cẩu được ôtô 5 chỗ lên khỏi vực. Riêng xe container do trọng tải lớn, nằm ở vị trí phức tạp nên cơ quan chức năng đang huy động phương tiện để cẩu lên. Hai đầu khu vực tai nạn phương tiện bị hạn chế qua lại. Tài xế được khuyến cáo chọn cung đường khác.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20. Đồ họa: Đăng Hiếu
Đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20. Đồ họa: Đăng Hiếu

Đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20, nối huyện Đạ Huoai và TP Bảo Lộc cũ. Đèo dài chừng 10 km với nhiều khúc cua quanh co, nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn. Đây là tuyến đường quan trọng nối Đông Nam Bộ với Lâm Đồng.

vnexpress.net
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#đèo Bảo Lộc #tai nạn giao thông #xe container #xe ôtô #cứu hộ

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