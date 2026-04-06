Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn, 4 người tử vong, 12 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Lâm Đồng - Ảnh: ĐỨC NGUYỄN

Ngày 6/4, một vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) khiến 4 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương.

Cục Cảnh sát giao thông thông tin, khoảng 15h35 ngày 6/4, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Km 16+300m đường tỉnh 715 thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe loại 29 chỗ biển số 86H-045.16 chở nhiều thợ lặn trên đường ven biển hướng từ xã Hòa Thắng về xã Phan Rí Cửa.

Khi đến đoạn giao nhau với đường đôi Hòa Thắng - Hòa Phú, chiếc xe không rẽ được mà lao thẳng về phía trước, rồi rơi xuống vực.

Bí thư Đảng ủy xã Hoà Thắng Nguyễn Đức Hải Tùng (áo trắng) cùng lực lượng công an tại hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh: T.X.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng Nguyễn Đức Hải Tùng đã có mặt ở hiện trường để cùng chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Sau khi cẩu được chiếc xe khách lên khỏi vực lúc 17h, ông Nguyễn Đức Hải Tùng thông tin, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 12 người bị thương.

Hiện các cơ quan chức năng đang bắt đầu khám nghiệm hiện trường và chiếc xe khách. Các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn - Ảnh: ĐỨC NGUYỄN

Lực lượng cứu hộ đang cẩu xác chiếc xe khách gặp nạn lên khỏi vực - Ảnh: T.X.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết vẫn chưa xác định được người điều khiển xe trong vụ tai nạn. Hiện các lực lượng đang tập trung cho công tác cứu nạn.

"Chưa thể phán đoán về nguyên nhân tai nạn do lỗi kỹ thuật hay lỗi lái xe. Điều này cần làm rõ", ông Tiếp nói.

Tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng, biến dạng. Người dân cùng lực lượng chức năng cứu nạn những người bị thương.