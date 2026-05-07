Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác PCCC&CNCH

Chủ trì hội nghị (Ảnh: cand.com.vn).

Sáng 7/5, các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC (Chỉ thị số 47); triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới (Chỉ thị số 02). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu Công an các địa phương trong cả nước. Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47, việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về PCCC tiếp tục được quan tâm, góp phần thể chế hoá, tạo hành lang pháp lý để thực hiện các chủ trương, quan điểm chỉ đạo đồng bộ, thống nhất. Các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo thường xuyên, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC&CNCH. Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản được thực hiện bằng nhiều hình thức.

Giai đoạn 2015 - 2025, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức 625.940 lớp tuyên truyền về PCCC&CNCH với 37.329.650 lượt người tham gia; tổ chức 129.193 lớp huấn luyện nghiệp vụ thu hút 6.303.075 lượt người. Việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH được chú trọng triển khai nhằm phát huy phương châm "Bốn tại chỗ". Trên cả nước đã xây dựng và nhân rộng 70.091 mô hình điểm, 47.240 điển hình tiên tiến về PCCC&CNCH...

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến ngày 14/3/2025, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 740 vụ cháy, 9 vụ nổ. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã tổ chức CNCH 117 sự cố, tai nạn; đưa ra ngoài an toàn 397 người. 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCCC&CNCH. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH. Toàn tỉnh đã tổ chức 774 lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC&CNCH với 52.666 người tham gia; 12.730 buổi tuyên truyền về công tác PCCC thu hút 1.105.241 người tham gia. Hà Tĩnh có 12.518 người dân cài đặt App Báo cháy 114; khoảng 45.284 người dân theo dõi tài khoản Zalo “Cục Cảnh sát PCCC&CNCH". Phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH được triển khai sâu rộng, đã xây dựng, nhân rộng 1.066 mô hình...

​​Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt Chỉ thị số 02. Theo đó, để phát huy hiệu quả công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp quán triệt và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCCC&CNCH.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, kỹ năng về PCCC&CNCH; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, chú trọng công tác phòng ngừa. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác PCCC&CNCH của các ngành, các cấp, các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Rà soát, triển khai quy hoạch hạ tầng PCCC&CNCH đồng bộ với quy hoạch tổng thể và các quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia có liên quan. Ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC&CNCH. Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Các đại biểu tham gia...

... tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã quán triệt Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 02. Để đạt mục tiêu đề ra tại Chỉ thị số 02, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCCC&CNCH; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; xây dựng cơ chế phối hợp, thống nhất chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng trong triển khai nhiệm vụ PCCC&CNCH...

Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị, địa phương đã tham gia thảo luận và đóng góp các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 02 trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về công tác PCCC&CNCH; quán triệt tốt phương châm “lấy phòng ngừa là chính”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra giám sát thực thi chính sách pháp luật về PCCC&CNCH; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 02 đến từng cán bộ, đảng viên và người dân; xây dựng chương trình hành động theo tinh thần đổi mới, sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh từng địa phương, đơn vị.

​