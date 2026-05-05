Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

Một số kỹ năng phòng tránh sét đánh

Văn Giáp (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sét là hiện tượng tự nhiên thường xảy ra trong mưa dông, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã đưa ra một số khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn khi có sét.

1. Tìm nơi trú ẩn ngay lập tức

Nếu bạn thấy mình bị cuốn vào một cơn giông bão, chỗ an toàn để tránh sét là toà nhà hay công sở có lắp đặt hệ thống chống sét; không đứng dưới gốc cây và tránh ở gần đường dây điện vì đây đều là chất dẫn điện, có khả năng gây thương vong. Đồng thời, tìm nơi trú ẩn gần hoặc dưới nơi trú ẩn bằng đá, chẳng hạn như hang động...

1m3.jpg
Nếu bạn thấy mình bị cuốn vào một cơn giông bão, không được đứng dưới gốc cây và tránh ở gần đường dây điện vì đây đều là chất dẫn điện, có khả năng gây thương vong.

- Trong trường hợp không kịp chạy tìm nơi ẩn náu an toàn, tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như: xe đạp, xe máy, hàng rào sắt... Sét thường đánh vào những vật cao và nếu cây bạn đang trú bị sét đánh, bạn có thể bị thương.

- Sét có thể đi vào nhà từ bất kỳ vật liệu nào dẫn điện như: điện thoại cố định, hệ thống dây điện và hệ thống ống nước. Vì vậy, đừng chạm vào bất cứ thứ gì bằng kim loại hoặc điện.

- Không chạm vào ổ cắm điện, không rút phích cắm của bất kỳ thiết bị nào trong cơn bão, vì cú đánh có thể chuyển sang bạn.

- Không nằm trên sàn bê tông hoặc dựa vào tường bê tông bởi hầu hết bê tông đều có lưới thép có thể dẫn điện.

- Tránh xa bồn tắm hoặc vòi hoa sen và các bể bơi trong nhà.

- Trong ô tô, cố gắng tránh chạm vào bất kỳ phần nào của khung kim loại hoặc kính ô tô.

1m0.jpg
1m5.jpg
Tuyệt đối tránh xa cửa sổ và đừng chạm vào bất cứ thứ gì bằng kim loại hoặc điện.

2. Sống sót sau giông bão bên ngoài

Nếu bạn hoàn toàn không thể đến nơi trú ẩn trong cơn bão sét, hãy làm mọi thứ có thể để giảm nguy cơ bị sét đánh theo các cách dưới đây:

- Sét có nhiều khả năng tấn công các vật thể ở độ cao cao hơn, vì vậy, bạn cần di chuyển đến nơi thấp hơn.

- Tránh không gian rộng mở, nơi bạn cao hơn bất kỳ thứ gì khác xung quanh như: sân golf hoặc sân bóng đá...

- Tránh xa các vật bị cô lập như: cây cối, cột đèn...

- Nếu bạn đang câu cá hoặc bơi lội, hãy di chuyển ra khỏi vùng nước ngay lập tức.

1m7.jpg
Cần lập tức di chuyển ra khỏi vùng nước khi xảy ra giông bão.

- Nếu bạn đang ở trong một cơn bão sét với một nhóm người, hãy duy trì khoảng cách ít nhất (15,2 - 30,5 m) giữa mỗi người. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ sét lan truyền từ người này sang người khác.​

Tin liên quan

Tags:

#Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh #Sét đánh #Đảm bảo an toàn khi có sét #Hệ thống chống sét #Giông bão

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

STB Racing – đánh thức sức mạnh động cơ với hệ thống lọc gió đẳng cấp

STB Racing – đánh thức sức mạnh động cơ với hệ thống lọc gió đẳng cấp

Ít ai biết rằng "trái tim" của chiếc xe thường bị kìm hãm bởi chính những bộ lọc gió nguyên bản vốn ưu tiên sự an toàn quá mức. Để phá vỡ những rào cản đó, nâng cấp lọc gió đã trở thành bước đi tiên quyết giúp khai mở tiềm năng thực sự của cỗ máy. STB Racing mang đến những "lá phổi" công nghệ cao, giúp động cơ hít thở dồi dào hơn, mạnh mẽ hơn và bền bỉ hơn trên mọi cung đường.
Cảnh báo nguy hiểm khi đi Hà Giang Loop bằng xe máy

Cảnh báo nguy hiểm khi đi Hà Giang Loop bằng xe máy

Trong những năm gần đây, du lịch trải nghiệm bằng xe máy mang tên Hà Giang Loop đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ và khách quốc tế yêu thích khám phá. Tuy nhiên, với sức hút ngày càng tăng, tuyến đường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ.
Thảm sân bóng rổ ngoài trời, trong nhà chất lượng, giá mới 2026

Thảm sân bóng rổ ngoài trời, trong nhà chất lượng, giá mới 2026

Trong những năm gần đây, nhu cầu thi công và nâng cấp sân bóng rổ tại Việt Nam tăng mạnh. Từ trường học, trung tâm thể thao cho đến sân chơi cộng đồng, tất cả đều hướng tới một tiêu chuẩn chung: mặt sân phải an toàn, bền bỉ và có độ nảy ổn định. Và đó là lý do vì sao thảm sân bóng rổ trở thành lựa chọn gần như mặc định.
Hướng dẫn đặt vé máy bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh giá rẻ trên Traveloka

Hướng dẫn đặt vé máy bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh giá rẻ trên Traveloka

Giá vé máy bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh không cố định mà thay đổi liên tục theo nhu cầu thị trường, có thể chênh lệch từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng giữa ngày thường và cao điểm. Vì vậy, đặt vé đúng cách không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự chủ động cho hành trình.
Xanh SM đổi tên

Xanh SM đổi tên

Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đổi tên hãng taxi điện Xanh SM thành Green SM, đồng bộ nhận diện thương hiệu này trên toàn cầu, hôm 13/4.
Halal Tours Vietnam – Hệ thống lưu trú chất lượng tại Việt Nam

Halal Tours Vietnam – Hệ thống lưu trú chất lượng tại Việt Nam

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam ngày càng phát triển và thu hút đông đảo du khách quốc tế, nhu cầu về các dịch vụ lưu trú phù hợp với tiêu chuẩn Halal cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, Halal Tours Vietnam – Hệ thống lưu trú chất lượng tại Việt Nam đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu cho du khách Hồi giáo khi tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng tiện nghi, an toàn và đáp ứng đầy đủ yếu tố tín ngưỡng.
Vợt cầu lông shop - Hệ thống shop cầu lông chính hãng

Vợt cầu lông shop - Hệ thống shop cầu lông chính hãng

Trong bối cảnh phong trào thể thao phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc, cầu lông và pickleball đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân. Từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng, nhu cầu tìm kiếm dụng cụ thể thao phù hợp ngày càng tăng.
Thi công sơn sàn epoxy giá rẻ Hà Nội uy tín cùng Suka Vietnam

Thi công sơn sàn epoxy giá rẻ Hà Nội uy tín cùng Suka Vietnam

Trong bối cảnh các nhà xưởng, trung tâm thương mại và khu sản xuất ngày càng chú trọng đến tiêu chuẩn vận hành, thi công sơn sàn epoxy giá rẻ Hà Nội trở thành giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ, hệ thống sơn epoxy còn giúp nâng cao độ bền, chống bụi, chống hóa chất và tối ưu chi phí bảo trì dài hạn.
Rút ngắn thời gian vận chuyển, hàng Hà Nội về Hà Tĩnh trong ngày

Rút ngắn thời gian vận chuyển, hàng Hà Nội về Hà Tĩnh trong ngày

Đối với nhiều tiểu thương, doanh nghiệp, khách hàng nhỏ lẻ tại Hà Tĩnh, việc nhập hàng từ Hà Nội là hoạt động diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, trước đây, thời gian vận chuyển kéo dài từ 2–3 ngày khiến không ít đơn vị gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn hàng ổn định.
Mâm quả đám cưới gồm những gì? Ý nghĩa từng lễ vật

Mâm quả đám cưới gồm những gì? Ý nghĩa từng lễ vật

Trong phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt, mâm quả luôn là phần lễ không thể thiếu, thể hiện sự trân trọng và gắn kết giữa hai gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ mâm quả đám cưới gồm những gì và ý nghĩa đằng sau từng lễ vật.
Tìm thợ sửa máy lọc nước ở đâu uy tín tại Hà Nội?

Tìm thợ sửa máy lọc nước ở đâu uy tín tại Hà Nội?

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng máy lọc nước ngày càng phổ biến tại các gia đình và văn phòng, việc thiết bị gặp sự cố là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tìm thợ sửa máy lọc nước ở đâu uy tín tại Hà Nội để đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn trước khi lựa chọn dịch vụ.
Trải nghiệm thực tế tại Lavender By Chang: Đáng tiền hay không?

Trải nghiệm thực tế tại Lavender By Chang: Đáng tiền hay không?

Một liệu trình Thermage FLX toàn mặt có thể dao động từ vài chục đến hàng chục triệu đồng, trong khi Ultherapy cũng không phải là lựa chọn “dễ tiếp cận” về chi phí. Vì vậy, câu hỏi “đáng tiền hay không” không còn mang tính cảm tính, mà trở thành một bài toán tài chính thực sự đối với bất kỳ ai cân nhắc làm đẹp công nghệ cao tại Lavender By Chang.
Thăng Long Group - nhà cung cấp máy xây dựng uy tín, chất lượng

Thăng Long Group - nhà cung cấp máy xây dựng uy tín, chất lượng

Trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc lựa chọn thiết bị thi công chất lượng đóng vai trò quyết định đến tiến độ và độ bền của công trình. Một đơn vị cung cấp máy móc uy tín không chỉ mang đến sản phẩm tốt mà còn đảm bảo dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.
FlowerSight - kiến tạo những bó hồng đẹp làm quà tặng sang trọng tại TPHCM

FlowerSight - kiến tạo những bó hồng đẹp làm quà tặng sang trọng tại TPHCM

Nếu có một loài hoa nào có thể thay lời muốn nói trong mọi hoàn cảnh, từ lời tỏ tình nồng cháy đến lời tri ân sâu sắc, đó chắc chắn phải là hoa hồng. Không chỉ đơn thuần là một món quà, mỗi bó hoa hồng tại FlowerSight là một tác phẩm nghệ thuật, nơi những cánh hoa rực rỡ được sắp đặt tinh tế để kể lên câu chuyện riêng của người tặng.
Làm sao để sàn gỗ không bị phồng rộp, mối mọt ở khí hậu Việt Nam?

Làm sao để sàn gỗ không bị phồng rộp, mối mọt ở khí hậu Việt Nam?

Điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa tại Việt Nam tạo ra nhiều thách thức cho các vật liệu hoàn thiện nội thất, trong đó có sàn gỗ. Độ ẩm không khí cao, mùa mưa kéo dài và sự phát triển của côn trùng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của vật liệu nếu lựa chọn không đúng thông số kỹ thuật.
Dịch vụ sơn sân pickleball ngoài trời của SuKa Vietnam – Giải pháp bền vững hiện đại

Dịch vụ sơn sân pickleball ngoài trời của SuKa Vietnam – Giải pháp bền vững hiện đại

Trong vài năm trở lại đây, pickleball đã phát triển mạnh tại Việt Nam. Sự bùng nổ của các CLB, sân thương mại và khu thể thao cộng đồng kéo theo nhu cầu đầu tư mặt sân chất lượng cao. Trong đó, sơn sân pickleball ngoài trời trở thành yếu tố quyết định đến độ bền công trình, trải nghiệm thi đấu và chi phí vận hành dài hạn.
Đừng gửi email xin việc nếu bạn chưa biết những tip này!

Đừng gửi email xin việc nếu bạn chưa biết những tip này!

Trong thời đại tuyển dụng trực tuyến, email xin việc thường là “cửa ải” đầu tiên trước khi nhà tuyển dụng đọc CV của bạn. Một email viết hời hợt có thể khiến hồ sơ bị bỏ qua chỉ trong vài giây. Ngược lại, một email ngắn gọn, chuyên nghiệp và đúng trọng tâm có thể khiến nhà tuyển dụng muốn phản hồi ngay lập tức.
BookDentist - Nền tảng tìm kiếm nha khoa uy tín dễ dàng và minh bạch

BookDentist - Nền tảng tìm kiếm nha khoa uy tín dễ dàng và minh bạch

Nhu cầu chăm sóc răng miệng ngày càng tăng khiến việc tìm kiếm phòng khám nha khoa uy tín trở thành mối quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, thông tin về bác sĩ, dịch vụ hay chi phí điều trị vẫn phân tán trên nhiều kênh và thiếu tính kiểm chứng khiến người dùng khó đưa ra lựa chọn phù hợp.