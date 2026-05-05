Một số kỹ năng phòng tránh sét đánh

(Baohatinh.vn) - Sét là hiện tượng tự nhiên thường xảy ra trong mưa dông, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã đưa ra một số khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn khi có sét.
1. Tìm nơi trú ẩn ngay lập tức
Nếu bạn thấy mình bị cuốn vào một cơn giông bão, chỗ an toàn để tránh sét là toà nhà hay công sở có lắp đặt hệ thống chống sét; không đứng dưới gốc cây và tránh ở gần đường dây điện vì đây đều là chất dẫn điện, có khả năng gây thương vong. Đồng thời, tìm nơi trú ẩn gần hoặc dưới nơi trú ẩn bằng đá, chẳng hạn như hang động...
- Trong trường hợp không kịp chạy tìm nơi ẩn náu an toàn, tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như: xe đạp, xe máy, hàng rào sắt... Sét thường đánh vào những vật cao và nếu cây bạn đang trú bị sét đánh, bạn có thể bị thương.
- Sét có thể đi vào nhà từ bất kỳ vật liệu nào dẫn điện như: điện thoại cố định, hệ thống dây điện và hệ thống ống nước. Vì vậy, đừng chạm vào bất cứ thứ gì bằng kim loại hoặc điện.
- Không chạm vào ổ cắm điện, không rút phích cắm của bất kỳ thiết bị nào trong cơn bão, vì cú đánh có thể chuyển sang bạn.
- Không nằm trên sàn bê tông hoặc dựa vào tường bê tông bởi hầu hết bê tông đều có lưới thép có thể dẫn điện.
- Tránh xa bồn tắm hoặc vòi hoa sen và các bể bơi trong nhà.
- Trong ô tô, cố gắng tránh chạm vào bất kỳ phần nào của khung kim loại hoặc kính ô tô.
Tuyệt đối tránh xa cửa sổ và đừng chạm vào bất cứ thứ gì bằng kim loại hoặc điện.
2. Sống sót sau giông bão bên ngoài
Nếu bạn hoàn toàn không thể đến nơi trú ẩn trong cơn bão sét, hãy làm mọi thứ có thể để giảm nguy cơ bị sét đánh theo các cách dưới đây:
- Sét có nhiều khả năng tấn công các vật thể ở độ cao cao hơn, vì vậy, bạn cần di chuyển đến nơi thấp hơn.
- Tránh không gian rộng mở, nơi bạn cao hơn bất kỳ thứ gì khác xung quanh như: sân golf hoặc sân bóng đá...
- Tránh xa các vật bị cô lập như: cây cối, cột đèn...
- Nếu bạn đang câu cá hoặc bơi lội, hãy di chuyển ra khỏi vùng nước ngay lập tức.
- Nếu bạn đang ở trong một cơn bão sét với một nhóm người, hãy duy trì khoảng cách ít nhất (15,2 - 30,5 m) giữa mỗi người. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ sét lan truyền từ người này sang người khác.
