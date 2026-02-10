Dịch vụ dựng nêu Tết “cháy lịch” ngày 23 tháng Chạp

Những năm gần đây, thay vì tự chọn tre, đào hố, dựng nêu như trước, nhiều gia đình tại Hà Tĩnh có xu hướng thuê trọn gói dịch vụ để tiết kiệm thời gian và bảo đảm an toàn. Đặc biệt, tại các khu dân cư đông đúc, nhà ở mặt đường hoặc không gian hẹp, việc dựng cây nêu cao càng đòi hỏi kỹ thuật, khiến dịch vụ dựng ngày càng được ưa chuộng trong dịp Tết.

Sáng ngày 23 tháng Chạp, ghi nhận tại các xã: Toàn Lưu, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Mai Phụ, Can Lộc…, các tổ thợ dựng nêu phân công từng khâu làm việc liên tục từ: tuốt lá, buộc dây, trang trí, dựng cây để kịp tiến độ phục vụ người dân.

﻿ ﻿ ﻿ Để đáp ứng lượng khách tăng cao, anh Nguyễn Xuân Ngọc phải huy động thêm người làm.

Năm đầu kinh doanh dịch vụ dựng nêu Tết, đội thợ của anh Nguyễn Xuân Ngọc (xã Cẩm Xuyên) gồm 7 người, ngày thường mỗi thợ làm cầm chừng với 1 - 2 đơn nhưng đến ngày chính lễ, nhu cầu tăng cao buộc mỗi người phải dựng trung bình 4 - 6 cây nêu trong ngày.

Anh Nguyễn Xuân Ngọc cho biết: “Những ngày thường chỉ có 3 - 4 người làm việc, nhưng riêng ngày 23 tháng Chạp, khách gọi dồn dập từ sáng sớm nên chúng tôi phải huy động thêm anh em, họ hàng đến hỗ trợ. Lịch dựng nêu đã kín từ trước, nhiều gia đình liên hệ thêm trong ngày nhưng không thể nhận. Dù làm gấp, chúng tôi vẫn phải chọn tre một cách kỹ lưỡng, chôn hố chắc chắn để bảo đảm an toàn và giữ đúng ý nghĩa phong tục cho khách hàng”.

Theo ghi nhận, trong ngày ông Công, ông Táo, giá dịch vụ dựng cây nêu tại Hà Tĩnh dao động từ 1.000.000 – 1.500.000 đồng/cây. Với những cây nêu cao, địa hình khó hoặc dựng kèm bùa nêu, đèn lồng, mức giá có thể lên tới 1.600.000 – 2.000.000 đồng/cây. Dù chi phí cao, nhiều gia đình vẫn chấp nhận thuê dịch vụ để bảo đảm an toàn, đúng nghi lễ và kịp thời gian đón Tết.

﻿ ﻿ ﻿ Tre làm nêu chủ yếu được nhập từ Nghệ An, có độ bền cao, dáng thẳng.

Chị Phan Thị Tam (xã Cẩm Bình) cho hay, gia đình đã liên hệ đặt lịch dựng nêu từ ngày 20 tháng Chạp nhưng vẫn giữ đến ngày 23 mới dựng. “Việc đặt sớm giúp chủ động thời gian, tránh tình trạng quá tải, song gia đình vẫn mong muốn dựng cây nêu đúng ngày ông Công, ông Táo để trọn vẹn ý nghĩa phong tục. Nhà ở mặt đường, cây nêu cao nên thuê thợ cho yên tâm, vừa nhanh vừa bảo đảm an toàn” - chị Tam chia sẻ.

Theo quan niệm dân gian, cây nêu được dựng vào ngày ông Công, ông Táo với ý nghĩa xua đuổi tà khí, báo hiệu Tết đến gần và cầu mong bình an, may mắn cho gia đình trong năm mới. Vì vậy, dù giá cao nhưng khách vẫn mạnh tay chi tiền để đón một cái Tết trọn vẹn. Một số gia đình còn nhờ thợ tư vấn hướng dựng, thời điểm dựng phù hợp với không gian nhà ở.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ Trước khi dựng nêu các thợ kiểm tra kỹ nguồn điện để đảm bảo an toàn.

Ông Trần Hữu Bình (thợ làm nêu thời vụ ở xã Can Lộc) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng tranh thủ thời gian này để dựng nêu thuê. Quá trình làm được cây nêu rất kỳ công, chúng tôi phải chọn tre già, thẳng, không nứt gãy, hố chôn đủ sâu, buộc dây cẩn thận để cây đứng vững suốt những ngày Tết, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa, gió cuối năm. Dù vất vả nhưng công việc vẫn mang lại từ 400.000 - 500.000 đồng/ngày, có thêm khoản thu nhập chi tiêu dịp Tết”.

Không chỉ dựng nêu, dịch vụ tháo nêu sau Tết cũng được nhiều gia đình lựa chọn. Nắm bắt nhu cầu tăng cao, không ít thợ đã chủ động quảng bá dịch vụ trên các kênh online như: Facebook, Zalo nhằm mở rộng phạm vi phục vụ nhiều xã trên địa bàn.

﻿ ﻿ ﻿ Theo các thợ dựng nêu, khách hàng nên đặt lịch sớm để tránh tình trạng tải.

Anh Phạm Văn Lợi (xã Mai Phụ) chia sẻ: “Ngoài phục vụ nhu cầu cho người dân trong xã, chúng tôi còn đăng bài nhận dựng, tháo nêu trên các kênh online để khách liên hệ, trung bình mỗi ngày có khoảng 3 - 4 đơn đặt qua mạng. Gắn bó với nghề nhiều năm, nên khách cũng yên tâm, thường đặt trọn gói cả dựng và tháo nêu. Với tôi, niềm vui lớn nhất khi làm công việc này là mình đang mang Tết về sớm hơn với từng ngôi nhà”.

Theo các cơ sở cung cấp dịch vụ dựng nêu, càng sát Tết, nhu cầu của người dân càng tăng cao khiến lịch làm việc của thợ kín chỗ, giá dịch vụ cũng có thể biến động. Vì vậy, để chủ động thời gian và bảo đảm việc dựng nêu được thực hiện đúng ngày, đúng nghi lễ, nhiều gia đình đã sớm liên hệ, đăng ký dịch vụ từ trước. Việc đặt lịch sớm không chỉ giúp người dân lựa chọn được cây nêu phù hợp mà còn tạo điều kiện để các cơ sở chuẩn bị đầy đủ nhân lực, góp phần giữ gìn nét đẹp phong tục truyền thống trong những ngày Tết đến, Xuân về.