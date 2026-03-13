Khi không gian của di sản trở thành “lớp học mở" cho học sinh

Kỷ niệm 515 năm ngày mất Tiến sĩ Hà Công Trình 07/03/2026 13:08 Lễ kỷ niệm 515 năm ngày mất của Tiến sĩ Hà Công Trình nhằm tôn vinh cuộc đời và đóng góp của danh nhân khoa bảng, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của vùng đất Tùng Lộc (Hà Tĩnh).

Giữ “lửa" hội quê... 07/03/2026 08:30 Trên vùng đất Hà Tĩnh, lễ hội truyền thống là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp bản sắc làng quê và được tiếp nối qua nhiều thế hệ nhờ những người lặng lẽ giữ “lửa" di sản.

Tượng Sơn cổ tự – nơi tâm y nở hoa giữa núi rừng Hà Tĩnh 07/03/2026 06:25 Trải qua hàng trăm năm, chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) không chỉ là chốn tu hành, chiêm bái mà còn lưu giữ nhiều câu chuyện gắn với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Khám phá di tích quốc gia chùa Am - Ngôi cổ tự hơn 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh 05/03/2026 15:00 Ẩn mình giữa non thiêng, chùa Am (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gắn với nhiều huyền sử ý nghĩa mà còn mê hoặc bởi kiến trúc “thuyền Bát Nhã” độc đáo, mang theo những giá trị văn hóa quê hương núi Hồng, sông La.

“Góc Đà Lạt” bình yên giữa lòng Hà Tĩnh 04/03/2026 09:26 Sở hữu vẻ đẹp nên thơ từ tán rừng xanh mát và mặt hồ phẳng lặng, điểm du lịch Suối Tiên - hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng Lĩnh) được ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng Hà Tĩnh.

Độc đáo "phi đội gà bay" trên mâm cúng ngày rằm ở Hà Tĩnh 03/03/2026 05:10 Vào ngày Rằm tháng Giêng, tháng Bảy hay lễ, tết hằng năm, nhiều dòng họ ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) tổ chức làm mâm cúng độc đáo với các thế gà bay, gà đứng.

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - nơi mạch nguồn tri ân tỏa rạng 02/03/2026 10:57 Không chỉ ghi dấu ấn về quy mô tổ chức bài bản, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2026 còn khơi mạch nguồn văn hóa tri ân, lan tỏa mãi trong lòng người dân Hà Tĩnh và du khách gần xa.

Thả hoa đăng trên sông Ngàn Phố tri ân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 02/03/2026 05:21 Lễ cầu sức khỏe, thả đèn hoa đăng tại chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và cầu cho quốc thái dân an.

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông 01/03/2026 15:00 Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.

Hơn 5 vạn lượt người trẩy hội chùa Hương Tích - Hà Tĩnh 01/03/2026 12:33 Sau hơn một tuần khai hội, chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan, vãn cảnh.

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân 28/02/2026 13:39 Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...

Thành kính Lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ 28/02/2026 13:00 Lễ báo ân là dịp để cấp ủy, chính quyền, Nhân dân phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và con cháu họ Bùi thành kính, tưởng nhớ công ơn của quan Ngự sử Bùi Cầm Hổ đối với đất nước, Nhân dân.

Người dân tìm về Văn Miếu Hà Tĩnh lưu dấu khoảnh khắc đầu năm 26/02/2026 17:43 Với không gian văn hóa truyền thống tôn nghiêm cùng kiến trúc đặc trưng, Văn Miếu Hà Tĩnh (phường Thành Sen) đang trở thành điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh trong dịp đầu năm mới.

Câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai liệt hai chân 26/02/2026 14:24 Từ biến cố gặp tai nạn, bị liệt hai chân đến thành công trong nhiều lĩnh vực, Đoàn Ngọc Chiến (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng tích cực.

Hoạt động tín ngưỡng đầu năm: Làm gì để văn minh, đúng chuẩn? 25/02/2026 13:16 Lượng người đi lễ đầu xuân tăng cao tại nhiều di tích trên địa bàn Hà Tĩnh đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý, tổ chức lễ hội theo hướng văn minh, an toàn, đúng giá trị văn hóa truyền thống.

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh 24/02/2026 15:23 Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh.

Du lịch Hà Tĩnh mở ra những kỳ vọng mới 24/02/2026 05:16 Vượt qua thử thách của thời tiết, trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua đã cho thấy sự linh hoạt, chuyển động tích cực của ngành Du lịch Hà Tĩnh.

Làng rèn nổi tiếng Hà Tĩnh tế lễ Đức Thánh tổ nghề 23/02/2026 13:08 Lễ tế là dịp để Nhân dân phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tri ân, thành kính ghi nhớ công đức của các Đức Thánh tổ nghề.

Nhiều trò chơi dân gian đặc sắc tại Lễ hội tìm trâu và mở cửa rừng 23/02/2026 12:46 Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 của xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa gắn với đời sống sản xuất của cư dân vùng sơn cước trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ.

Lễ khai hạ đền Nen, mong mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an 23/02/2026 10:20 Lễ khai hạ tại đền Nen (xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là điểm nhấn sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương tưởng nhớ công lao của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, cầu mong cho năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an.

Đặc sắc những lễ hội gắn với danh nhân ở Hà Tĩnh 23/02/2026 05:15 Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, lễ hội truyền thống gắn với các danh nhân kiệt xuất là một phần của vẻ đẹp văn hóa Hà Tĩnh. Vẻ đẹp ấy kết tinh từ bản sắc đất và người Hồng Lam.

Những màn so tài gay cấn tại lễ khai hội chùa Hương Tích 22/02/2026 14:10 Lễ khai hội chùa Hương Tích mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026 với phần hội đa dạng các trò chơi dân gian, giải đấu thể thao sôi nổi khiến không khí du xuân đầu năm thêm rộn ràng, vui tươi.

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả 22/02/2026 13:27 Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.

Những điểm du xuân thu hút du khách trong kỳ nghỉ Tết ở Hà Tĩnh 21/02/2026 17:13 Trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2026, nhiều khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo lượng khách thập phương tham quan, khám phá.

Tiến sĩ, nhà văn Trần Thị Hảo - “sứ giả” văn hóa quê hương 21/02/2026 15:30 Tiến sĩ, nhà văn Trần Thị Hảo quê Hà Tĩnh, từng công tác tại Đại học Sorbonne IV (Paris, Pháp), được Chính phủ nước Pháp trao tặng nhiều giải thưởng danh giá.

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến 21/02/2026 05:25 Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh 20/02/2026 14:07 Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.

Nơi nơi mừng vui "kính lão đắc thọ” 20/02/2026 13:12 Không khí hội trường các nhà văn hóa rộn ràng lời ca và những lời chúc nồng ấm làm cho lễ mừng thọ đầu xuân tại Hà Tĩnh càng thêm ý nghĩa.

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại 20/02/2026 05:27 Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.