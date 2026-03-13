Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Khi không gian của di sản trở thành “lớp học mở" cho học sinh

Thúy Ngọc - Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong không gian di sản tại Hà Tĩnh, những câu chuyện về truyền thống, văn hóa và lịch sử địa phương đã được truyền tải một cách sinh động, qua đó góp phần bồi đắp tình yêu và niềm tự hào về quê hương cho thế hệ trẻ hôm nay.

bqbht_br_aimg-3857.jpg
Không chỉ lưu giữ nhiều giá trị truyền thống, Trung tâm Văn hóa Trường Lưu (xã Trường Lưu) đang dần trở thành địa chỉ trong hoạt động học tập, trải nghiệm của học sinh trên địa bàn.
bqbht_br_aimg-3831.jpg
Trong không gian di sản, những câu chuyện về truyền thống hiếu học, văn hóa dòng họ và lịch sử địa phương được truyền tải sinh động, góp phần bồi đắp tình yêu và niềm tự hào quê hương cho thế hệ trẻ.
bqbht_br_aimg-3812.jpg
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, Trường Tiểu học Phan Kính (xã Trường Lưu) tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm tại Trung tâm Văn hóa Trường Lưu - nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất khoa bảng.
bqbht_br_aimg-3864.jpg
Hoạt động nhằm giúp học sinh tiếp cận trực quan với lịch sử, văn hóa địa phương thông qua không gian di sản, thay vì chỉ học qua sách vở.
bqbht_br_aimg-3919.jpg
Tại buổi trải nghiệm, các em được giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành cùng những giá trị tiêu biểu của di sản Trường Lưu như: Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ và nhiều tư liệu Hán Nôm quý đang được bảo tồn.
bqbht_br_aimg-3870.jpg
Học sinh chăm chú lắng nghe những câu chuyện về truyền thống hiếu học, tinh thần trọng đạo lý và bề dày khoa bảng của vùng đất Trường Lưu - nơi từng sản sinh nhiều danh nhân, trí thức nổi tiếng.
bqbht_br_aimg-3824.jpg
Thông qua các tư liệu, hiện vật trưng bày, học sinh có thêm hiểu biết về lịch sử, văn hóa cũng như truyền thống học hành, đỗ đạt của các dòng họ tiêu biểu trên địa bàn.
bqbht_br_aimg-3888.jpg
Không gian của di sản trở thành “lớp học mở”, giúp những bài học lịch sử, văn hóa trở nên sinh động và gần gũi hơn với học sinh.
bqbht_br_aimg-3906.jpg
Nhiều em hào hứng ghi chép, đặt câu hỏi và trao đổi với thầy cô, hướng dẫn viên về những thông tin vừa được tìm hiểu.
bqbht_br_aimg-3851.jpg
Em Nguyễn Quỳnh Chi – lớp 5A, Trường Tiểu học Phan Kính chia sẻ: “Những câu chuyện về truyền thống hiếu học của quê hương khiến em rất ấn tượng và tự hào. Em mong sẽ có thêm nhiều buổi học như thế này”.
bqbht_br_aimg-3816.jpg
Cô Hồ Thị Bích Lan - Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Phan Kính cho biết: “Nhà trường tổ chức hoạt động này định kỳ nhằm gắn việc dạy học với trải nghiệm thực tế, giúp học sinh thêm hứng thú học tập và hiểu hơn về lịch sử, văn hóa quê hương”.
bqbht_br_aimg-3955.jpg
bqbht_br_aimg-3952.jpg
bqbht_br_aimg-3941.jpg
Các em học sinh còn được giáo viên hướng dẫn tập hát ví tại đình làng Trường Lưu, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.
bqbht_br_adji-fly-20260311-143340-518-1773214447577-photo.jpg
Hoạt động tham quan, trải nghiệm không chỉ giúp học sinh có thêm kiến thức mà còn khơi dậy niềm tự hào về bề dày văn hóa, lịch sử của vùng đất Trường Lưu.

Tin liên quan

Tags:

#di sản #giá trị truyền thống #học sinh #Trường Lưu #văn hóa #Hà Tĩnh 24h #Đổi mới giáo dục #Di sản Hà Tĩnh

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Kỷ niệm 515 năm ngày mất Tiến sĩ Hà Công Trình

Kỷ niệm 515 năm ngày mất Tiến sĩ Hà Công Trình

Lễ kỷ niệm 515 năm ngày mất của Tiến sĩ Hà Công Trình nhằm tôn vinh cuộc đời và đóng góp của danh nhân khoa bảng, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của vùng đất Tùng Lộc (Hà Tĩnh).
Giữ “lửa" hội quê...

Giữ “lửa" hội quê...

Trên vùng đất Hà Tĩnh, lễ hội truyền thống là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp bản sắc làng quê và được tiếp nối qua nhiều thế hệ nhờ những người lặng lẽ giữ “lửa" di sản.
“Góc Đà Lạt” bình yên giữa lòng Hà Tĩnh

“Góc Đà Lạt” bình yên giữa lòng Hà Tĩnh

Sở hữu vẻ đẹp nên thơ từ tán rừng xanh mát và mặt hồ phẳng lặng, điểm du lịch Suối Tiên - hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng Lĩnh) được ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng Hà Tĩnh.
Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 
Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.