(Baohatinh.vn) - Lễ kỷ niệm 515 năm ngày mất của Tiến sĩ Hà Công Trình nhằm tôn vinh cuộc đời và đóng góp của danh nhân khoa bảng, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của vùng đất Tùng Lộc (Hà Tĩnh).
Nhân kỷ niệm 515 năm ngày mất của Tiến sĩ Hà Công Trình (1434–1511), sáng 7/3, UBND xã Tùng Lộc phối hợp với con cháu dòng họ Hà Công và người dân địa phương tổ chức lễ kỷ niệm nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với vị danh nhân khoa bảng của quê hương.
Tiến sĩ Hà Công Trình sinh năm 1434 tại làng Tùng Lộc, nay thuộc xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, chăm chỉ học tập và sớm bộc lộ tư chất vượt trội. Năm 1466, dưới triều Lê, ông đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ, trở thành niềm tự hào của quê hương Hà Tĩnh.
Trong thời gian làm quan, ông được biết đến là người có tài, tận tụy với công việc, có nhiều đóng góp cho triều đình và luôn quan tâm đến việc xây dựng, phát triển quê hương. Sau khi qua đời vào năm 1511, ông được con cháu và người dân địa phương kính trọng, lập nơi thờ tự để tưởng nhớ công lao.
Đến năm 2024, lăng mộ Tiến sĩ Hà Công Trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia, ghi nhận giá trị lịch sử và truyền thống hiếu học mà ông để lại cho quê hương Tùng Lộc.
Hằng năm, vào dịp ngày giỗ của ông, dòng họ Hà Công cùng người dân địa phương tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của vị tiến sĩ tài danh. Đây không chỉ là hoạt động tri ân bậc tiền nhân mà còn góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo cho thế hệ trẻ.
Lễ kỷ niệm 515 năm ngày mất Tiến sĩ Hà Công Trình cũng là dịp để con cháu trong dòng họ và người dân địa phương tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần học tập mà ông đã để lại cho quê hương.
