Thư pháp - hồn xưa trong nét chữ nay

Mỹ Dung
(Baohatinh.vn) - Giữa nhịp sống hối hả, đâu đó trên những miền quê Hà Tĩnh vẫn có những người lặng lẽ tìm về với nghiên mực, bút lông, miệt mài khổ luyện và gửi gắm tâm hồn qua từng nét chữ.

Hà Tĩnh vốn là vùng đất hiếu học, trọng đạo lý, quý chữ nghĩa. Vì thế, thư pháp nơi đây không chỉ là nghệ thuật viết chữ, mà còn là biểu hiện của cốt cách văn hóa. Mỗi nét bút như chuyên chở cả chiều sâu đạo lý và tâm hồn của con người xứ Nghệ.
Qua bao thăng trầm của thời gian, thư pháp vẫn được các thế hệ nâng niu gìn giữ, tiếp nối như một nhịp cầu bền bỉ nối quá khứ với hiện tại, để nghệ thuật của con chữ tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
Để tạo nên một tác phẩm thư pháp đẹp và có chiều sâu, người viết không chỉ chăm chút từng nét bút mà còn gửi gắm vào đó thông điệp và tâm ý của mình. Từ bố cục, hình dáng con chữ, màu sắc cho đến chất liệu thể hiện – tất cả hòa quyện để tạo nên một tác phẩm vừa mang giá trị mỹ thuật, vừa chứa đựng ý nghĩa tinh thần.
Với những người yêu chữ, thư pháp là một thú chơi tao nhã, nơi người viết thả hồn vào từng nét bút. Mỗi con chữ hiện lên không chỉ để thưởng thức vẻ đẹp của tạo hình, mà còn chuyên chở tâm ý, suy ngẫm và sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Từ niềm đam mê đối với những giá trị chữ nghĩa truyền thống, những người yêu thư pháp ở Hà Tĩnh đã tìm đến nhau để cùng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa này. Năm 2023, CLB Hán Nôm bảo tồn văn hóa Hà Tĩnh ra đời, trở thành nơi kết nối những người chung niềm đam mê, đồng thời mở ra không gian giao lưu, học hỏi và sáng tạo cho cộng đồng yêu chữ.
Câu lạc bộ Hán Nôm bảo tồn văn hóa Hà Tĩnh là nơi hội tụ những tâm hồn đồng điệu, cùng chung niềm trân trọng đối với di sản chữ nghĩa của cha ông. Tại đây, các thành viên cùng nhau nghiên cứu, dịch thuật và lan tỏa giá trị Hán Nôm của quê hương. Từ khi CLB ra đời, nhiều hoạt động trưng bày, tặng chữ đã được tổ chức tại các sự kiện và di tích lịch sử – văn hóa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cộng đồng.
Thư pháp là một di sản văn hóa độc đáo, giúp con người tìm về cội nguồn và thêm trân trọng truyền thống của dân tộc. Dẫu thời gian đổi thay, nghệ thuật của con chữ vẫn lặng lẽ hiện diện trong đời sống, được những người yêu chữ nâng niu gìn giữ. Trong từng nét bút, không chỉ có vẻ đẹp của hình thức mà còn có cả chiều sâu văn hóa và tâm hồn của người Việt.

#Viết thư pháp #Hội thi viết thư pháp #Xin chữ đầu năm #Thư pháp Hán Nôm

Kỷ niệm 515 năm ngày mất Tiến sĩ Hà Công Trình

Lễ kỷ niệm 515 năm ngày mất của Tiến sĩ Hà Công Trình nhằm tôn vinh cuộc đời và đóng góp của danh nhân khoa bảng, góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa của vùng đất Tùng Lộc (Hà Tĩnh).
Giữ “lửa" hội quê...

Trên vùng đất Hà Tĩnh, lễ hội truyền thống là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp bản sắc làng quê và được tiếp nối qua nhiều thế hệ nhờ những người lặng lẽ giữ “lửa" di sản.
“Góc Đà Lạt” bình yên giữa lòng Hà Tĩnh

Sở hữu vẻ đẹp nên thơ từ tán rừng xanh mát và mặt hồ phẳng lặng, điểm du lịch Suối Tiên - hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng Lĩnh) được ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng Hà Tĩnh.
Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 
Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.