Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Điểm đến

Khám phá chùa Hang – “ẩn tự” linh thiêng giữa đại ngàn Hồng Lĩnh

Nguyễn Trung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Nằm trên núi Hồng Lĩnh, chùa Hang không chỉ là chốn cửa Phật linh thiêng mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, không khí trong lành.

Tọa lạc trên sườn Tây núi Mồng Gà, giữa không gian trùng điệp non xanh Hồng Lĩnh, chùa Hang (phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) hiện lên như một điểm dừng chân rất riêng, mang đến cảm giác bình yên, thanh tịnh và nên thơ.
Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của phật tử và du khách thập phương trong hành trình khám phá vùng đất Hồng Lam.
Quần thể kiến trúc chùa Hang là sự giao thoa tuyệt vời giữa bàn tay con người và tạo hóa thiên nhiên.
Đến với chùa Hang, du khách như bước chân vào một thế giới khác biệt. Không gian xung quanh mang sắc thái của một tiểu khí hậu riêng.
Giữa ngàn xanh, trong tiếng chuông chùa ngân vang, sắc hoa bốn mùa khoe nở.
Ông Thái Công Dũng - Trưởng ban Hộ tự chùa Hang cho biết: "Bằng lòng thành kính và sự chung tay của phật tử, từ những dấu tích ít ỏi, chùa Hang hôm nay đã được phục dựng khang trang, trở thành điểm đến tâm linh của người dân địa phương và du khách gần xa."
Chùa Hang mang những nét kiến trúc khác biệt so với những ngôi chùa cổ trên địa bàn. Đó là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Mỗi một chi tiết thiết kế đều đậm phong cách Phật giáo, hòa cùng thiên nhiên.
Điểm độc đáo nhất của ngôi chùa chính là cung Tam Bảo nằm sâu trong hang đá tự nhiên – nơi còn lưu giữ dấu tích của ngôi chùa xưa. Hang tựa vào mé sườn Tây của đỉnh Mồng Gà, một trong những ngọn núi cao của dãy núi Hồng.
Không còn những ồn ào, xô bồ của cuộc sống thường nhật, chùa Hang đem đến cảm giác như bước vào một miền tĩnh tại - nơi con người có thể chậm lại, lắng lòng và cảm nhận rõ hơn hơi thở của thiên nhiên.
Video khám phá vẻ đẹp chùa Hang

Tin liên quan

Tags:

#Chùa Hang #Hồng Lĩnh #tâm linh #địa điểm du lịch #kiến trúc #Hà Tĩnh #ngôi chùa

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Biển gọi mùa vui

Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.
Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

