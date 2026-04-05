Khám phá chùa Hang – “ẩn tự” linh thiêng giữa đại ngàn Hồng Lĩnh

“Lên sàn quốc tế” - cú hích thăng hạng cho dịch vụ lưu trú Hà Tĩnh 31/03/2026 14:44 Thời gian qua, nhiều cơ sở lưu trú Hà Tĩnh đã chủ động đưa sản phẩm, dịch vụ lên các nền tảng đặt phòng trực tuyến toàn cầu, qua đó tạo hiệu quả kinh doanh và nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương.

Làng chài, glamping cùng nhiều trải nghiệm cuốn hút tại biển Xuân Thành 30/03/2026 09:09 Khu du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, hứa hẹn một mùa du lịch sôi động, đa dạng và nhiều sắc màu.

Hà Tĩnh thu hút hơn 80 vạn lượt khách du lịch trong quý I/2026 30/03/2026 05:30 Với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội sôi nổi, 3 tháng đầu năm 2026, du lịch Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi thu hút hơn 800.000 lượt du khách tham quan.

Du lịch biển Hà Tĩnh sẵn sàng mùa cao điểm 29/03/2026 11:29 Gấp rút hoàn thiện hạ tầng và nâng tầm dịch vụ, du lịch biển Hà Tĩnh đang "thay áo mới", sẵn sàng ghi dấu ấn với một mùa hè sôi động.

Bãi Dừa – từ “tọa độ lửa” đến địa chỉ đỏ ở xã biển Hà Tĩnh 29/03/2026 09:14 Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) – nơi 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh đã được dựng xây thành khu tưởng niệm trang nghiêm, là địa chỉ tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Biển gọi mùa vui 29/03/2026 05:17 Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.

Khu du lịch nghỉ dưỡng Quỳnh Viên - điểm dừng chân không nên bỏ lỡ 28/03/2026 15:05 Nằm ở xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), Khu du lịch nghỉ dưỡng Quỳnh Viên gây ấn tượng với vẻ đẹp yên bình, gần gũi với thiên nhiên và trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên được thí điểm chuyển đổi số du lịch 28/03/2026 11:13 Hà Tĩnh đang trở thành điểm sáng trong tiến trình chuyển đổi số du lịch khi là địa phương đầu tiên được Bộ VH-TT&DL lựa chọn thí điểm triển khai các nền tảng du lịch thông minh trong năm 2026.

Khám phá "Rạn Nam Ô" xanh mướt bên bờ biển Hà Tĩnh 27/03/2026 05:16 Những kè đá phủ rêu xanh mướt lộ diện khi thủy triều rút tại bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “Rạn Nam Ô” nổi tiếng ở Đà Nẵng. Nơi đây đang trở thành điểm check-in hấp dẫn.

Đền thiêng bên cửa biển, nơi lưu dấu “Nữ trung hào kiệt” 26/03/2026 09:58 Trước thềm Lễ giỗ lần thứ 649 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, đền Bà Hải nằm nơi cửa biển Kỳ Ninh (phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) rộn ràng sắc hội, chuẩn bị đón người dân, du khách tìm về.

[Infographic] Đại thủy nông Kẻ Gỗ: Nửa thế kỷ nhìn lại và khát vọng tương lai 26/03/2026 05:30 Từ những bản hồ sơ cũ cho đến kỳ tích "xẻ núi ngăn sông", Kẻ Gỗ đã viết nên một chương mới, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.

Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh 25/03/2026 06:33 Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ? 23/03/2026 14:46 Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ 23/03/2026 09:00 Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.

Du lịch biển Hà Tĩnh: Đầu tư tiền tỷ đón “mùa vàng” 20/03/2026 08:21 Gấp rút tái thiết, chỉnh trang cơ sở vật chất để đón khách, nhiều chủ nhà hàng, dịch vụ tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh đang đặt niềm tin vào một mùa hè thắng lợi.

Khám phá vườn hoa hướng dương mới nổi ở Hà Tĩnh 20/03/2026 05:16 Vườn hoa hướng dương được trồng thử nghiệm tại Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn được nhiều người lựa chọn để tham quan, chụp ảnh.

Khám phá ngôi miếu cổ nằm trong vườn cọ hơn 100 tuổi 19/03/2026 10:19 Di tích lịch sử - văn hoá miếu Mây ở xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là nơi thờ tự Thái uý Tô Hiến Thành mà còn là di tích ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của địa phương.

Thiên Cầm gấp rút chỉnh trang, khởi động mùa du lịch mới 18/03/2026 05:32 Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đang gấp rút chỉnh trang cơ sở vật chất để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng khởi động mùa du lịch năm 2026.

Những "tọa độ check-in" cực đẹp ở cảng cá Cửa Nhượng 17/03/2026 13:46 Những ngày gần đây, khi thời tiết chuyển nắng, nhiều góc chụp ảnh đẹp tại cảng cá Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã thu hút đông đảo người dân đến khám phá, trải nghiệm.

Nhiều nông sản địa phương "hút khách" tại Khu du lịch chùa Hương Tích 11/03/2026 13:30 Du khách khi đến với Khu du lịch chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) không chỉ ấn tượng về phong cảnh, không gian mà còn bày tỏ sự thích thú với hàng loạt sản phẩm nông sản của địa phương.

Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số 09/03/2026 08:05 Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.

Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn 07/03/2026 13:36 Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.

Tượng Sơn cổ tự – nơi tâm y nở hoa giữa núi rừng Hà Tĩnh 07/03/2026 06:25 Trải qua hàng trăm năm, chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) không chỉ là chốn tu hành, chiêm bái mà còn lưu giữ nhiều câu chuyện gắn với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Thả hoa đăng trên sông Ngàn Phố tri ân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 02/03/2026 05:21 Lễ cầu sức khỏe, thả đèn hoa đăng tại chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và cầu cho quốc thái dân an.

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông 01/03/2026 15:00 Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.

Hơn 5 vạn lượt người trẩy hội chùa Hương Tích - Hà Tĩnh 01/03/2026 12:33 Sau hơn một tuần khai hội, chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan, vãn cảnh.

Người dân tìm về Văn Miếu Hà Tĩnh lưu dấu khoảnh khắc đầu năm 26/02/2026 17:43 Với không gian văn hóa truyền thống tôn nghiêm cùng kiến trúc đặc trưng, Văn Miếu Hà Tĩnh (phường Thành Sen) đang trở thành điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh trong dịp đầu năm mới.

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh 24/02/2026 15:23 Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh.

Du lịch Hà Tĩnh mở ra những kỳ vọng mới 24/02/2026 05:16 Vượt qua thử thách của thời tiết, trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua đã cho thấy sự linh hoạt, chuyển động tích cực của ngành Du lịch Hà Tĩnh.