Khám phá chùa Hang – “ẩn tự” linh thiêng giữa đại ngàn Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Nằm trên núi Hồng Lĩnh, chùa Hang không chỉ là chốn cửa Phật linh thiêng mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, không khí trong lành.
Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của phật tử và du khách thập phương trong hành trình khám phá vùng đất Hồng Lam.
Đến với chùa Hang, du khách như bước chân vào một thế giới khác biệt. Không gian xung quanh mang sắc thái của một tiểu khí hậu riêng.
Giữa ngàn xanh, trong tiếng chuông chùa ngân vang, sắc hoa bốn mùa khoe nở.
Ông Thái Công Dũng - Trưởng ban Hộ tự chùa Hang cho biết: "Bằng lòng thành kính và sự chung tay của phật tử, từ những dấu tích ít ỏi, chùa Hang hôm nay đã được phục dựng khang trang, trở thành điểm đến tâm linh của người dân địa phương và du khách gần xa."
Chùa Hang mang những nét kiến trúc khác biệt so với những ngôi chùa cổ trên địa bàn. Đó là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Mỗi một chi tiết thiết kế đều đậm phong cách Phật giáo, hòa cùng thiên nhiên.
Điểm độc đáo nhất của ngôi chùa chính là cung Tam Bảo nằm sâu trong hang đá tự nhiên – nơi còn lưu giữ dấu tích của ngôi chùa xưa. Hang tựa vào mé sườn Tây của đỉnh Mồng Gà, một trong những ngọn núi cao của dãy núi Hồng.
Không còn những ồn ào, xô bồ của cuộc sống thường nhật, chùa Hang đem đến cảm giác như bước vào một miền tĩnh tại - nơi con người có thể chậm lại, lắng lòng và cảm nhận rõ hơn hơi thở của thiên nhiên.
