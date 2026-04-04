Chú trọng minh bạch giá, giúp biển Hà Tĩnh ngày càng "hút khách"

Nhà hàng Chuyên Quang tại Khu du lịch Xuân Thành, xã Tiên Điền chú trọng niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Khởi động mùa du lịch biển năm 2026, nhà hàng Chuyên Quang tại Khu du lịch Xuân Thành, xã Tiên Điền đã sớm tu sửa, chỉnh trang hạ tầng phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách. Cùng với việc chuẩn bị nguồn hải sản tươi, ngon, đa dạng, điều nhà hàng hết sức quan tâm đó là việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

“Chúng tôi xác định khi khách đến với mình phải hài lòng nhất về chất lượng phục vụ, bao gồm cả cách đón tiếp và giá cả các mặt hàng để lần sau trở lại với nhà hàng” – chị Lê Thị Chuyên, chủ nhà hàng Chuyên Quang chia sẻ.

Biển Hà Tĩnh có nhiều hải sản thu hút du khách.

Khu du lịch Xuân Thành hiện có gần 20 nhà hàng; 26 khách sạn, nhà nghỉ phục vụ nhu cầu ẩm thực và nghỉ dưỡng của du khách. Để nâng cao chất lượng phục vụ, các cơ sở kinh doanh tại đây đều được tuyên truyền, nhắc nhở thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá hay tăng giá tùy tiện, nhất là trong mùa cao điểm. Đây không chỉ là cách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện hơn.

Chị Nguyễn Thị Hương (bên phải) hài lòng với chất lượng phục vụ và giá cả của nhà hàng tại Khu du lịch Xuân Thành.

Chị Nguyễn Thị Hương - du khách tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Về với Khu du lịch Xuân Thành, chúng tôi thích nhất là dịch vụ ẩm thực, ở đây có nhiều hải sản tươi, ngon và chế được rất hợp khẩu vị. Và có một điều chúng tôi rất hài lòng nữa là giá cả rất công khai, minh bạch. Nhà hàng vừa niêm yết trong các bảng lớn treo, vừa ghi rõ trong menu nên thuận lợi cho chúng tôi khi lựa chọn món phù hợp với tài chính của mình”.

Phong cách phục vụ chuyên nghiệp và hạ tầng nghỉ dưỡng khang trang của khách sạn, nhà nghỉ tại Khu du lịch Xuân Thành tạo nên sức hút với du khách khi về với biển.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của bãi biển đẹp, mùa du lịch biển năm 2026, xã Thiên Cầm đặt mục tiêu tăng 15% - 20% lượng khách đến so với năm 2025, phấn đấu doanh thu đạt hơn 600 tỷ đồng.

Để đạt kế hoạch đề ra, ngoài việc tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển thêm các loại hình dịch vụ hấp dẫn thì việc thực hiện nghiêm niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, công khai, minh bạch trong từng dịch vụ được BQL Khu du lịch Thiên Cầm cùng các cơ sở kinh doanh chú trọng thực hiện. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh cũng chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ ứng xử văn minh, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt đối với du khách.

“Đoàn chúng tôi dự định ở lại 1 ngày/1 đêm nhưng khi đến Thiên Cầm, cảm nhận vẻ đẹp của bãi biển cùng hải sản tươi ngon, giá cả rất hợp lý, đặc biệt người dân ở đây rất thật, mến khách nên chúng tôi đã lưu lại thêm 1 ngày/1 đêm nữa", chị Nguyễn Thị Bốn - du khách tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.

Khách sạn tại Khu du lịch Thiên Cầm công khai niêm yết giá để thuận lợi cho du khách khi về nghỉ dưỡng.

Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 323 khách sạn, nhà nghỉ với hơn 7.200 phòng và trên 1.500 nhà hàng ăn uống. Để hoàn thành mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách trong năm 2026, cùng với đầu tư hạ tầng, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, việc giữ gìn niềm tin nơi du khách cũng là một “thước đo” quan trọng đối với sự phát triển của du lịch Hà Tĩnh.

Theo ông Hoàng Minh Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, việc minh bạch giá cả không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, mà còn là yếu tố cốt lõi để xây dựng niềm tin và thương hiệu điểm đến. Khi mỗi món ăn, mỗi dịch vụ đều được niêm yết rõ ràng, bán đúng giá, du khách sẽ cảm nhận được sự tử tế, sự tôn trọng và tinh thần làm du lịch văn minh từ chính những điều giản dị nhất.

Các nhà hàng phục vụ ẩm thực ở các khu du lịch biển luôn đảm bảo chất lượng hải sản và công khai giá cả tạo nên sự yên tâm, hài lòng của du khách.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Đình Khoa - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các hoạt động đảm bảo chất lượng hàng hóa, sản phẩm đúng quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường phối hợp giám sát hoạt động kinh doanh về việc niêm yết và bán theo giá niêm yết, tạo môi trường thân thiện đối với người tiêu dùng khi đến với du lịch Hà Tĩnh nói riêng và du lịch biển nói chung. Đặc biệt, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về giá, chất lượng hàng hóa để đảm bảo sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng phải thật sự an toàn, chất lượng...".

Thời gian tới, bên cạnh việc duy trì nghiêm túc việc niêm yết và bán đúng giá, các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của các cơ sở kinh doanh trong việc giữ gìn hình ảnh chung của du lịch Hà Tĩnh.

Tiếp tục đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, trong đó có niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết là những mục tiêu Hà Tĩnh đang nỗ lực triển khai. Khi mỗi "mắt xích" trong chuỗi dịch vụ đều hướng tới sự minh bạch, chuyên nghiệp thì sức cạnh tranh của du lịch biển Hà Tĩnh sẽ ngày càng được nâng lên, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.