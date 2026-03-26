Lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng, thời của kênh đầu tư tiết kiệm?

Lãi suất tiết kiệm tăng, có nơi trên 8%

Từ đầu tháng 3/2026 đến nay, thị trường tài chính - ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng của lãi suất tiền gửi. Hầu hết ngân hàng đều có sự điều chỉnh tăng, tập trung ở kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và tăng mạnh từ 12 – 36 tháng.

Ngoài ra, các chính sách như: cộng thêm lãi suất, chương trình ưu đãi… từ phía các ngân hàng đã đẩy mặt bằng lãi suất tăng cao và tạo nên cuộc đua huy động vốn sôi động.

SHB Hà Tĩnh đang niêm yết lãi suất tiền gửi 6 tháng trở lên ở mức 7,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6 - 11 tháng và 7,6%/năm đối với tiền gửi 12 tháng.

Tại SHB Hà Tĩnh, trong tháng 3, lãi suất huy động vốn được niêm yết ở mức 4,75%/năm đối với kỳ hạn từ 2 - 5 tháng và bắt đầu có sự khác biệt từ kỳ hạn gửi 6 tháng trở lên với: 7,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6 - 11 tháng và 7,6%/năm đối với tiền gửi 12 tháng. Đây đang là một trong những mức lãi suất niêm yết cao trong nhóm gửi tiết kiệm online trên thị trường.

Cùng với việc tăng lãi suất, ngày 20/3 vừa qua, SHB Hà Tĩnh tiếp tục “chạy” chương trình ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân có tiền gửi từ 300 triệu đồng trở lên. Theo đó, lãi suất thực nhận của khách hàng có thể lên tới trên 8%/năm tuỳ số tiền gửi và thời hạn.

Bà Nguyễn Thị Thương - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (SHB Hà Tĩnh) cho biết: “Trong bối cảnh nhu cầu gửi tiết kiệm của người dân đang có xu hướng tăng, SHB đã chủ động điều chỉnh chính sách lãi suất theo hướng cạnh tranh, linh hoạt nhằm mang lại lợi ích tối ưu cho người gửi. Việc triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất không chỉ giúp khách hàng gia tăng giá trị dòng tiền nhàn rỗi mà còn góp phần thu hút nguồn vốn ổn định, phục vụ hoạt động tín dụng trên địa bàn, đặc biệt là nhu cầu vốn cho doanh nghiệp. Hiện nay, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 3.500 tỷ đồng, từ đầu năm đến nay tăng 400 tỷ đồng”.

Các chương trình ưu đãi không chỉ giúp ngân hàng đạt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn mà còn giúp người gửi tiền tối ưu hóa lợi nhuận trong ngắn hạn.



Trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn, mức tăng lãi suất tiền gửi khá đều. SeABank điều chỉnh lãi suất trực tuyến cao nhất lên 8,8%/năm (kỳ hạn 13 tháng) đối với những khách hàng cá nhân mới (có kèm theo điều kiện về số tiền gửi và đối tượng khách hàng).

Bac A Bank nâng mức niêm yết cao nhất lên 7,3%/năm (số tiền gửi trên 1 tỷ đồng). Ngoài ra, Bac A Bank còn thực hiện cộng lãi suất gắn với những chương trình của hệ thống như: tiết kiệm người cao tuổi, người xây tổ ấm, lực lượng vũ trang, gửi tiết kiệm trực tuyến…

Làn sóng tăng lãi suất huy động cũng khá sôi động đối với nhóm Big 4. Mới đây nhất, cùng với BIDV, Vietcombank, VietinBank thì Agribank cũng đã hoàn thành điều chỉnh lãi suất tiền gửi. Theo đó, mức lãi suất được ngân hàng này điều chỉnh tăng từ 5,2%/năm lên 5,9%/năm đối với kỳ hạn gửi tiết kiệm 12 tháng, tăng mạnh lãi suất kỳ hạn 24 - 36 tháng từ 5,3%/năm lên 6,5%/năm.

Người dân ưu tiên gửi tiền ngân hàng

Làn sóng tăng lãi suất huy động đang khá sôi động ở tất cả các ngân hàng.

Nhiều phân tích cho rằng, thời gian qua, việc lãi suất tiền gửi tăng mạnh và đạt cao nhất trong nhiều năm qua xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết là nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng. Khi cầu vốn tăng, các ngân hàng buộc phải thực hiện chính sách nâng lãi suất, áp dụng chương trình tiết kiệm dự thưởng để thu hút tiền gửi, tạo nguồn vốn ổn định phục vụ cho hoạt động cho vay và quay vòng vốn trong nền kinh tế.

Bên cạnh đó, áp lực từ lạm phát và biến động của các kênh đầu tư khác như: bất động sản chưa ổn định, giá vàng liên tục “rơi” khiến dòng tiền có xu hướng quay lại ngân hàng, nơi được xem là kênh trú ẩn an toàn.

Kênh tiết kiệm quay trở lại như một kênh đầu tư đối với nhiều người dân.

Anh Nguyễn Văn Lưu, xã Hương Sơn cho biết: “Tại thời điểm này, thị trường bất động sản khó “đón sóng”, trong khi kênh đầu tư vàng quá nhiều rủi ro thì việc lãi suất huy động đang ở mức cao trở thành kênh trú ẩn an toàn nhất. Tôi cũng vừa gửi tiết kiệm 300 triệu đồng vào một ngân hàng thương mại trên địa bàn”.

Không chỉ đối với những nhà đầu tư, việc lãi suất huy động tăng cao cũng tạo phấn khởi cho nhiều người dân khi xem kênh tiết kiệm là tích luỹ. “Tôi là cán bộ hưu trí, từ trước tới nay đã có thói quen gửi tiết kiệm và xem đó là nguồn tài chính phòng thân. Lãi suất tiền gửi tăng khiến tôi rất vui vì khả năng sinh lời từ tiết kiệm tốt hơn” – ông Phạm Hữu Sơn, phường Thành Sen cho hay.

Theo ghi nhận từ các ngân hàng, từ đầu tháng 3 tới nay, lượng khách hàng đến giao dịch gửi tiết kiệm tăng cao. Và để tận dụng thời điểm vàng của lãi suất, phần lớn người dân chọn khung thời hạn từ 12 – 36 tháng, trở thành một kênh đầu tư của nhiều người dân trong thời điểm thị trường vẫn còn nhiều biến động.