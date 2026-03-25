Ngân hàng nhóm Big 4 đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm

Thêm ngân hàng lớn tăng lãi suất tháng 3

Sau khi VietinBank, BIDV và Vietcombank tăng lãi suất tiền gửi trong tháng 3, tới lượt ngân hàng còn lại trong nhóm Big 4 (4 ngân hàng lớn có vốn Nhà nước) là Agribank cũng vừa có động thái mới.

Với tiền gửi kỳ hạn 24 tháng, Agribank tăng mạnh lãi suất thêm 0,7%/năm, đưa mức lãi suất lên cao nhất 6,7%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 12 tháng vẫn được giữ nguyên. Kỳ hạn 1-2 tháng 3,2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 3,7%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng 5,7%/năm.

Như vậy, nhóm ngân hàng thuộc nhóm Big 4 đều đã đồng loạt tăng lãi suất trong tháng 3 này. Trong đó, VietinBank còn điều chỉnh lãi suất 2 lần kể từ đầu tháng.

Giao dịch tiền tại ngân hàng được nhân viên kiểm tra (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo biểu lãi suất hôm nay, mặt bằng lãi suất tiền gửi giữa các ngân hàng Big 4 có sự khác biệt theo từng kỳ hạn song mức độ chênh nhau tương đối thấp. Ở kỳ hạn 1-3 tháng, Agribank áp dụng mức 3,2-3,7%/năm, trong khi BIDV và VietinBank cùng ở mức 4,75%/năm cho cả hai kỳ hạn. Vietcombank niêm yết 4%/năm cho 1 tháng và 4,5%/năm cho 3 tháng.

Tại kỳ hạn 6-9 tháng, Agribank giữ mức 5,7%/năm cho cả hai kỳ hạn. BIDV niêm yết 6,6%/năm, cao hơn so với VietinBank và Vietcombank, cùng ở mức 5,5%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng.

Đối với kỳ hạn dài hơn từ 12-18 tháng, Agribank áp dụng mức 6,1%/năm. BIDV niêm yết 6,8%/năm cho cả hai kỳ hạn này. VietinBank và Vietcombank cùng duy trì mức 5,9%/năm ở kỳ hạn 12 và 18 tháng.

*Biểu lãi suất các ngân hàng lớn (đơn vị: %/năm)

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 3,2 3,7 5,7 6,1 6,1 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 4,75 5,5 5,9 5,9 Vietcombank 4 4,5 5,5 5,9 5,9

Loạt nhà băng tư nhân tăng lãi suất

Không chỉ ngân hàng có vốn Nhà nước, các nhà băng tư nhân cũng liên tục điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm.

Bac A Bank vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động, đưa mức niêm yết cao nhất lên 7,3%/năm. Ngân hàng này tăng 0,2-0,25%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng, trong khi giữ nguyên lãi suất dưới 6 tháng.

Theo biểu lãi suất mới, tiền gửi dưới 1 tỷ đồng có mức 4,55%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng, 7,05%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng. Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất lần lượt là 4,75%/năm; 7,25%/năm và 7,3%/năm cho các kỳ hạn tương ứng.

MBV cũng tăng lãi suất huy động, đưa mức cao nhất theo niêm yết lên 7,5%/năm. Lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6-9 tháng tại đây tăng 0,7%/năm lên 7,2%/năm, trong khi các kỳ hạn 12-36 tháng tăng 0,3%/năm lên 7,5%/năm.

Ngân hàng cho biết với khoản tiền gửi từ 400 triệu đồng, mức lãi suất thực nhận có thể đạt 8%/năm. Tại quầy, lãi suất được niêm yết ở mức 4,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 4,75%/năm cho 3 tháng, 6,5%/năm cho 6 tháng và 7,2%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng.

Tương tự, OCB điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng và áp dụng biểu lãi suất bậc thang theo số tiền gửi. Lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng giữ ở mức 4,75%/năm cho mọi mức tiền gửi.

Với khoản tiền dưới 100 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng là 6,4%/năm, 12-15 tháng là 6,7%/năm, 18 tháng là 6,9%/năm, 21 tháng là 7%/năm, 24 tháng là 7,1%/năm và 36 tháng là 7,3%/năm. Mức lãi suất cao nhất theo niêm yết đạt 7,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng với khoản tiền gửi trên 500 triệu đồng.

Sacombank cũng tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-36 tháng và áp dụng biểu lãi suất bậc thang. Kỳ hạn 1-5 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm, tăng 0,15%/năm. Với khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 6-18 tháng là 6,8%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 7,2%/năm.

Đối với tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, lãi suất lần lượt là 7%/năm và 7,4%/năm; còn với khoản gửi từ 2 tỷ đồng trở lên, lãi suất cao nhất đạt 7,6%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Trong khi đó, Saigonbank cũng tăng lãi suất huy động trực tuyến thêm 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Theo biểu niêm yết mới, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,8%/năm, kỳ hạn 13-24 tháng là 7%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 7,1%/năm.

Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 15 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB, Techcombank, VietinBank, BIDV. Vietcombank, Agribank, OCB, MBV, Saigonbank, Bac A Bank.

Khảo sát với hơn 5.000 độc giả cho thấy phần đông chọn gửi tiền tại các ngân hàng tư nhân. Theo đó, 63% cho biết gửi tiền ở nhóm nhà băng tư nhân và 37% còn lại gửi tiền ở nhóm nhà băng quốc doanh.