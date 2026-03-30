Bắt 4 đối tượng “đập đá” liên tiếp trong nhiều ngày

Các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ tại Khách sạn Mạnh Hải (xã Can Lộc).

Danh tính các đối tượng, gồm: Trần Văn Hoành (SN 2004), Lê Hoàng Sơn (SN 2004), cùng trú tại phường Nam Hồng Lĩnh và Nguyễn Tiến Quốc (SN 2006, trú tại xã Can Lộc), La Văn Dũng (SN 2005, trú tại xã Gia Hanh).

Trước đó, vào ngày 26/3, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Can Lộc phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy tại phòng 305, Khách sạn Mạnh Hải, thuộc thôn 7, xã Can Lộc nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với Methamphetamine và Amphetamine.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Tiến Quốc....

...và Lê Hoàng Sơn.

Quá trình xác minh cho thấy, từ ngày 23/3, các đối tượng này đã tụ tập tại nhà riêng của Nguyễn Tiến Quốc ở xã Can Lộc để liên tục sử dụng ma túy. Đến ngày 26/3, các đối tượng thuê phòng khách sạn để tiếp tục sử dụng ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an xã Can Lộc phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) làm rõ 2 đối tượng đã bán ma túy cho nhóm trên, gồm: Lê Văn Chính (SN 2006, trú tại xã Trường Lưu) và Hoàng Trọng Cung (SN 1999, trú tại xã Gia Hanh), thu giữ 1 gói tinh thể nghi ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.