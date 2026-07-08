Chọn nghề cùng con: Đồng hành hay áp đặt?

Chọn ngành, chọn nghề là một trong những quyết định quan trọng của mỗi học sinh trước ngưỡng cửa tốt nghiệp THPT. Đây không chỉ là lựa chọn cho những năm tháng học tập tiếp theo mà còn đặt nền móng cho con đường nghề nghiệp trong tương lai. Thế nhưng, giữa mong muốn của bản thân, kỳ vọng của gia đình và nhu cầu của xã hội, không phải học sinh nào cũng dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp.

Em Nguyễn Hiền Anh là người may mắn khi nhận được sự đồng thuận của gia đình trong lựa chọn ngành học.

Đối với em Nguyễn Hiền Anh - học sinh lớp 12 Anh 1, K29, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tương lai đã sớm có một hướng đi rõ ràng. Với nền tảng ngoại ngữ cùng niềm yêu thích dành cho lĩnh vực mình lựa chọn, Hiền Anh nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an nhân dân. Để hiện thực hóa ước mơ ấy, em luôn nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Hiểu được khát vọng ấy của con, chị Trần Thúy Liễu đã luôn lắng nghe và cùng con tìm hiểu về ngành nghề mà Hiền Anh yêu thích. Chính sự đồng hành ấy không chỉ giúp em thêm vững tin vào lựa chọn của mình mà còn cảm nhận được gia đình luôn là điểm tựa phía sau mỗi quyết định. Đó cũng là cách để ước mơ của con được chắp cánh từ sự thấu hiểu của người mẹ.

Hiền Anh vui vẻ chia sẻ cùng mẹ những ước muốn tương lai.

Em Nguyễn Hiền Anh chia sẻ: "Em rất vui vì bố mẹ luôn lắng nghe và đồng hành với em trong việc lựa chọn ngành nghề mình yêu thích. Nhờ vậy, em cảm thấy tự tin hơn và có thêm động lực để theo đuổi ước mơ của mình".

Trái ngược với Hiền Anh, N.D.K. (xã Cẩm Xuyên) từng trải qua quãng thời gian nhiều áp lực khi lựa chọn ngành học không nhận được sự đồng thuận từ gia đình. Yêu thích ngành kỹ thuật ô tô, nhưng mẹ em lại mong muốn con theo học ngành kinh tế với kỳ vọng có một công việc ổn định trong tương lai. Sự khác biệt trong suy nghĩ khiến những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con nhiều lần rơi vào bế tắc. Có thời điểm, N.D.K. chấp nhận gác lại ước mơ để chiều theo mong muốn của gia đình. Nhưng càng cố gắng, em càng cảm thấy mình không thực sự thuộc về lựa chọn ấy và dần mất đi động lực.

"Có những lúc em cảm thấy rất áp lực vì giữa em và bố mẹ không cùng suy nghĩ. Em chỉ mong gia đình chia sẻ, thấu hiểu và tin tưởng vào lựa chọn của em" - N.D.K chia sẻ.

Đã có lúc em N.D.K chấp nhận theo sự lựa chọn của bố mẹ.

Phía sau những bất đồng ấy là sự lo lắng của một người mẹ, luôn mong con có một công việc ổn định và ít rủi ro trong tương lai. Thế nhưng, chính những chia sẻ của con đã khiến chị nhìn nhận lại cách đồng hành cùng con trên hành trình lựa chọn nghề nghiệp.

"Sau một thời gian, tôi đã suy nghĩ lại và không áp đặt con lựa chọn ngành nghề theo bố mẹ nữa. Tôi đã dần hiểu ra, yêu thương con phải là lắng nghe và thấu hiểu, để biết năng lực ở đâu và đồng hành cùng con để con có một tương lai tốt" - chị N.T.H, xã Cẩm Xuyên (mẹ em N.D.K) chia sẻ.

Những cuộc trò chuyện của cha mẹ và con chính là "chìa khoá" hoá giải những bất đồng.

Mỗi mùa tuyển sinh, không ít gia đình rơi vào tình trạng bất đồng khi cha mẹ và con cái có những lựa chọn nghề nghiệp khác nhau. Với mong muốn con có một tương lai ổn định, nhiều bậc phụ huynh vô tình đặt kỳ vọng của mình lên quyết định của con mà chưa thực sự lắng nghe mong muốn và năng lực của con.

Tuy nhiên, cũng có nhiều học sinh may mắn khi nhận được sự tin tưởng và đồng hành từ gia đình. Đó chính là điểm tựa để các em thêm tự tin theo đuổi ngành nghề mình yêu thích. Bên cạnh gia đình, thầy cô giáo cũng giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Cô Trần Thị Hiến - Trường THPT Cẩm Bình chia sẻ: "Chúng tôi đã có những buổi tập huấn nghề nghiệp cho các em để định hướng ngành nghề mà các em yêu thích. Đặc biệt, là những người hiểu rõ năng lực của các em như thế nào, chúng tôi cũng đã bám sát và giúp các em để có thể lựa chọn cho mình một ngành nghề phù hợp với bản thân của mình".

Đồng hành để con trưởng thành, thay vì quyết định thay con, cũng chính là cách cha mẹ trao cho con cơ hội được sống với đam mê, phát huy năng lực và tự tin bước vào tương lai.

Lựa chọn nghề nghiệp không chỉ là quyết định của một mùa tuyển sinh mà còn là bước ngoặt của cả một chặng đường phía trước. Khi cha mẹ là người định hướng, thầy cô là người tư vấn và các em được tôn trọng trong lựa chọn của mình, mỗi quyết định sẽ trở nên vững vàng hơn. Đồng hành để con trưởng thành, thay vì quyết định thay con, cũng chính là cách cha mẹ trao cho con cơ hội được sống với đam mê, phát huy năng lực và tự tin bước vào tương lai.