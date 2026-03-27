Học sinh Hà Tĩnh vào top 15 dự thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương

Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia môn Tin học tham dự Olympic quốc tế năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/3 tại Hà Nội, quy tụ 38 học sinh xuất sắc nhất cả nước. Các thí sinh trải qua 2 vòng thi, mỗi vòng kéo dài 5 giờ, với nội dung lập trình giải toán trên máy tính theo chuẩn Olympic quốc tế - đòi hỏi tư duy thuật toán và kỹ năng xử lý bài toán ở mức độ cao.

Gia Kiên (thứ 3 từ phải sang) cùng các thầy cô giáo và các bạn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm trước lúc tham gia kỳ thi.

Với tổng điểm 336,69, Gia Kiên xếp thứ 12 toàn quốc, chính thức nằm trong nhóm 15 thí sinh có tổng điểm cao nhất.

Theo kế hoạch, 15 thí sinh này sẽ được lựa chọn tham dự Kỳ thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương (APIO) năm 2026, đồng thời tiếp tục tham gia tập huấn tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) để chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế.

Các thí sinh trong đội tuyển dự kiến được miễn thi tốt nghiệp THPT và được ưu tiên trong xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 theo quy định hiện hành.

Thành tích của Thái Văn Gia Kiên tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Hà Tĩnh, đặc biệt trong lĩnh vực Tin học, đồng thời góp phần nối dài thành tích của học sinh tỉnh nhà trên đấu trường trí tuệ quốc gia và quốc tế.