Học sinh Hà Tĩnh vào top 15 dự thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương

(Baohatinh.vn) - Thái Văn Gia Kiên (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) xuất sắc lọt top 15 thí sinh có điểm số cao nhất tại Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia môn Tin học tham dự Olympic quốc tế năm 2026.
Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia môn Tin học tham dự Olympic quốc tế năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/3 tại Hà Nội, quy tụ 38 học sinh xuất sắc nhất cả nước. Các thí sinh trải qua 2 vòng thi, mỗi vòng kéo dài 5 giờ, với nội dung lập trình giải toán trên máy tính theo chuẩn Olympic quốc tế - đòi hỏi tư duy thuật toán và kỹ năng xử lý bài toán ở mức độ cao.
Với tổng điểm 336,69, Gia Kiên xếp thứ 12 toàn quốc, chính thức nằm trong nhóm 15 thí sinh có tổng điểm cao nhất.
Theo kế hoạch, 15 thí sinh này sẽ được lựa chọn tham dự Kỳ thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương (APIO) năm 2026, đồng thời tiếp tục tham gia tập huấn tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) để chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế.
Các thí sinh trong đội tuyển dự kiến được miễn thi tốt nghiệp THPT và được ưu tiên trong xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 theo quy định hiện hành.
Thành tích của Thái Văn Gia Kiên tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Hà Tĩnh, đặc biệt trong lĩnh vực Tin học, đồng thời góp phần nối dài thành tích của học sinh tỉnh nhà trên đấu trường trí tuệ quốc gia và quốc tế.
Nhóm 15 thí sinh có tổng điểm cao nhất:
- Đặng Huy Hậu - THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng
- Nguyễn Xuân Chí Thanh - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
- Nguyễn Khánh Phúc - Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình
- Nguyễn Phú Nhân - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng
- Thiều Nguyễn Huy - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng
- Nguyễn Bùi Đức Dũng - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
- Phan Công Dũng - Trường THPT Chuyên Quốc học - Huế, TP Huế
- Trần Đức Hiếu - Trường THPT Chuyên Hà Giang, Tuyên Quang
- Nguyễn Huy Phong - Trường THPT Chuyên Lào Cai, Lào Cai
- Nguyễn Hữu Tuấn - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
- Nguyễn Viết Trung Nhân - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
- Thái Văn Gia Kiên - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
- Lê Phạm Duy Khoa - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
- Lê Trọng Khôi - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội
- Lê Lâm - Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh
