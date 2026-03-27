Học sinh Hà Tĩnh vào top 15 dự thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương

Thuý Ngọc
(Baohatinh.vn) - Thái Văn Gia Kiên (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) xuất sắc lọt top 15 thí sinh có điểm số cao nhất tại Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia môn Tin học tham dự Olympic quốc tế năm 2026.

Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia môn Tin học tham dự Olympic quốc tế năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/3 tại Hà Nội, quy tụ 38 học sinh xuất sắc nhất cả nước. Các thí sinh trải qua 2 vòng thi, mỗi vòng kéo dài 5 giờ, với nội dung lập trình giải toán trên máy tính theo chuẩn Olympic quốc tế - đòi hỏi tư duy thuật toán và kỹ năng xử lý bài toán ở mức độ cao.

bqbht_br_10.jpg
Gia Kiên (thứ 3 từ phải sang) cùng các thầy cô giáo và các bạn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm trước lúc tham gia kỳ thi.

Với tổng điểm 336,69, Gia Kiên xếp thứ 12 toàn quốc, chính thức nằm trong nhóm 15 thí sinh có tổng điểm cao nhất.

Theo kế hoạch, 15 thí sinh này sẽ được lựa chọn tham dự Kỳ thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương (APIO) năm 2026, đồng thời tiếp tục tham gia tập huấn tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) để chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế.

Các thí sinh trong đội tuyển dự kiến được miễn thi tốt nghiệp THPT và được ưu tiên trong xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 theo quy định hiện hành.

Thành tích của Thái Văn Gia Kiên tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Hà Tĩnh, đặc biệt trong lĩnh vực Tin học, đồng thời góp phần nối dài thành tích của học sinh tỉnh nhà trên đấu trường trí tuệ quốc gia và quốc tế.

Nhóm 15 thí sinh có tổng điểm cao nhất:

- Đặng Huy Hậu - THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

- Nguyễn Xuân Chí Thanh - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

- Nguyễn Khánh Phúc - Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình

- Nguyễn Phú Nhân - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng

- Thiều Nguyễn Huy - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng

- Nguyễn Bùi Đức Dũng - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

- Phan Công Dũng - Trường THPT Chuyên Quốc học - Huế, TP Huế

- Trần Đức Hiếu - Trường THPT Chuyên Hà Giang, Tuyên Quang

- Nguyễn Huy Phong - Trường THPT Chuyên Lào Cai, Lào Cai

- Nguyễn Hữu Tuấn - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

- Nguyễn Viết Trung Nhân - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

- Thái Văn Gia Kiên - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

- Lê Phạm Duy Khoa - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

- Lê Trọng Khôi - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội

- Lê Lâm - Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh

Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học

Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.
[Infographics] 6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT, đáng chú ý là việc rút ngắn thời gian phúc khảo và bổ sung 2 chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi.
Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.