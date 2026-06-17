5 học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Vật lý châu Âu

Cả 5 học sinh dự Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) đều có giải, với 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.
Kết quả thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) được PGS Nguyễn Cao Khang - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng đoàn Việt Nam dự EuPhO, chia sẻ sáng 17/6.
Chủ nhân tấm huy chương vàng duy nhất là Nguyễn Nhật Anh - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng).
Bốn huy chương bạc thuộc về Lương Đức Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Thành Trung, Hoàng Văn Thái Sơn (Trường THPT Chuyên Bắc Ninh), Nguyễn Vũ Mạnh Khang (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai).
Năm ngoái, đoàn Việt Nam có hai huy chương vàng, thành tích tốt nhất trong 6 năm tham dự.
Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) được tổ chức từ năm 2017, dành cho học sinh trung học.
EuPhO năm 2026 diễn ra tại Thụy Điển từ ngày 12 đến 16/6, quy tụ gần 200 học sinh đến từ 35 nước châu Âu và 6 đội khách mời. Một đội có tối đa 5 học sinh, trải qua hai bài thi lý thuyết và thực hành, mỗi bài kéo dài 5 tiếng.
Việt Nam tham gia EuPhO từ năm 2019. Đội tuyển do Hội Vật lý Việt Nam tuyển chọn từ những thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Năm nay, trưởng đoàn là PGS Nguyễn Cao Khang - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, còn phó đoàn là TS Lưu Mạnh Quỳnh - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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