5 học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Vật lý châu Âu

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn 12/06/2026 14:00 Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Khép lại một hành trình nhiều cảm xúc 12/06/2026 11:24 Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Những ngày thi với nhiều cung bậc cảm xúc đã khép lại, đánh dấu sự trưởng thành của tuổi học trò và mở ra hành trình mới.

Hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đề thi phân hóa, trường thi an toàn 12/06/2026 10:46 Gần 18.600 thí sinh tại Hà Tĩnh đã hoàn thành các bài thi tự chọn, qua đó khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Thí sinh Hà Tĩnh bước vào ngày thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 12/06/2026 05:03 Sáng nay (12/6), thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh tiếp tục ngày thi thứ 2 - ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng 11/06/2026 17:33 Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.

95 thí sinh Hà Tĩnh vắng thi trong ngày đầu tiên Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 11/06/2026 17:24 Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, trong ngày thi đầu tiên (11/6), toàn tỉnh có 95 thí sinh vắng thi; không có thí sinh bị xử lý kỷ luật trong hai buổi thi môn Ngữ văn và Toán.

Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2026: Nghiêm túc, đúng quy chế 11/06/2026 17:10 Kết thúc bài thi môn Toán, gần 18.600 thí sinh ở Hà Tĩnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Nhiều lực lượng tiếp sức cho sĩ tử Hà Tĩnh 11/06/2026 15:48 Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, điện lực... đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Hà Tĩnh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Phụ huynh Hà Tĩnh đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 11/06/2026 13:00 Hình ảnh những bậc phụ huynh đứng ngoài cổng trường dưới trời mưa, lặng lẽ dõi theo và chờ đợi con em hoàn thành bài thi đã để lại nhiều cảm xúc đẹp về tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm mà cha mẹ dành cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Có 12 thí sinh bị đình chỉ thi trong buổi thi Ngữ văn 11/06/2026 12:45 Theo thông tin nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 1.203.039, tỷ lệ 99,56% thí sinh đăng ký dự thi.

Khép lại môn thi đầu tiên - sĩ tử Hà Tĩnh phấn khởi rời trường thi 11/06/2026 12:10 Kết thúc môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều thí sinh Hà Tĩnh rời điểm thi với tâm trạng phấn khởi, sẵn sàng bước vào các môn thi tiếp theo.

Đề Ngữ văn tạo bất ngờ với thí sinh Hà Tĩnh về chủ đề trí tuệ nhân tạo 11/06/2026 11:18 Thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với môn Ngữ văn, được đánh giá là đề mở, có độ phân hoá rõ nét.

Cận cảnh quy trình rà quét thiết bị điện tử, bảo đảm kỳ thi công bằng, nghiêm túc 11/06/2026 09:10 Lực lượng chức năng tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã sử dụng máy quét an ninh cầm tay để đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh Hà Tĩnh tự tin bước vào môn thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 11/06/2026 08:40 Từ sáng sớm, tại các điểm thi trên địa bàn Hà Tĩnh, hàng nghìn thí sinh đã có mặt với tâm thế chủ động, tự tin để bước vào môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 11/06/2026 05:00 Cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước, sáng nay (11/6), gần 18.600 thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Đề thi tốt nghiệp THPT sẽ cân bằng giữa các môn 10/06/2026 18:58 Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ có sự cân bằng ở mức độ tương đối, tạo sự công bằng giữa thí sinh khi chọn môn khác nhau.

Gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026 10/06/2026 15:44 Tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh, các thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã có mặt để thực hiện các thủ tục.

[Motion graphic] Những lỗi nào khiến thí sinh thi tốt nghiệp THPT bị đình chỉ, hủy bài thi? 10/06/2026 13:30 Không ít thí sinh mất cơ hội tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học chỉ vì những sai sót tưởng chừng rất nhỏ. Để tránh rơi vào tình huống đáng tiếc, thí sinh cần nắm rõ các hành vi có thể dẫn đến đình chỉ hoặc hủy kết quả thi.

[Infographic] Những con số đáng chú ý trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Hà Tĩnh 10/06/2026 08:15 Gần 18.600 thí sinh tại Hà Tĩnh sẽ tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại 35 điểm thi chính thức trên toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Bên trong các điểm thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh trước giờ đón sĩ tử 10/06/2026 05:16 Trước giờ đón gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đến làm thủ tục dự thi vào chiều nay (10/6), các điểm thi trên toàn tỉnh đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Động viên thí sinh hoàn cảnh khó khăn trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 09/06/2026 16:53 Nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa được trao cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hè vui ở thư viện trường 09/06/2026 15:00 Thay vì dành phần lớn thời gian cho điện thoại và các thiết bị điện tử, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh lựa chọn đến thư viện trường học trong dịp hè.

Nữ sinh IELTS 8.5 trở thành thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh 08/06/2026 11:32 Kết quả thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh của Lê Thùy Phương không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng nỗ lực học tập mà còn mở ra chặng đường học tập mới để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ngoại ngữ.

Hà Tĩnh thiết lập "lá chắn" phòng, chống gian lận trong kỳ thi THPT 08/06/2026 05:44 Trước yêu cầu siết chặt phòng chống gian lận, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra nghiêm túc, công bằng, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ khâu chuẩn bị.

Thủ khoa chuyên Lý ở Hà Tĩnh: "Em luôn hướng đến vị trí số 1" 06/06/2026 11:33 Với tinh thần không ngừng nỗ lực và chinh phục những mục tiêu cao hơn, em Trần Việt Hưng (phường Thành Sen) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường? 06/06/2026 09:29 Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?

Ngôi trường có 2 thủ khoa đầu vào THPT Chuyên Hà Tĩnh 06/06/2026 08:00 Khép lại Kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Tĩnh, với Trường THCS Nam Hà (phường Thành Sen) là dấu mốc khó quên khi lần đầu tiên, trong lịch sử nhà trường có 2 thủ khoa đầu vào lớp chuyên.

Hè cho con trẻ-đi để lớn, trải nghiệm để trưởng thành 06/06/2026 05:10 Thay vì chỉ tìm kiếm những bãi biển đẹp hay khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhiều phụ huynh Hà Tĩnh đang chọn cho con những hành trình về nguồn, khám phá di sản, trải nghiệm thiên nhiên và rèn luyện kỹ năng sống trong dịp hè.