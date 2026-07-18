Viết tiếp truyền thống từ những gia đình cách mạng

Những ngày hè, khu vui chơi, bể bơi Giáp Thủy (xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) luôn rộn ràng tiếng trẻ nhỏ. Đây là cơ sở do anh Võ Nguyên Giáp (SN 1984, trú tại xã Hương Phố) đầu tư xây dựng.

Khu vui chơi, bể bơi Giáp Thủy do anh Võ Nguyên Giáp đầu tư xây dựng đã trở thành điểm vui chơi, học bơi, rèn luyện kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Ngoài phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân, mùa hè này, cơ sở phối hợp với các trường học trao tặng vé bơi miễn phí cho học sinh, đồng thời tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em các xã Hương Bình, Hương Phố và một số địa bàn lân cận.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Giáp trở về quê hương phát triển mô hình kinh tế tổng hợp với vườn cây ăn quả, cơ sở sản xuất hương thảo mộc và khu vui chơi, bể bơi. Mỗi năm, mô hình đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hương bài thảo mộc – sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao là kết quả của quá trình tâm huyết, đổi mới và nỗ lực phát triển sản xuất của anh Giáp.

Anh Võ Nguyên Giáp tâm sự: "Ông nội tôi từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, cha là cựu chiến binh tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, tôi luôn tâm niệm phát triển kinh tế không chỉ để ổn định cuộc sống mà còn có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng".

Anh Giáp (bên phải) trao đổi với ông Nguyễn Văn Duy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hương Phố về những hoạt động đồng hành cùng công tác an sinh xã hội và phong trào của Hội Cựu chiến binh tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Duy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hương Phố, toàn xã hiện có 753 hội viên cựu chiến binh. Nhiều gia đình luôn chú trọng giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống, phát triển kinh tế, sống có trách nhiệm với cộng đồng; anh Võ Nguyên Giáp là một trong những điển hình tiêu biểu.

Không chỉ ở Hương Phố, tại thôn Tân Sơn, xã Vũ Quang, anh Phan Đăng Vượng (SN 1988) cũng đang tiếp nối truyền thống gia đình bằng hành trình lập nghiệp trên chính quê hương. Anh Vượng đầu tư gần 1 tỷ đồng phát triển mô hình trồng keo, trồng cây ba kích tím và nuôi ong lấy mật.

Anh Vượng đầu tư gần 1 tỷ đồng phát triển mô hình trồng keo, trồng cây ba kích tím và nuôi ong lấy mật.

Cha của anh Phan Đăng Vượng là ông Phan Đăng Ngô, thương binh hạng 1/4. Tháng 8/1971, ông nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên. Trong một lần làm nhiệm vụ trinh sát địa hình, ông bị thương nặng do bom địch. Trở về cuộc sống đời thường, ông luôn dạy các con về lẽ sống, trách nhiệm và ý chí vươn lên.

Ông Phan Đăng Ngô chia sẻ: "Tôi không mong các con phải làm điều gì lớn lao. Chỉ mong các con sống tử tế, làm ăn chân chính, biết giữ gìn truyền thống của gia đình và có trách nhiệm với quê hương".

Những câu chuyện về chiến tranh, về truyền thống gia đình được ông Phan Đăng Ngô kể lại đã trở thành động lực để anh Phan Đăng Vượng (ngoài cùng bên phải) tiếp tục lập nghiệp, gắn bó và cống hiến cho quê hương.

Từ những lời dạy của cha, anh Vượng lựa chọn gắn bó với quê hương, phát triển kinh tế trên chính mảnh đất của mình. Mỗi năm, mô hình tổng hợp mang lại hơn 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Anh Phan Đăng Vượng cho biết: "Từ những câu chuyện cha kể, tôi hiểu rằng thế hệ mình phải biết trân trọng những gì đang có và cố gắng làm được việc có ích. Phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương cũng là cách tôi tiếp nối truyền thống của gia đình".

Dù gia đình đang sinh sống tại thôn Trường Sơn, ông Nguyễn Văn Hoàn vẫn tình nguyện nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ bản Giàng II.

Ở xã Hương Xuân, ông Nguyễn Văn Hoàn (SN 1975, trú tại thôn Trường Sơn) cũng đang viết tiếp truyền thống gia đình bằng trách nhiệm với cộng đồng. Cha của ông là bệnh binh Nguyễn Văn Long, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên.

Năm 2024, dù gia đình không sinh sống tại bản Giàng II, ông Hoàn vẫn tình nguyện nhận nhiệm vụ bí thư chi bộ. Đây là địa bàn có 100% đồng bào dân tộc Chứt sinh sống, một số tập quán cũ vẫn còn tồn tại. Để hoàn thành nhiệm vụ, ông thường xuyên đến các hộ dân lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn cụ thể; kiên trì vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa và từng bước xóa bỏ hủ tục.

Ông Nguyễn Văn Hoàn chia sẻ: "Là con của một bệnh binh, tôi luôn tâm niệm phải sống có trách nhiệm. Khi nhận nhiệm vụ ở bản Giàng II, tôi chỉ mong cùng bà con giải quyết từng việc cụ thể, từng bước xây dựng bản ngày càng tiến bộ".

Ông Nguyễn Văn Hoàn thường xuyên gần gũi, trò chuyện với bà con bản Giàng II và trao đổi với cán bộ xã để nắm bắt tình hình địa phương.

Hà Tĩnh hiện có gần 79.000 hội viên cựu chiến binh. Theo ông Nguyễn Đức Tới, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh, việc phát huy vai trò nêu gương của mỗi gia đình, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tạo điều kiện để con em các gia đình chính sách lập thân, lập nghiệp, cống hiến cho quê hương có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối truyền thống cách mạng.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những giá trị được hun đúc qua năm tháng vẫn được gìn giữ trong nhiều gia đình. Những người con của các gia đình cách mạng đang tiếp nối truyền thống bằng lao động, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.