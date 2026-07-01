Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nhắc đến bà Trần Thị Toạ, Trưởng thôn Đông Sơn, nhiều người dân địa phương đều dành cho bà sự trân trọng bởi tinh thần trách nhiệm với công việc chung và sự năng động trong phát triển kinh tế gia đình.

Vợ chồng chị Trần Thị Toạ chăm sóc vườn dứa.

Hàng chục năm gắn bó với công tác thôn, khối lượng công việc của người trưởng thôn luôn bận rộn với các cuộc họp, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Thế nhưng, tranh thủ thời gian, bà Toạ lại dành tâm huyết chăm sóc, phát triển khu vườn mẫu của gia đình.

Nhờ có người chồng, là một cựu chiến binh luôn đồng tình, chia sẻ và động viên, bà luôn nuôi dưỡng niềm đam mê làm kinh tế vườn. Năm 2016, khu vườn rộng 5.000m² của gia đình được công nhận là vườn mẫu, trở thành một trong những vườn mẫu đầu tiên của Hà Tĩnh.

Khu vườn của gia đình bà Toạ nằm trong nhóm đầu tiên toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn vườn mẫu (năm 2016).

Không dừng lại ở việc cải tạo cảnh quan, bà Toạ xác định phát triển kinh tế mới là mục tiêu cốt lõi. Vì vậy, khu vườn được quy hoạch khoa học theo hướng đa cây, đa con, tận dụng tối đa diện tích và điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

Trong vườn, nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế được bố trí hợp lý như: ổi Đài Loan, dứa, dưa hấu, mía... Xen giữa các khu vực cây ăn quả là hệ thống đường đi, hàng rào xanh và các công trình phụ trợ được xây dựng ngăn nắp, tạo nên một không gian vừa đẹp mắt vừa hiệu quả về kinh tế.

Đàn ong 20 tổ, là một trong những nguồn thu chính trong phát triển kinh tế vườn của bà Toạ.

Bên cạnh trồng trọt, gia đình bà còn duy trì hơn 30 tổ ong lấy mật, phát triển nghề sản xuất nước mắm với sản lượng chế biến từ trên 1 tấn cá nguyên liệu mỗi năm. Ngoài ra, gia đình còn canh tác một mẫu lúa và nuôi gà thả vườn, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định.

Nhờ áp dụng phương thức sản xuất tổng hợp, đa dạng hóa sản phẩm, khu vườn mẫu của gia đình bà Tọa hiện mang lại doanh thu trên 200 triệu đồng mỗi năm.

Vụ sản xuất này, bà Toạ đang thử nghiệm giống dưa hấu Đài Loan trên diện tích đất vườn của gia đình. Qua thực tế sản xuất, giống dưa này cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Quả dưa có trọng lượng lớn (từ 6-8 kg), vỏ mỏng, thịt chắc, vị ngọt thơm, được thị trường ưa chuộng. Nếu tiếp tục đạt hiệu quả như kỳ vọng, gia đình bà sẽ mở rộng diện tích trong những vụ tới nhằm nâng cao thu nhập.

Giống dưa Đài Loan được bà Toạ trồng thử nghiệm cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.

Bà Toạ cho biết: “Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, làm vườn không phải dễ. Nhưng nếu biết quy hoạch hợp lý, tận dụng tốt đất đai, nguồn nước tưới; thường xuyên tìm kiếm, chuyển đổi các loại giống cây, con phù hợp thì khu vườn không chỉ đẹp mà còn tạo được nguồn thu nhập đáng kể”.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, với vai trò là trưởng thôn, bà Toạ còn tích cực thúc đẩy phong trào xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế vườn ở Đông Sơn. Thông qua việc lồng ghép nội dung phát triển kinh tế vườn vào các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ và các buổi tuyên truyền, bà vận động các hộ dân có đủ điều kiện mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây, con có giá trị kinh tế vào sản xuất.

Không dừng lại ở việc tuyên truyền, bà còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để kiểm tra, động viên và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Những kinh nghiệm tích lũy được từ thực tiễn sản xuất của gia đình luôn được bà chia sẻ tận tình với bà con.

Trưởng thôn Trần Thị Toạ tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách phát triển kinh tế vườn.

Anh Võ Tiến Tân, một trong những người nuôi ong có hiệu quả ở thôn Đông Sơn, cho biết: “Gia đình tôi có 20 đàn ong bây giờ là nhờ được bà Toạ vận động và hướng dẫn cách nuôi. Những ngày đầu triển khai, tôi rất lo nhưng nhờ được chứng kiến cách làm và kết quả thực tế của gia đình bà Toạ, lại được bà sẵn sàng đồng hành chia sẻ kinh nghiệm, nên tôi mạnh dạn đầu tư hơn”.

Nhờ sự kiên trì vận động và cách làm thiết thực, phong trào phát triển kinh tế vườn ở thôn Đông Sơn ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, toàn thôn đã có hàng chục khu vườn cho thu nhập cao, nhiều hộ vươn lên khá giả từ chính diện tích đất vườn của mình.

Đặc biệt, nghề nuôi ong lấy mật phát triển nhanh với hàng chục hộ tham gia. Nhiều gia đình có nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nghề này, góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, mô hình kinh tế của bà Trần Thị Toạ là một trong những điểm sáng tiêu biểu về phát triển kinh tế vườn gắn với xây dựng nông thôn mới.​

Không chỉ tuyên truyền tại các cuộc hội họp, Trưởng thôn Trần Thị Toạ còn trực tiếp đến từng hộ gia đình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Từ một khu vườn được quy hoạch khoa học, gia đình bà Trần Thị Tọa đã tạo dựng mô hình sản xuất tổng hợp hiệu quả, đồng thời góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân địa phương. Nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác.

Mô hình của gia đình bà Trần Thị Toạ là mô hình tiêu biểu của địa phương trong phát triển kinh tế vườn. Khu vườn được quy hoạch bài bản, đa dạng cây trồng, vật nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điều đáng quý là bà Toạ không chỉ làm tốt kinh tế gia đình mà còn tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân cùng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Sự gương mẫu đi đầu của nữ trưởng thôn Đông Sơn đã góp phần khơi dậy phong trào phát triển kinh tế vườn, thúc đẩy chuyển đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống người dân ở xã Kỳ Xuân. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của đôi ngũ cán bộ cơ sở; không chỉ tận tụy, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương mà còn là những hạt nhân tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong các phong trào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân Đặng Thế Anh

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