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Pháp luật

Tiếp tục xử lý hiện trường, tháo gỡ vướng mắc thi công dự án nâng cấp QL 1 qua Hà Tĩnh

Nguyễn Oanh
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(Baohatinh.vn) - Cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với các hộ dân chưa đồng thuận, có hành vi cản trở thi công dự án chỉnh trang, nâng cấp QL 1 (đoạn từ Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu) qua địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

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Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1 (đoạn từ Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu) đang được triển khai thi công đồng loạt.

Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1 (đoạn từ Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu) đang được triển khai thi công đồng loạt. Đến nay, các nhà thầu tập trung thi công hệ thống thoát nước trên nhiều đoạn tuyến. Tuy nhiên, tại một số vị trí trên đường Hà Huy Tập và Trần Phú, một số hộ dân chưa tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai công việc, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ gói thầu cũng như tiến độ chung của dự án.

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Gia đình ông Kiều Huỳnh cản trở, không cho đơn vị thi công từ số nhà 118 - 128 đường Hà Huy Tập.

Sáng nay (16/7), trong quá trình thi công trước các số nhà 75 - 79, đường Trần Phú (do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Linh thi công) và trước các số nhà 118 - 128, đường Hà Huy Tập (do Công ty CP Tư vấn và Xây dựng HD thi công), đều thuộc địa bàn phường Thành Sen, các nhà thầu tiếp tục gặp vướng mắc khi 2 hộ dân có hành vi cản trở, không tạo điều kiện để triển khai công việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền phường Thành Sen phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh có mặt tại hiện trường để tuyên truyền, giải thích về chủ trương, mục tiêu, ý nghĩa của dự án; đồng thời thông tin rõ các kiến nghị liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Theo đó, phần diện tích dự án chỉnh trang, nâng cấp Quốc lộ 1 (đoạn từ Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu) đang triển khai thi công thuộc phạm vi đất công cộng.

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Dù đã được lực lượng chức năng vận động, giải thích song gia đình ông Kiều Huỳnh (số nhà 120, đường Hà Huy Tập) vẫn chưa đồng thuận.

Mặc dù đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, giải thích, song hộ ông Kiều Huỳnh (số nhà 120, đường Hà Huy Tập) vẫn không đồng thuận, tiếp tục có hành vi cản trở thi công trên phạm vi dự án đoạn từ số nhà 118 - 128, đường Hà Huy Tập.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản hiện trường với sự chứng kiến của các bên liên quan, làm căn cứ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, làm căn cứ để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc cố tình tụ tập, ngăn cản phương tiện, máy móc và lực lượng thi công thực hiện nhiệm vụ là hành vi cần được kiên quyết chấn chỉnh, ngăn chặn. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ công trình mà còn làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự, có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua khu vực trung tâm Hà Tĩnh có chiều dài hơn 4 km, trong đó khoảng 3,5 km đi qua địa bàn phường Thành Sen. Dự án phấn đấu hoàn thành trong quý IV năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, nâng cao năng lực thoát nước, chỉnh trang cảnh quan khu vực trung tâm Hà Tĩnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, sinh hoạt của Nhân dân.

Được biết, trước đó, UBND phường Thành Sen đã thành lập các tổ công tác để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng; đến nay, phần lớn các hộ dân đã đồng thuận.

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#Quốc lộ 1 #dự án nâng cấp #Hà Huy Tập #Thành Sen #thi công #vướng mắc #giải phóng mặt bằng

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