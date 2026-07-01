Giới thiệu chương trình tuyển sinh đại học năm 2026 tại HIU

Không chỉ chú trọng chất lượng đào tạo, nhiều bạn trẻ hiện nay còn ưu tiên các trường đại học có chương trình học thực tiễn, cơ hội việc làm cao và môi trường năng động để phát triển toàn diện.

Trong đó, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) là một trong những lựa chọn được nhiều thí sinh quan tâm nhờ định hướng đào tạo ứng dụng, hiện đại và sát với nhu cầu doanh nghiệp hiện nay.

Năm 2026, HIU tiếp tục triển khai chương trình tuyển sinh với nhiều ngành học hấp dẫn, phương thức xét tuyển linh hoạt cùng chính sách học bổng giá trị dành cho tân sinh viên trên toàn quốc.

Chương trình tuyển sinh đại học 2026 tại HIU

Năm 2026, HIU tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Nhà trường triển khai nhiều phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh lựa chọn hình thức phù hợp với năng lực của mình.

HIU áp dụng 6 phương thức cho 45 ngành, 51 chương trình đào tạo chính quy trong mùa tuyển sinh 2026

Các phương thức xét tuyển tại HIU bao gồm:

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Xét điểm học bạ THPT (tổ hợp môn lớp 10, 11, 12)

Xét kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT

Xét điểm thi ĐGNL ĐHQG, V-SAT

Xét tuyển từ TC/CĐ/ĐH cùng nhóm ngành

Xét thẳng và ưu tiên xét tuyển (SAT, IB, A-Level, GPA…)

Việc đa dạng phương thức tuyển sinh đại học giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh, đồng thời giảm áp lực thi cử trong giai đoạn tuyển sinh đại học.

Ngoài ra, HIU cũng hỗ trợ đăng ký xét tuyển trực tuyến nhanh chóng, giúp học sinh dễ dàng nộp hồ sơ và theo dõi kết quả ngay trên hệ thống online của trường.

Các ngành đào tạo nổi bật tại HIU năm 2026

HIU đào tạo đa ngành với nhiều lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao trên thị trường hiện nay.

Khối Khoa học Sức khỏe

Các ngành thuộc khối Khoa học Sức khỏe là một trong những lĩnh vực mà HIU trọng tâm đào tạo trong những năm gần đây, bao gồm các ngành như:

Y khoa

Dược học

Y học dự phòng

Răng - Hàm - Mặt

Y học cổ truyền

Điều dưỡng

Hộ sinh

Dinh dưỡng

Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hình răng

Nhóm ngành này mang đến nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh ngành chăm sóc sức khỏe ngày càng phát triển.

Khối Kinh tế - Quản trị

Đây là nhóm ngành được nhiều thí sinh quan tâm nhờ cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Một số ngành tiêu biểu gồm:

Quản trị kinh doanh

Digital Marketing

Kế toán

Tài chính ngân hàng

Quản trị khách sạn

Thương mại điện tử

Công nghệ tài chính

Kinh doanh quốc tế

Luật

Chương trình đào tạo tập trung vào tư duy thực chiến, kỹ năng quản lý, digital marketing và khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại.

Khối Ngôn ngữ và Văn hóa

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và nhu cầu nhân lực đa ngôn ngữ ngày càng tăng, nhóm ngành Ngôn ngữ đang trở thành lựa chọn được nhiều học sinh quan tâm. Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), khối ngành Ngôn ngữ đào tạo nhiều chuyên ngành gồm:

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngoài ra, HIU còn đào tạo thêm Khối Khoa học Xã hội với các ngành nổi bật như Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế, Tâm lý học và Khối Công nghệ - Kỹ thuật bao gồm các ngành Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin hay Logistics.

Chính sách học phí và học bổng năm 2026

HIU xây dựng chính sách học phí phù hợp với chất lượng đào tạo và có lộ trình minh bạch theo từng năm học. Ngoài ra, trường còn triển khai nhiều chương trình học bổng nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích tốt hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Một số chương trình học bổng tại HIU bao gồm:

1. Học bổng Thủ khoa

Chương trình học bổng Thủ khoa của HIU được trao cho những thí sinh có thành tích đầu vào xuất sắc trong mùa tuyển sinh năm học 2026 - 2027 nhằm ghi nhận và khuyến khích tinh thần học tập.

2. Học bổng Tài năng

Học bổng tài năng áp dụng cho hầu hết các ngành đào tạo tại HIU, ngoại trừ:

Y khoa

Răng Hàm Mặt

Y học cổ truyền

Điều dưỡng chương trình tiếng Anh

Mỗi suất học bổng tương đương 01 laptop nhằm hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu ngay từ năm đầu đại học.

3. Học bổng IELTS

Chương trình học bổng IELTS dành cho tân sinh viên có năng lực ngoại ngữ tốt với mức hỗ trợ từ 60% đến 100% học phí toàn khóa, tạo điều kiện tiếp cận môi trường học tập mang tính quốc tế tại HIU.

4. Học bổng Hippocrates

Học bổng Hippocrates là chương trình hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên theo học nhóm ngành Khoa học sức khỏe, giúp giảm áp lực học phí và tạo điều kiện để người học yên tâm theo đuổi lĩnh vực y khoa.

5. Học bổng Future Leader

Học bổng Future Leader dành cho tân sinh viên các nhóm ngành:

Kinh tế - Quản trị

Khoa học xã hội

Công nghệ - Kỹ thuật

Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế

nhằm khuyến khích phát triển năng lực học tập và kỹ năng nghề nghiệp.

6. Học bổng AI Co-Creator

Học bổng AI Co-Creator được triển khai nhằm khuyến khích tân sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, năng lực ứng dụng công nghệ và khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Chính sách này giúp nhiều sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường học tập chất lượng với chi phí hợp lý.

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào HIU năm 2026

Để tham gia xét tuyển vào HIU, thí sinh có thể thực hiện theo các bước cơ bản:

Tìm hiểu ngành học phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp. Chọn phương thức xét tuyển phù hợp. Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của trường. Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến hoặc nộp trực tiếp. Theo dõi thông báo kết quả từ HIU.

Việc chuẩn bị hồ sơ sớm sẽ giúp thí sinh chủ động hơn trong quá trình tuyển sinh và có thêm cơ hội nhận các chương trình ưu đãi học bổng từ nhà trường.

Với định hướng đào tạo thực tiễn, môi trường học tập hiện đại cùng nhiều ngành học tiềm năng, HIU đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong mùa tuyển sinh đại học 2026. Không chỉ mang đến chương trình học chất lượng, HIU còn chú trọng phát triển kỹ năng toàn diện và tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Nếu đang tìm kiếm một môi trường đại học năng động, hiện đại và gắn liền thực tiễn, HIU có thể là bước khởi đầu phù hợp cho hành trình học tập và phát triển tương lai của bạn.