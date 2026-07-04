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Anpha Tech cung cấp giải pháp lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy đóng gói tận nơi cho doanh nghiệp

P.V
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Khi đầu tư thiết bị đóng gói tự động thì dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng là yếu tố được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong việc lựa chọn nhà cung cấp máy đóng gói, thay vì chỉ quan tâm đến giá thành hay thông số kỹ thuật ban đầu.

Cơ khí Anpha hay Anpha Tech hiện là một trong những đơn vị uy tín hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy đóng gói tận nơi, hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất ổn định trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.

Anpha Tech đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời vận hành máy đóng gói

Công ty TNHH TM SX KT Cơ khí Anpha với tên thương hiệu được biết đến là Anpha Tech được thành lập vào ngày 20 tháng 05 năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo và cung cấp các giải pháp máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp.

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Không chỉ sản xuất máy, Anpha Tech còn triển khai các dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng gồm lắp đặt, bảo trì và sửa chữa, đảm bảo thiết bị máy đóng gói vận hành ổn định trong suốt thời gian sử dụng.

Dịch vụ đáp ứng nhiều loại máy đóng gói và thiết bị liên quan

Trong thực tế mỗi doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều loại máy đóng gói bao bì khác nhau tùy vào sản phẩm, quy cách bao bì và quy mô sản xuất. Vì vậy, xưởng Anpha Tech đã cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho nhiều dòng máy và thiết bị liên quan, giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong quá trình vận hành, bảo trì và sửa chữa, phạm vi hỗ trợ bao gồm:

- Các dòng máy đóng gói tự động và bán tự động.

- Máy hàn miệng túi.

- Các dòng máy chiết rót.

- Máy siết nắp chai.

- Máy phóng màng co

- Các thiết bị hỗ trợ khác trong dây chuyền đóng gói.

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Trước khi đưa ra phương án lắp đặt hay sửa chữa, đội ngũ kỹ thuật của Anpha Tech sẽ khảo sát thực tế tại nhà máy để biết đặc điểm vận hành, điều kiện mặt bằng và tình trạng thiết bị, từ đó có giải pháp xử lý hợp lý, hiệu quả.

Quy trình sửa chữa và bảo trì được thực hiện bài bản, minh bạch

Theo chia sẻ từ ông Phạm Ngọc Hòa - CEO Công ty Cơ Khí Anpha thì quy trình sửa chữa và bảo trì luôn được thực hiện theo các bước rõ ràng để hạn chế tình trạng phát sinh chi phí ngoài dự kiến hoặc thời gian xử lý kéo dài.

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- Tiếp nhận yêu cầu và khảo sát thiết bị: Kỹ thuật viên sẽ đến trực tiếp nhà máy để kiểm tra tình trạng máy, đánh giá chính xác nguyên nhân thay vì chỉ tư vấn từ xa.

- Chẩn đoán lỗi, đề xuất phương án: Kiểm tra các bộ phận liên quan, xác định nguyên nhân sự cố và đưa ra phương án sửa chữa phù hợp với tình trạng thực tế.

- Báo giá minh bạch trước khi thực hiện: Toàn bộ chi phí sửa chữa hoặc thay thế linh kiện được thông báo rõ ràng cho khách hàng trước khi tiến hành và chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của khách.

- Sửa chữa, chạy thử và bàn giao: Sau khi hoàn tất, kỹ thuật viên vận hành thử máy, hiệu chỉnh các thông số cần thiết và hướng dẫn lại nhân sự vận hành nếu có thay đổi trong cách sử dụng thiết bị.

Vì sao nhiều doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy đóng gói tận nơi của Anpha Tech?

Khi máy đóng gói xảy ra sự cố, việc thiếu đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn, kinh nghiệm sẽ khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian tìm đơn vị hỗ trợ, dẫn đến tình trạng thời gian dừng máy kéo dài.

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Để giải quyết vấn đề này, dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy đóng gói tận nơi của Anpha Tech đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ nhanh, quy trình làm việc rõ ràng và đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm.

Theo đại diện Anpha Tech, việc cử kỹ thuật viên đến trực tiếp nhà máy sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian phản hồi khi thiết bị gặp trục trặc. Với kinh nghiệm xử lý nhiều dòng máy đóng gói khác nhau, đội ngũ kỹ thuật của Anpha Tech có thể nhanh chóng kiểm tra, xác định chính xác nguyên nhân hư hỏng và đề xuất phương án khắc phục phù hợp, hạn chế tình trạng sửa chữa nhiều lần gây gián đoạn sản xuất.

Ngoài xử lý sự cố, Anpha Tech còn tư vấn lịch bảo trì định kỳ phù hợp với tần suất vận hành của từng nhà máy để có thể phát hiện sớm các dấu hiệu hao mòn, từ đó giảm nguy cơ hỏng hóc đột ngột và hạn chế những khoản chi phí sửa chữa lớn về sau, cũng như kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Doanh nghiệp có nhu cầu lắp đặt, bảo trì hoặc sửa chữa máy đóng gói có thể liên hệ với Anpha Tech khảo sát thực tế và có phương án xử lý phù hợp.

Công ty TNHH TM – SX - KT Cơ khí Anpha [Tên thương hiệu ngắn: Anpha Tech]

Nhà máy: Lô A8-2, đường D8, KCN Đông Nam, xã Bình Mỹ, TP.Hồ Chí Minh.

MST: 0305729319

- Website: maydonggoi.com.vn

- Hotline: 0902 641 345 - 0932 696 717 – 0836248666

- Email: cokhianpha@maydonggoi.com.vn

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