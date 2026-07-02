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Du khách quốc tế ngày càng tìm về vùng núi phía Bắc, và bài toán phát triển du lịch có trách nhiệm

P.V
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Trong vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam không còn chỉ tìm đến những điểm đến quen thuộc, mà muốn khám phá những vùng núi xa xôi và ít phát triển ở phía Bắc.

Xu hướng này mở ra cơ hội lớn cho các địa phương, nhưng cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng: làm sao để phát triển du lịch mà không đánh mất chính những điều khiến nơi đó hấp dẫn?

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Chị Nhung Phùng - người đồng sáng lập Local Vietnam.

Đó là điều mà công ty du lịch Local Vietnam, do anh Marnick Schoonderwoerd (người Hà Lan) và vợ là chị Nhung Phùng sáng lập, đang cố gắng giải quyết theo cách riêng của mình.

Sự thay đổi trong nhu cầu của du khách

Theo anh Marnick, người đã sống ở Việt Nam hơn mười năm, điều mà du khách phương Tây tìm kiếm đã thay đổi rõ rệt. "Nhiều người không còn muốn những chuyến đi đại trà, đông đúc," anh nói. "Họ muốn gặp gỡ người dân địa phương, hiểu văn hóa, và đến những nơi còn nguyên sơ. Vùng núi phía Bắc Việt Nam đáp ứng được điều đó".

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Đồng hành cùng người dân trong phát triển du lịch.

Sự thay đổi này không chỉ là chuyện sở thích. Nó phản ánh một xu hướng rộng hơn trên thế giới, khi du khách ngày càng quan tâm đến tính bền vững và muốn đồng tiền họ chi ra mang lại lợi ích thực sự cho cộng đồng địa phương, thay vì chỉ chảy vào các chuỗi dịch vụ lớn.

Chính nhu cầu này đã thúc đẩy công ty xây dựng các hành trình tập trung vào vùng núi phía Bắc Việt Nam, từ những cung đường đèo hùng vĩ đến các bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số mà rất ít du khách từng đặt chân tới.

Một mô hình du lịch cộng đồng

Để biến triết lý đó thành hành động cụ thể, công ty đã xây dựng một khu lưu trú cộng đồng tại vùng núi Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Điểm đặc biệt là khu lưu trú này do chính người Hmong địa phương vận hành.

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Phát triển du lịch song hành cùng gìn giữ bản sắc.

Nhân viên là người dân từ các bản lân cận, được trả lương công bằng, được đào tạo về nghiệp vụ lưu trú và tiếng Anh. Với nhiều người trong số họ, đây là công việc ổn định đầu tiên, mang lại không chỉ thu nhập mà còn những kỹ năng lâu dài. Người quản lý của khu lưu trú còn dành hai ngày mỗi tuần để dạy học tại một trường tiểu học địa phương, và dự án nhận được sự ủng hộ của chính quyền trong vùng.

Bên cạnh việc lưu trú, các trải nghiệm dành cho du khách cũng gắn liền với đời sống bản địa: trekking cùng người Hmong đến những khu vực hẻo lánh, và các buổi học nghề truyền thống như nấu rượu ngô, nhuộm chàm, vẽ sáp ong và dệt vải lanh. Những hoạt động này vừa mang lại trải nghiệm cho khách, vừa góp phần gìn giữ các nghề thủ công của địa phương.

Kết nối du khách từ nhiều quốc gia

Là một công ty phục vụ khách quốc tế, Local Vietnam giới thiệu vùng núi phía Bắc tới du khách từ nhiều thị trường khác nhau. Công ty vận hành các trang web riêng theo ngôn ngữ, trong đó có một trang dành cho du khách nói tiếng Đức, giúp những du khách này tiếp cận thông tin và lên kế hoạch cho chuyến đi của mình một cách thuận tiện hơn.

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Giáo dục và du lịch cùng hướng về cộng đồng.

Việc tiếp cận du khách bằng chính ngôn ngữ của họ cũng giúp truyền tải rõ hơn triết lý du lịch có trách nhiệm mà công ty theo đuổi, điều mà không phải lúc nào cũng dễ diễn đạt qua một ngôn ngữ trung gian.

Phát triển đi đôi với gìn giữ

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Khu lưu trú nép mình giữa núi rừng vùng cao.

Câu chuyện của Local Vietnam phản ánh một hướng đi mà nhiều vùng đất giàu tiềm năng du lịch có thể tham khảo. Khi du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến trải nghiệm chân thực và có trách nhiệm, lợi thế không nằm ở việc phát triển ồ ạt, mà ở việc giữ gìn bản sắc và để cộng đồng địa phương cùng hưởng lợi. Đó cũng là điều giúp một điểm đến phát triển một cách bền vững và lâu dài.

Tags:

#vùng núi phía Bắc #du lịch cộng đồng #bản sắc văn hóa #khách quốc tế #Local Vietnam

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