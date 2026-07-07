Hành trình xây dựng thương hiệu MODADEP trong lĩnh vực đá mỹ nghệ

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nơi an nghỉ cho người đã khuất, các công trình mộ đá, lăng mộ đá, khuôn viên lăng mộ hay nhà thờ họ ngày nay còn được chú trọng về thẩm mỹ, phong thủy, độ bền và giá trị văn hóa truyền thống.

Tuy nhiên, để tạo dựng được niềm tin lâu dài với khách hàng, một đơn vị thi công đá mỹ nghệ không chỉ cần tay nghề tốt mà còn phải có quy trình chuyên nghiệp, tư vấn rõ ràng và sự am hiểu sâu sắc về yếu tố phong thuỷ. Đây cũng là định hướng mà Công ty TNHH MODADEP - mộ đá đẹp Ninh Bình, đơn vị chuyên thiết kế, chế tác và thi công các công trình đá mỹ nghệ trên toàn quốc.

Xây dựng thương hiệu từ nền tảng Làng nghề đá Ninh Vân

MODADEP là thương hiệu thuộc Công ty TNHH MODADEP – mộ đá đẹp Ninh Bình. Thương hiệu được phát triển từ nền tảng làng nghề đá Ninh Vân – Hoa Lư – Ninh Bình, vùng đất nổi tiếng với truyền thống chạm khắc đá lâu đời.

Sinh ra từ cái nôi nghề đá, MODADEP hiểu rằng mỗi công trình kiến trúc không đơn thuần là một sản phẩm xây dựng, mà còn là nơi gửi gắm lòng thành kính, đạo hiếu và niềm tin của mỗi gia đình, dòng họ. Vì vậy, thương hiệu luôn chú trọng từ khâu lựa chọn chất liệu, lên phương án thiết kế, chạm khắc hoa văn cho đến vận chuyển và lắp đặt tại công trình.

Dưới sự định hướng của CEO Phạm Minh Hiếu, MODADEP tập trung phát triển các dòng sản phẩm đá mỹ nghệ bền đẹp, chuẩn phong thủy và phù hợp với văn hóa thờ cúng của người Việt. Đây cũng là yếu tố giúp thương hiệu từng bước tạo dựng uy tín trên thị trường đá mỹ nghệ.

Dòng sản phẩm chủ lực tạo nên tên tuổi MODADEP

Trong số các sản phẩm đá mỹ nghệ, mộ đá được xem là dòng sản phẩm chủ lực và cũng là thế mạnh lớn của MODADEP. Hiện thương hiệu cung cấp nhiều mẫu mộ đá đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu, diện tích khuôn viên và ngân sách khác nhau.

Các dòng mộ đá nổi bật của MODADEP có thể kể đến như:

- Mộ đá không mái

- Mộ đá một mái

- Mộ đá hai mái

- Mộ đá ba mái

- Mộ đá tròn

- Mộ đá đôi

- Mộ đá Công giáo

- Mộ đá granite

- Mộ đá xanh, đá xanh rêu

Các mẫu mộ đá đẹp tại MODADEP thường tập trung vào ba yếu tố cốt lõi:

- Độ bền cao nhờ sử dụng đá tự nhiên nguyên khối.

- Thiết kế trang nghiêm, hài hòa với không gian lăng mộ.

- Kích thước, hoa văn và bố cục được tư vấn theo phong thủy.

Không chỉ phục vụ các gia đình có nhu cầu xây dựng mộ phần riêng lẻ, MODADEP còn nhận thiết kế và thi công đồng bộ khu lăng mộ gia đình, khu lăng mộ dòng họ, lăng thờ đá và các công trình đá quy mô lớn.

Đa dạng sản phẩm đá mỹ nghệ cho công trình

Bên cạnh các mẫu mộ đá, MODADEP còn phát triển hệ sinh thái sản phẩm đá mỹ nghệ đa dạng, đáp ứng nhu cầu thi công trọn gói cho nhiều loại công trình.

Các sản phẩm tiêu biểu gồm:

- Lăng mộ đá

- Khuôn viên lăng mộ

- Cổng tứ trụ đá

- Cuốn thư đá

- Lan can đá

- Cột trụ đá

- Tượng đá, nghê đá, linh vật đá

- Hạng mục đá cho đình chùa, nhà thờ họ

Những sản phẩm này được thiết kế đồng bộ để tạo nên tổng thể công trình trang nghiêm, bề thế và hài hòa. Tùy theo diện tích khu đất, nhu cầu thờ tự và ngân sách của từng gia đình, MODADEP sẽ tư vấn phương án phù hợp, đảm bảo vừa đạt tính thẩm mỹ vừa giữ được giá trị phong thủy.

Chạm khắc tinh xảo, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống

Điểm nổi bật của các sản phẩm đá mỹ nghệ MODADEP là hệ thống hoa văn chạm khắc mang đậm giá trị văn hóa Việt. Những họa tiết như hoa sen, tứ linh, tứ quý, rồng phượng, mây lành, chữ Phúc – Lộc – Thọ được thể hiện sắc nét trên từng sản phẩm.

Mỗi hoa văn đều có ý nghĩa riêng. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh và cao quý. Tứ linh thể hiện sự linh thiêng, bảo hộ. Tứ quý tượng trưng cho bốn mùa và sự trường tồn.

Với lợi thế từ làng nghề đá Ninh Vân, MODADEP luôn nỗ lực gìn giữ kỹ thuật chạm khắc truyền thống, đồng thời kết hợp máy móc hỗ trợ hiện đại để đảm bảo độ chính xác và tiến độ thi công.

Thi công trọn gói trên toàn quốc

Không chỉ sản xuất tại xưởng, MODADEP còn nhận tư vấn, thiết kế, chế tác, vận chuyển và lắp đặt các công trình đá mỹ nghệ trên toàn quốc. Đây là lợi thế giúp khách hàng ở nhiều tỉnh thành có thể tiếp cận trực tiếp với sản phẩm đá mỹ nghệ từ làng nghề Ninh Vân mà vẫn đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Quy trình thi công tại MODADEP được thực hiện rõ ràng:

- Tiếp nhận nhu cầu của khách hàng.

- Tư vấn mẫu mã, chất liệu và kích thước phù hợp.

- Lên bản vẽ thiết kế tổng thể.

- Báo giá minh bạch theo từng hạng mục.

- Chế tác tại xưởng bởi nghệ nhân làng nghề.

- Vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện tại công trình.

- Hỗ trợ bảo hành, bảo trì lâu dài.

Nhờ quy trình chuyên nghiệp, MODADEP giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát chi phí, tiến độ và chất lượng công trình.