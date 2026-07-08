Sàn gỗ công nghiệp Series 6: Dòng cốt xanh HDF chống ẩm đáng đầu tư 2026

Bài viết sẽ phân tích cấu tạo, thông số kỹ thuật và ứng dụng thực tế của Series 6 giúp chủ nhà, chủ đầu tư và đơn vị thi công đánh giá đúng giá trị dòng ván này.

Vì sao sàn gỗ công nghiệp Series 6 được quan tâm?

Series 6 được quan tâm nhờ đáp ứng đồng thời ba yếu tố mà người dùng hiện đại tìm kiếm: khả năng chống ẩm phù hợp khí hậu Việt Nam, độ bền bề mặt cao và tính thẩm mỹ gần gũi gỗ tự nhiên.

Series 6 là dòng sàn gỗ công nghiệp của KES Group, sử dụng cốt HDF xanh chống ẩm, lấy cảm hứng thiết kế từ vân gỗ sồi Bắc Âu tự nhiên. Sản phẩm có cấu trúc nhiều lớp ép chặt, giúp tăng khả năng chống ẩm, chống trầy xước và tái hiện cảm giác chân thật như sàn gỗ tự nhiên.

Cấu tạo nhiều lớp với độ bền và khả năng chống ẩm vượt trội

Series 6 được cấu thành từ nhiều lớp chức năng, trong đó cốt HDF xanh và lớp bề mặt AC4 là hai yếu tố quyết định độ bền và khả năng chống ẩm.

Lớp bề mặt đạt chuẩn AC4, có khả năng chống trầy, chống bay màu và dễ vệ sinh. Lớp phim trang trí ứng dụng công nghệ vân sâu, thể hiện chi tiết vân sồi tự nhiên. Lõi ván là HDF xanh kháng ẩm với mật độ 830–860 kg/m³ tạo độ ổn định và khả năng chống ẩm.

Bên cạnh đó, lớp cân bằng SureCore™ giúp tăng độ ổn định và hạn chế cong vênh, trong khi hệ hèm khóa Tightlock cho phép liên kết khít, dễ thi công và tháo lắp. Sản phẩm đạt chuẩn phát thải E2, an toàn cho sức khỏe người dùng. Đặc tính cốt lõi của Series 6 là khả năng chống ẩm không phải chống nước hoàn toàn.

Đa dạng quy cách với mức giá minh bạch

Sàn gỗ công nghiệp Series 6 có hai độ dày chính là 8mm và 12mm, cùng các lựa chọn bản thẳng và bản herringbone, với mức giá niêm yết rõ ràng.

Bản thẳng 8mm có giá từ 291.500 đồng/m² (khổ 196mm) đến 293.700 đồng/m² (khổ 144mm). Bản thẳng 12mm dao động từ 396.000 đồng/m² (khổ 196mm) đến 398.200 đồng/m² (khổ 144mm). Riêng bản herringbone 12mm, quy cách 99×594mm, có giá 495.000 đồng/m².

Mức giá trên đã bao gồm VAT, giao tại kho, chưa bao gồm công lắp đặt và phụ kiện đi kèm. Đáng chú ý, toàn bộ dòng Series 6 được áp dụng chính sách bảo hành 25 năm, một yếu tố quan trọng khi đánh giá giá trị đầu tư dài hạn. Với nền tảng kỹ thuật và mức giá này, Series 6 phù hợp với nhiều loại không gian khác nhau.

Vì sao Series 6 phù hợp với nhiều loại công trình?

Series 6 được ứng dụng linh hoạt cho nhiều nhóm công trình, từ nhà ở đến không gian thương mại và nghỉ dưỡng.

Trong nhà ở, sản phẩm phù hợp với phòng khách, phòng ngủ, hành lang và căn hộ cao cấp. Ở không gian thương mại, Series 6 đáp ứng nhu cầu lát sàn cho văn phòng, cửa hàng, showroom và quán café. Với các công trình nghỉ dưỡng như biệt thự, resort, homestay cao cấp,... mang lại vẻ đẹp tự nhiên và độ bền ổn định.

Lý do Series 6 đáng đầu tư nằm ở sự kết hợp giữa cốt HDF xanh chống ẩm, chuẩn chống trầy AC4, độ an toàn E2 và bảo hành 25 năm. Sự kết hợp này giúp sản phẩm duy trì độ bền và thẩm mỹ lâu dài, tối ưu chi phí trên vòng đời sử dụng. Bên cạnh các yếu tố cốt lõi, Series 6 còn có một số tùy chọn thẩm mỹ và lưu ý sử dụng đáng quan tâm.

KES GROUP - Đơn vị cung cấp sàn gỗ công nghiệp uy tín hiện nay

Chọn mua sàn gỗ tại KES Group, khách hàng được đảm bảo cả về chất lượng, chi phí lẫn dịch vụ hậu mãi. Sản phẩm ván sàn Series 6 đạt chuẩn AC4, E2, cốt HDF xanh 830–860 kg/m³ và bảo hành 25 năm. Giá niêm yết minh bạch theo từng quy cách, đã gồm VAT và giao tại kho, không phát sinh chi phí ẩn.

Đặc biệt, KES miễn phí vận chuyển toàn TP.HCM cho đơn ván sàn trên 50m² và hỗ trợ đổi trả nhanh với các lỗi do sản xuất khi thông báo trong vòng 48 giờ. Với hệ sinh thái vật liệu gỗ công nghiệp hoàn chỉnh cùng đội ngũ tư vấn kỹ thuật chuyên trách, KES Group là lựa chọn đáng tin cậy cho mọi công trình.

Tóm lại, sàn gỗ công nghiệp Series 6 là lựa chọn lát sàn cốt xanh HDF chống ẩm đáng cân nhắc cho năm 2026. Trong xu hướng nội thất ngày càng đề cao độ bền và an toàn sức khỏe, dòng sản phẩm của KES Group đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều phân khúc công trình. Các chủ đầu tư, đơn vị kiến trúc và thiết kế nội thất có thể liên hệ KES Group để được tư vấn kỹ thuật, báo giá và hỗ trợ lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp.