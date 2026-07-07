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Từ mô hình liên kết đến thị trường tiêu thụ: Hiromi mở ra hướng đi mới cho ngành lươn Việt

P.V
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Khi hàng tấn lươn đến kỳ thu hoạch nhưng chưa tìm được đầu ra ổn định, người nuôi sẽ xoay xở ra sao? Bán tươi thì phụ thuộc thương lái, giữ lại thì chi phí tăng, còn thị trường biến động có thể khiến cả vụ nuôi rơi vào thế bị động.

Từ nỗi lo đầu ra đến lời giải nâng giá trị nguồn lươn Việt

Tại nhiều vùng nuôi lươn, đầu ra luôn là nỗi trăn trở lớn của bà con sau mỗi vụ nuôi. Bởi điều người nuôi quan tâm không chỉ là con lươn có phát triển tốt hay không, mà còn là bán cho ai, bán với giá nào và liệu đầu ra có đủ ổn định để tiếp tục duy trì mô hình chăn nuôi.

Không riêng người nuôi, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cũng gặp nhiều thách thức. Nếu chỉ tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, lươn tươi sẽ bị giới hạn về thời gian bảo quản, tiêu chuẩn chất lượng, khả năng phân phối và giá trị thương mại.

Từ mong muốn góp phần cải thiện sinh kế cho người nuôi lươn địa phương, Hiromi được hình thành như một lời giải cho bài toán đầu ra. Không để lươn chỉ dừng lại ở thị trường tươi sống, Hiromi từng bước phát triển nguồn nguyên liệu này thành các sản phẩm hoàn chỉnh như chả lươn, chà bông lươn, lươn cắt khúc và lươn sấy cay.

Các sản phẩm được chế biến, đóng gói và bảo quản theo quy trình kiểm soát, giúp tăng tính tiện lợi, kéo dài thời hạn sử dụng và phù hợp hơn với nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

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Các sản phẩm chả lươn, chà bông lươn, lươn sấy cay, lươn cắt khúc của Hiromi

Buôn Ma Thuột đến hành trình xây dựng trang trại lươn và nhà máy Hiromi

Để xây dựng một hướng đi bền vững, Hiromi bắt đầu từ việc chủ động nguồn nguyên liệu. Buôn Ma Thuột được lựa chọn là nơi phát triển trang trại lươn nhờ sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên như nguồn nước dồi dào, khí hậu ổn định và môi trường phù hợp để phát triển thủy sản nước ngọt.

Từ lợi thế quê hương, người sáng lập Hiromi - Ông Vũ Trụ nhận thấy tiềm năng của con lươn, một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt. Việc phát triển trang trại lươn tại Buôn Ma Thuột không chỉ nhằm tạo ra nguồn cung ổn định cho sản xuất, mà còn giúp Hiromi kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào, từ đó đặt nền móng cho chuỗi sản xuất bài bản hơn.

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Ông Toàn, Ông Vũ Trụ - ở giữa, Ông Sơn kiểm tra chất lượng lươn tại trang trại lươn Hiromi

Song song với trang trại, nhà máy Hiromi tại TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò chuyển hóa nguồn lươn nguyên liệu thành các sản phẩm chế biến tiện lợi. Nếu trang trại là nơi bắt đầu hành trình của con lươn, thì nhà máy là nơi nâng giá trị nguyên liệu, đưa lươn từ dạng thô trở thành sản phẩm có bao bì, có tiêu chuẩn, có khả năng bảo quản và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Từ Buôn Ma Thuột đến TP. Hồ Chí Minh, Hiromi từng bước xây dựng mô hình kết nối giữa vùng nguyên liệu và năng lực chế biến. Hành trình này cho thấy định hướng rõ ràng của thương hiệu, không chỉ khai thác lợi thế địa phương, mà còn phát triển lợi thế ấy thành sản phẩm có giá trị cao hơn, có khả năng phục vụ thị trường rộng hơn.

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Trang trại, nhà máy và công đoạn sản xuất sản phẩm của Hiromi

Kế hoạch từng bước đưa sản phẩm lươn Việt ra thị trường quốc tế

Tại thị trường Việt Nam, chà bông lươn Hiromi đã có mặt tại nhiều chuỗi siêu thị lớn nhỏ như là AVAKids của Bách Hóa Xanh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa sản phẩm từ lươn đến gần hơn với người tiêu dùng nội địa.

Từ nền tảng đó, Hiromi tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các hội chợ, triển lãm và hoạt động giao thương Đông Nam Á, nơi thương hiệu có thể kết nối với đối tác, nhà phân phối và người tiêu dùng tại nhiều thị trường khác nhau.

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Không khí nhộn nhịp tại gian hàng của Hiromi tại hội chợ Foodex 2026

Với định hướng phát triển các sản phẩm tiện lợi, giàu dinh dưỡng và phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại, Hiromi mong muốn đưa “thuỷ sâm” Việt vượt ra khỏi phạm vi món ăn truyền thống. Hiromi đang từng bước hoàn thiện hành trình đưa con lươn Việt trở thành sản phẩm có câu chuyện, có giá trị và có cơ hội vươn xa.

Tags:

#lươn Việt #Hiromi #chế biến lươn #trang trại lươn #sản phẩm chế biến #Lương thực thực phẩm

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