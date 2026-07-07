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In Bao Bì Phú Thành - công ty sản xuất và in túi nilon giá rẻ uy tín tại TP Hồ Chí Minh

P.V
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Trước sức ép cạnh tranh của nền kinh tế hiện đại, xu hướng thiết kế và in ấn túi nilon nhận diện thương hiệu trở thành công cụ marketing không thể thiếu của các doanh nghiệp.

Thấu hiểu chiến lược này, bằng năng lực sản xuất cùng tinh thần trách nhiệm trên từng thành phẩm, Công ty In Bao Bì Phú Thành tự hào là đơn vị mang đến giải pháp sản xuất và in túi nilon giá rẻ với chất lượng vượt trội tại TP Hồ Chí Minh.

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10 năm hình thành và phát triển của Công ty In Bao Bì Phú Thành

Là đơn vị uy tín hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh, Công ty In Bao Bì Phú Thành chuyên nhận sản xuất và in túi nilon giá rẻ, chất lượng cao với quy trình khép kín tại xưởng. Chúng tôi luôn cập nhật danh mục mẫu mã túi nilon đa dạng, mang lại sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng. Sở hữu bề dày 10 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển, In Bao Bì Phú Thành cam kết cung ứng ra thị trường những thành phẩm bao bì đạt chuẩn mực tối ưu, khẳng định uy tín vững chắc của một thương hiệu tự chủ hoàn toàn từ khâu sản xuất đến dịch vụ in ấn.

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Đứng sau năng lực cung ứng vượt trội của In Bao Bì Phú Thành là đội ngũ hàng trăm chuyên viên tư vấn viên am hiểu thị trường ngành bao bì đóng gói. Sự kết hợp giữa nhân lực chất lượng cao cùng dây chuyền sản xuất hiện đại giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình, đáp ứng mọi đơn hàng sản xuất và in túi nilon giá rẻ từ số lượng ít đến các đơn hàng lớn trên phạm vi toàn quốc. Nếu quý khách hàng đang tìm kiếm một địa chỉ in ấn túi ni lông uy tín và chuyên nghiệp, In Bao Bì Phú Thành chính là sự lựa chọn chiến lược hàng đầu.

Công nghệ in túi nilon hiện đại tại In Bao Bì Phú Thành

Để đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ thị trường, Công ty In Bao Bì Phú Thành hiện đang tiên phong áp dụng hai công nghệ in túi ni lông tối ưu nhất: in lụa (in lưới) thủ công sắc nét và in trục ống đồng tự động công nghiệp.

Đối với các dòng sản phẩm số lượng lớn từ 200kg trở lên, Phú Thành ứng dụng giải pháp in trục ống đồng kỹ thuật cao, giúp thành phẩm đạt độ đồng màu tuyệt đối, hình ảnh sắc sảo và tiết kiệm chi phí tối đa. Ngược lại, với những đơn hàng số lượng ít hoặc phân khúc bán lẻ, phương pháp in lụa tại xưởng luôn khẳng định ưu thế vượt trội nhờ sự linh hoạt, chuẩn phom thiết kế và tốc độ hoàn thiện nhanh chóng.

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Đáng chú ý, nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, In Bao Bì Phú Thành tiếp nhận mọi đơn hàng sản xuất bao bì với số lượng cực kỳ linh hoạt chỉ từ 25kg trở lên. Nhờ năng lực tự chủ hoàn toàn với hệ thống nhà xưởng quy mô, chúng tôi cam kết áp dụng chính sách báo giá sỉ tận gốc không qua trung gian, mang lại mức giá cạnh tranh trên thị trường bao bì nilon toàn quốc.

Vì sao nên chọn in túi nilon giá rẻ tại xưởng In Bao Bì Phú Thành?

Giữa hàng trăm đơn vị sản xuất và in ấn túi nilon, Công ty In Bao Bì Phú Thành vẫn khẳng định vị thế là thương hiệu Top đầu được đông đảo đối tác ưu tiên lựa chọn. Cho đến nay, In Bao Bì Phú Thành tự hào đồng hành chiến lược với hơn 1.000 doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc, minh chứng rõ nét cho uy tín và chất lượng dịch vụ vượt trội của chúng tôi.

Khi đặt in túi nilon tại Công ty In Bao Bì Phú Thành bạn sẽ nhận được dịch vụ tốt về mọi mặt:

Hệ sinh thái túi nilon đa dạng kiểu dáng, chất liệu

Để đáp ứng trọn vẹn thị hiếu thẩm mỹ và công năng sử dụng riêng biệt của từng lĩnh vực kinh doanh, Phú Thành liên tục cập nhật và sản xuất những mẫu túi nilon đón đầu xu hướng, được hàng nghìn doanh nghiệp tin dùng hiện nay như: Túi Zip, Túi Ép Quai, Túi Hột Xoài, Túi Xốp Siêu Thị, Túi Đựng Rác…

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Xưởng sản xuất trực tiếp - tối ưu giá thành

Nhờ sở hữu hệ thống nhà xưởng quy mô, vận hành theo quy trình khép kín từ khâu gia công sản xuất đến in ấn hoàn thiện, Công ty In Bao Bì Phú Thành tự tin mang đến giải pháp tối ưu chi phí với mức giá thành cạnh tranh thị trường. Ngoài ra còn áp dụng tỷ lệ chiết khấu thương mại cao dành riêng cho các đối tác thân thiết hoặc các đơn hàng số lượng lớn.

Miễn phí thiết kế logo thương hiệu trên túi

Đội ngũ chuyên viên thiết kế sáng tạo luôn sẵn sàng đồng hành và tư vấn chuyên sâu cho từng đối tác. In Bao Bì Phú Thành triển khai chính sách miễn phí 100% dịch vụ thiết kế mẫu in và độc quyền hóa logo theo yêu cầu riêng biệt. Đảm bảo tính thẩm mỹ cao và đồng điệu hoàn hảo với hệ thống nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ Công ty In Bao Bì Phú Thành:

  • Hotline: 0981 821 152 - 0904 932 052
  • Email: baobiphuthanh@gmail.com
  • Website: inbaobiphuthanh.com
  • Địa chỉ: 46/67/26 đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh

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