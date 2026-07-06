Vinpack cung cấp giải pháp túi nilon theo yêu cầu cho hệ thống bán lẻ, y tế và xuất khẩu

Với các hệ thống bán lẻ, y tế và dịch vụ có quy mô lớn, túi nilon vẫn là nhóm sản phẩm đóng vai trò quan trọng nhờ tính linh hoạt, dễ ứng dụng và khả năng tối ưu chi phí.

Từ nhu cầu đó, Vinpack phát triển giải pháp sản xuất túi nilon theo yêu cầu, hướng đến khả năng cung ứng số lượng lớn, đa dạng chủng loại và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho nhiều ngành hàng khác nhau trong nước và quốc tế.

Giải pháp túi nilon đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng

Túi nilon hiện được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ khả năng thích ứng với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ đóng gói sản phẩm bán lẻ, lưu trữ hàng hóa đến hỗ trợ vận hành trong ngành y tế và logistics.

Vinpack hiện cung cấp đa dạng sản phẩm gồm túi nilon, túi đựng rác, túi niêm phong, túi xốp, túi zipper và túi hột xoài. Toàn bộ sản phẩm được sản xuất từ hai chất liệu chính là HDPE và LDPE, phù hợp với nhiều yêu cầu về độ bền, độ dẻo và tính ứng dụng thực tế.

Độ dày sản phẩm dao động từ 60 đến 120 micron và có thể tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp, giúp tối ưu hiệu quả sử dụng và chi phí trong từng mô hình vận hành.

Các mẫu túi nilon in logo theo yêu cầu được sản xuất tại Vinpack.

Đồng hành cùng các hệ thống bán lẻ, y tế và dịch vụ quy mô lớn

Vinpack hiện đang cung cấp giải pháp túi nilon giá xưởng cho nhiều hệ thống và thương hiệu lớn như Long Châu, FPT Shop, Thế Giới Di Động, Hasaki, Thế Giới Skinfood và Bệnh viện Xuyên Á. Đây đều là những đơn vị có yêu cầu cao về tính ổn định trong chất lượng, khả năng cung ứng liên tục và tiến độ giao hàng.

Việc đồng hành cùng các thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cho thấy khả năng đáp ứng linh hoạt của Vinpack, từ các đơn hàng tiêu chuẩn đến những dự án triển khai đồng bộ trên quy mô lớn toàn hệ thống.

Bên cạnh thị trường nội địa, Vinpack cũng có khả năng đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu với đầy đủ chứng từ và tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu từng quốc gia, mở rộng khả năng cung ứng sang nhiều thị trường quốc tế.

Xưởng sản xuất túi nilon Vinpack.

Hệ thống chứng nhận và công nghệ in đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất

Vinpack xây dựng hệ thống sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng như ISO 22000:2018, ATTP, Quatest 3 và Nhãn Sinh Thái. Đây là nền tảng quan trọng giúp sản phẩm phù hợp với nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bán lẻ, y tế và thực phẩm.

Trong sản xuất, Vinpack ứng dụng công nghệ in ống đồng 6 màu và in lụa, đảm bảo hình ảnh sắc nét, đồng nhất và phù hợp với yêu cầu nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp. Công nghệ in hiện đại cũng giúp đáp ứng tốt các đơn hàng số lượng lớn với chất lượng ổn định giữa các lô sản xuất.

Hệ thống máy in trục đồng sản xuất túi nilon in logo theo yêu cầu tại nhà máy Vinpack.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bao bì, Vinpack sở hữu năng lực sản xuất quy mô lớn, quy trình vận hành ổn định và khả năng đáp ứng nhanh theo yêu cầu thực tế của khách hàng. Doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ tư vấn giải pháp, thiết kế và tối ưu sản phẩm theo từng mục đích sử dụng cụ thể.

Túi nilon màng đơn vẫn giữ vai trò quan trọng trong nhiều ngành hàng nhờ tính linh hoạt, chi phí tối ưu và khả năng ứng dụng rộng rãi. Với danh mục sản phẩm đa dạng, năng lực sản xuất ổn định và kinh nghiệm đồng hành cùng nhiều hệ thống lớn, Vinpack đang từng bước khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp giải pháp túi nilon theo yêu cầu cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.