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Vận tải Thái Hùng - chành xe Bắc Nam ở TP Hồ Chí Minh

P.V
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Vận tải Thái Hùng là thương hiệu vận tải hàng hóa hoạt động trong lĩnh vực chành xe, vận chuyển hàng Bắc Nam, vận chuyển hàng lẻ, hàng ghép, hàng nguyên chuyến, container và các giải pháp vận tải hàng hóa trên toàn quốc.

Hành trình phát triển của Vận tải Thái Hùng

Vận tải Thái Hùng được thành lập vào năm 2010 tại TP Hồ Chí Minh, xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường về một dịch vụ vận chuyển hàng hóa Bắc Nam ổn định, chuyên nghiệp và dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng. Từ những chuyến hàng đầu tiên, Thái Hùng đã xác định rõ mục tiêu: không chỉ đưa hàng từ điểm gửi đến điểm nhận, mà còn giúp khách hàng yên tâm hơn trong toàn bộ quá trình vận chuyển.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, thị trường vận tải có nhiều thay đổi. Nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng hơn, từ hàng lẻ nhỏ gọn, hàng ghép tiết kiệm chi phí cho đến hàng nguyên xe, hàng công nghiệp, vận chuyển máy móc, thiết bị, nội thất, vật tư xây dựng và container. Trước sự thay đổi đó, Thái Hùng không ngừng mở rộng năng lực phục vụ, hoàn thiện quy trình giao nhận và phát triển mạng lưới vận chuyển theo nhiều tuyến đường trọng điểm.

Từ một đơn vị vận tải tại TP Hồ Chí Minh, Thái Hùng từng bước phát triển thành thương hiệu chành xe được nhiều khách hàng cá nhân, chủ shop, đại lý, nhà máy, xưởng sản xuất và doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn. Mỗi chuyến hàng là một cam kết về trách nhiệm, sự cẩn trọng và tinh thần đồng hành cùng khách hàng.

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Dịch vụ chính của Vận tải Thái Hùng

Vận tải Thái Hùng cung cấp nhiều giải pháp vận chuyển phù hợp với từng nhu cầu thực tế. Trong đó, dịch vụ trọng tâm là chành xe Bắc Nam, nhận vận chuyển hàng hóa từ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc và ngược lại. Đây là nhóm dịch vụ phù hợp với khách hàng cần gửi hàng thường xuyên, gửi hàng số lượng lớn hoặc cần tối ưu chi phí vận chuyển đường dài.

Bên cạnh chành xe Bắc Nam, Thái Hùng còn nhận vận chuyển hàng lẻ, hàng ghép cho những khách hàng có khối lượng hàng chưa đủ thuê nguyên chuyến. Hình thức này giúp tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo đảm hàng được sắp xếp theo tuyến phù hợp. Với các đơn hàng cần giao riêng, giao nhanh hoặc cần chủ động lịch trình, khách hàng có thể lựa chọn vận chuyển hàng nguyên xe, xe tải theo chuyến hoặc xe tải theo yêu cầu.

Ngoài ra, Thái Hùng còn cung cấp dịch vụ vận chuyển container, vận tải đường biển nội địa, vận chuyển máy móc thiết bị, gửi xe máy đi tỉnh, chuyển nhà Bắc Nam, vận chuyển hàng công nghiệp, hàng kho xưởng, hàng cồng kềnh và nhiều nhóm hàng đặc thù khác. Tùy theo từng loại hàng, đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ khách lựa chọn phương án phù hợp về tải trọng xe, lịch trình, hình thức bốc xếp và chi phí vận chuyển.

Năng lực phục vụ đa dạng tuyến đường và loại hàng

Một trong những điểm mạnh của Vận tải Thái Hùng là khả năng phục vụ đa dạng tuyến vận chuyển. Không chỉ tập trung vào một vài địa phương cố định, Thái Hùng hướng đến mạng lưới vận tải rộng, kết nối TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Nam, miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên và nhiều khu vực kinh tế trọng điểm.

Với nhóm hàng doanh nghiệp, Thái Hùng nhận vận chuyển hàng sản xuất, hàng phân phối đại lý, hàng pallet, hàng thùng, hàng kiện, vật tư công trình, thiết bị kho xưởng, máy móc, linh kiện, sắt thép, nhôm kính, nội thất và nhiều loại hàng công nghiệp khác. Với khách hàng cá nhân, đơn vị hỗ trợ gửi xe máy, đồ gia dụng, hàng chuyển nhà, hàng tiêu dùng và các kiện hàng nhỏ lẻ theo tuyến.

Mỗi loại hàng đều có đặc điểm riêng về trọng lượng, kích thước, độ dễ vỡ, yêu cầu kê lót hoặc điều kiện giao nhận. Vì vậy, Thái Hùng luôn khuyến khích khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin trước khi gửi hàng để được tư vấn cách đóng gói, cách tính cước và phương án vận chuyển phù hợp nhất.

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Phương châm hoạt động của Vận tải Thái Hùng

Phương châm hoạt động của Vận tải Thái Hùng được xây dựng trên năm giá trị cốt lõi: nhanh chóng, an toàn, chính xác, bảo mật và chi phí hợp lý. Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà là tiêu chuẩn trong từng khâu tư vấn, nhận hàng, vận chuyển và giao hàng.

Nhanh chóng nghĩa là tiếp nhận thông tin kịp thời, tư vấn rõ phương án và sắp xếp lịch xe phù hợp với nhu cầu của khách hàng. An toàn nghĩa là hàng hóa được kiểm tra, sắp xếp và vận chuyển cẩn thận, hạn chế tối đa va đập, thất lạc hoặc hư hỏng. Chính xác nghĩa là giao đúng người nhận, đúng địa chỉ, đúng thông tin đơn hàng đã xác nhận.

Đội ngũ của Thái Hùng luôn hướng đến cách làm việc thực tế, rõ ràng và có trách nhiệm. Từ khâu tiếp nhận thông tin, báo giá, điều xe, nhận hàng, bốc xếp đến giao hàng, mỗi bước đều cần sự phối hợp chặt chẽ để hàng hóa được vận chuyển an toàn và đúng tiến độ.

Với tinh thần tận tâm, trách nhiệm và luôn cải tiến dịch vụ, Thái Hùng sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong từng chuyến hàng, từng tuyến đường và từng nhu cầu vận chuyển thực tế.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải Thái Hùng

Mã số thuế: 0310440272

- Hotline: 0909422005

- Website: https://vantaithaihung.vn

- Email: thaihungtransport@gmail.com

- Fanpage: https://www.facebook.com/vantaithaihungvn

Địa chỉ công ty: 58/11E Ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ kho: 176/1A khu phố 1, An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh.

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