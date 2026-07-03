Túi Vải Xanh và hành trình phát triển túi vải dù chất lượng cao cho doanh nghiệp

Giữa bối cảnh đó, túi vải dù trở thành lựa chọn chiến lược của nhiều doanh nghiệp nhờ sở hữu độ bền vượt trội, khả năng chống thấm nước tối ưu và phong cách thiết kế hiện đại.

Nắm bắt giải pháp này, Túi Vải Xanh đã khẳng định vị thế là xưởng sản xuất túi vải TP Hồ Chí Minh với 14 năm kinh nghiệm dày dặn trên thị trường. Doanh nghiệp cung cấp giá gốc tận xưởng cạnh tranh, cam kết tiến độ và áp dụng chính sách hoàn tiền 100% hoặc đổi trả 1:1 đối với số lượng sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất.

Túi vải dù chống nước cao cấp của Túi Vải Xanh

Tại Túi Vải Xanh, sản phẩm túi vải dù sử dụng dòng vải Polyester mật độ cao, cán màng chống thấm chuyên dụng. Khách hàng có thể lựa chọn các định lượng và quy cách như 210PU - 420PU, 190T, 600D tùy theo mục đích sử dụng, độ dày mong muốn và ngân sách.

Thương hiệu cung cấp đầy đủ các kiểu dáng từ túi dù gấp gọn thông minh, túi đeo chéo năng động, túi tote thời trang đến ba lô dây rút tiện lợi, túi trống thể thao và cả các dòng túi đựng quần áo, túi du lịch cỡ lớn.

Với doanh nghiệp, túi vải dù còn là giải pháp quảng bá thương hiệu hiệu quả. Các mẫu túi in logo thường được sử dụng trong hội nghị, sự kiện, chương trình chăm sóc khách hàng hoặc làm quà tặng nội bộ nhờ tính ứng dụng cao sau khi trao tặng.

Túi vải dù chống nước chất lượng cao, in logo nhận diện thương hiệu theo yêu cầu.

Đối tác tin cậy của các hệ thống bán lẻ, giáo dục và sản xuất quy mô lớn

Suốt hành trình 14 năm kiến tạo giá trị, Túi Vải Xanh đã thiết lập mạng lưới đối tác sâu rộng, trải dài từ các doanh nghiệp lớn, cửa hàng bán lẻ, chuỗi siêu thị cho đến các đại lý phân phối trên toàn quốc.

Một số đối tác từng hợp tác với Túi Vải Xanh có thể kể đến như Công ty Thương mại K&K, Công ty Kềm Nghĩa Sài Gòn, Đại học Bách Khoa và nhiều đơn vị thuộc lĩnh vực thương mại, giáo dục, dịch vụ. Việc phục vụ đa dạng ngành hàng giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm trong xử lý yêu cầu thiết kế, in ấn và sản xuất thực tế.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, Túi Vải Xanh còn khẳng định năng lực sản xuất chuẩn quốc tế khi đồng hành cùng các đối tác xuất khẩu. Các lô hàng túi vải dù kỹ thuật cao của nhà máy liên tục vượt qua các rào cản kiểm định khắt khe để đặt chân vào các thị trường khó tính như Mỹ, Hàn Quốc và Úc

Túi Vải Xanh khẳng định uy tín qua các dự án lớn và đơn hàng xuất khẩu quốc tế.

Năng lực sản xuất và chính sách hậu mãi tạo nên khác biệt của Túi Vải Xanh

Sức mạnh cốt lõi giúp Túi Vải Xanh bảo đảm tiến độ cho các đơn hàng siêu lớn nằm ở hệ thống nhà xưởng quy mô 10.000m² đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 22000:2018.

Nhà máy sở hữu năng suất cung ứng ổn định đạt 350.000 - 500.000 sản phẩm/tháng nhờ việc đồng bộ hóa hệ thống máy móc dệt may, in ấn hiện đại nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan và Trung Quốc. Do không qua bất kỳ đơn vị trung gian nào, Túi Vải Xanh tự tin mang lại mức giá gốc tối ưu nhất cho ngân sách của khách hàng.

Bên cạnh nền tảng kỹ thuật, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp chính là điểm tựa tạo nên uy tín thương hiệu. Túi Vải Xanh miễn phí 100% chi phí thiết kế layout theo nhận diện thương hiệu và hỗ trợ may mẫu thực tế trực quan để khách hàng kiểm tra phom dáng, màu sắc trước khi bấm máy sản xuất hàng loạt.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tại đây luôn theo sát đối tác từ khâu lên ý tưởng đến khi sản phẩm hoàn thiện về tay người dùng. Nhà máy cũng vận hành cơ chế linh hoạt tiến độ, sẵn sàng ưu tiên mọi nguồn lực để chạy các đơn hàng gấp nhằm kịp tiến độ sự kiện của khách hàng.

Song song đó, doanh nghiệp cam kết tiến độ giao hàng và phân phối trên toàn quốc, đồng thời miễn phí giao hàng nội thành TP Hồ Chí Minh. Đối với các hệ thống đối tác lớn, uy tín lâu năm, Túi Vải Xanh còn cung cấp giải pháp hỗ trợ lưu kho miễn phí nhằm giảm tải áp lực mặt bằng cho doanh nghiệp.

Chính sách hậu mãi được thể hiện rõ bằng cam kết hoàn tiền 100% hoặc đổi trả 1:1 đối với số lượng sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Đây là điểm quan trọng giúp khách hàng yên tâm hơn khi triển khai các đơn hàng quy mô lớn.

Sản phẩm túi vải dù từ Túi Vải Xanh không chỉ dừng lại ở một bao bì chứa đựng, mà còn là giải pháp tối ưu công năng, nâng tầm nhận diện thương hiệu bền vững. Sự đồng hành của một nhà sản xuất uy tín giúp các doanh nghiệp hoàn toàn an tâm dồn toàn bộ nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Túi Vải Xanh tự chủ sản xuất quy mô lớn, cam kết giá tận xưởng và hậu mãi trọn gói.