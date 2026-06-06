Thủ khoa chuyên Lý Hà Tĩnh: "Em luôn hướng đến vị trí số 1"

Trần Việt Hưng - thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026-2027.

Với số điểm lần lượt 9,25 môn Toán, 9 điểm môn Ngữ văn, 9,75 điểm môn Tiếng Anh và 9,75 điểm môn Vật lý chuyên, Trần Việt Hưng (lớp 9A4, Trường TH, THCS & THPT Albert Einstein Hà Tĩnh) đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026-2027. Đối với cậu học trò này, kết quả ấy không chỉ là niềm vui sau một kỳ thi quan trọng mà còn là hiện thực hóa mục tiêu đã được đặt ra từ trước ngày bước vào phòng thi.

Không giống nhiều bạn bè cùng trang lứa, Việt Hưng sớm bộc lộ niềm yêu thích với những câu hỏi liên quan đến các hiện tượng diễn ra trong cuộc sống hằng ngày. Từ nhỏ, em đã có thói quen quan sát mọi thứ xung quanh rồi tìm cách lý giải bằng những câu hỏi "vì sao". Có lần ngồi trên ô tô cùng bố, Hưng thắc mắc vì sao đèn hậu xe luôn có màu đỏ mà không phải màu khác. Từ những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản ấy, niềm hứng thú với môn Vật lý trong em dần được hình thành và lớn lên theo năm tháng.

Anh Trần Kim Cương - bố của Việt Hưng cho biết: "Từ nhỏ cháu đã rất hay hỏi về những hiện tượng xung quanh cuộc sống. Có những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng cháu luôn muốn tìm hiểu đến cùng. Ngoài việc lý giải cho con hiểu, chúng tôi cũng luôn động viên, tạo điều kiện để con học hỏi, theo đuổi những điều mình yêu thích. Khi thấy con đạt được kết quả bằng chính sự nỗ lực của mình, đó là niềm vui lớn nhất đối với chúng tôi".

Sự tin tưởng và động viên từ gia đình là động lực giúp Việt Hưng tự tin chinh phục những mục tiêu lớn.

Chính những câu hỏi "vì sao" ấy đã dần trở thành động lực để cậu học trò nhỏ tìm đến với Vật lý - môn học giúp em lý giải những quy luật vận hành của thế giới tự nhiên. Khi bước vào cấp THCS, niềm yêu thích ấy ngày càng lớn hơn. Việt Hưng không chỉ học kiến thức trong sách giáo khoa mà còn chủ động tìm hiểu thêm các tài liệu nâng cao, các bài toán khó và những hiện tượng thực tế liên quan đến môn Vật lý. Với em, niềm vui lớn nhất không nằm ở điểm số mà là cảm giác chinh phục được một bài tập khó hoặc gặp một dạng bài lạ rồi tìm ra cách giải.

Tinh thần ham học hỏi ấy đã sớm mang về cho em những thành tích đáng nể. Năm học 2024-2025, khi mới học lớp 8, Việt Hưng đã vượt cấp tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý lớp 9 và xuất sắc giành giải Nhất. Đến năm học 2025-2026, em tiếp tục bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu khi giành giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý lớp 9. Hai lần liên tiếp đứng trên bục cao nhất tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh đã giúp Việt Hưng tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trước những kỳ thi lớn. Tuy nhiên, chính những lần thành công đó lại khiến em nhớ mãi những lỗi sai nhỏ mà bản thân từng mắc phải. Nam sinh cho biết, trong cả hai kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, em đều để xảy ra những sai sót không đáng có khiến bản thân khá tiếc nuối. Vì vậy, bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên năm nay, em đặt quyết tâm rất cao.

"Mục tiêu của em là trở thành thủ khoa và cố gắng đạt số điểm tuyệt đối. Hai lần thi học sinh giỏi trước em đều mắc những lỗi nhỏ nên rất tiếc. Vì thế lần này, em tự nhủ phải làm bài thật cẩn thận, không để xảy ra sai sót nào và cố gắng đạt kết quả cao nhất có thể" - Việt Hưng chia sẻ.

Việt Hưng (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên đội tuyển Vật lý và giáo viên bồi dưỡng của Trường TH, THCS & THPT Albert Einstein Hà Tĩnh

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù sở hữu bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Việt Hưng lại có phương pháp học khá đặc biệt. Em không ép mình vào một thời gian biểu cứng nhắc mà lựa chọn học vào những thời điểm cảm thấy tập trung và hiệu quả nhất. Phần lớn kiến thức Việt Hưng có được đều nhờ tiếp thu từ các giờ học trên lớp, kết hợp tự học ở nhà thông qua sách tham khảo, tài liệu do thầy cô giới thiệu và nguồn học liệu trên Internet.

"Em không học quá nhiều giờ mỗi ngày. Có hôm em học bình thường, nhưng cũng có hôm 1 giờ sáng tỉnh dậy rồi học luôn đến sáng đi học. Khi nào cảm thấy thoải mái và tập trung nhất thì em học. Nếu mệt thì nghỉ chứ không cố gắng quá sức"- Trần Việt Hưng tâm sự.

Nhận xét về cậu học trò của mình, cô Nguyễn Thị Hoài (giáo viên chủ nhiệm đội tuyển Vật lý, Trường TH, THCS & THPT Albert Einstein Hà Tĩnh) cho biết: “Việt Hưng là học sinh có tố chất thông minh, ham học hỏi và đặc biệt rất kiên trì trong học tập. Em học đều các môn nên giáo viên nào cũng mong muốn có em trong đội tuyển của mình. Điều đáng quý nhất là Hưng tiếp thu nhanh nhưng không bao giờ chủ quan, luôn sẵn sàng tìm tòi và chinh phục những thử thách mới. Thành tích thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm nay hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà em đã bỏ ra trong suốt nhiều năm qua”.

Sự tận tâm của thầy cô là một trong những động lực giúp Việt Hưng chinh phục ngôi vị thủ khoa chuyên Vật lý

Đỗ thủ khoa chuyên Lý mới chỉ là một cột mốc trên hành trình học tập của chàng trai trẻ. Bước vào môi trường mới với nhiều bạn bè xuất sắc, Việt Hưng hiểu rằng phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi. Sau khi đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh, em đặt mục tiêu tiếp tục phát triển toàn diện hơn, đặc biệt là nâng cao năng lực ngoại ngữ.

"Em muốn dành nhiều thời gian hơn để học tiếng Anh, phấn đấu đạt các chứng chỉ quốc tế và học thêm tiếng Trung. Em nghĩ ngoại ngữ sẽ giúp mình có thêm nhiều cơ hội tiếp cận tri thức mới trong tương lai"- Việt Hưng bày tỏ

Với nền tảng kiến thức vững vàng, tư duy khoa học sắc bén cùng khát vọng không ngừng vươn lên, cậu học trò thủ khoa chuyên Lý được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức phía trước.