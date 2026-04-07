[Infographic] Hà Tĩnh tuyển sinh vào lớp 10 THPT, những điều cần lưu ý

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
“Ngày hội Toán học mở 2026” được Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) tổ chức với nhiều hoạt động thú vị nhằm khuyến khích tinh thần khám phá của học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), dưới những mái trường mang tên đồng chí Tổng Bí thư, niềm tự hào đang được nhân lên, trở thành động lực để mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt.
Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, có hiệu lực từ ngày 24/4/2026. Theo Quy chế, có 22 chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT, tăng 2 chứng chỉ so với năm trước.
Trường THPT Lý Tự Trọng (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) sẽ viết tiếp trang sử mới, nỗ lực giành nhiều thành tích hơn nữa trong dạy và học, xứng danh với ngôi trường mang tên Anh hùng Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.
Năm 2026, Bộ Công an điều chỉnh một số quy định trong tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân, trong đó, đáng lưu ý là về chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển thẳng, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ...
Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.
Khi hoàn thành, những ngôi trường ở vùng biên Hà Tĩnh không chỉ giải quyết bài toán về cơ sở vật chất, mà còn kiến tạo một môi trường sinh hoạt, học tập nội trú hiện đại, đáp ứng niềm mong mỏi của đội ngũ giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, góp phần bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm cho học sinh.