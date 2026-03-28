Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Tĩnh sẽ diễn ra từ ngày 25/5

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027.

Theo kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Tĩnh không vượt quá 74% tổng số học sinh đã hoàn thành chương trình THCS hoặc tương đương trên địa bàn tỉnh. Đối với Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ GD&ĐT và các quy định hiện hành để quyết định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp.

Đối với các trường THPT ngoài công lập, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT: căn cứ nhu cầu học tập của học sinh, quy mô hoạt động và khả năng đáp ứng của đơn vị để quyết định chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp, đúng quy định và trình Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt.

Phương thức tuyển sinh đối với các trường THPT công lập là thi tuyển; đối với các trường THPT ngoài công lập, Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT là xét tuyển; đối với Trường Tiểu học, THCS và THPT Đại học Hà Tĩnh là thi tuyển kết hợp với xét tuyển.

Đối với việc đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT công lập, mỗi thí sinh được đăng ký tuyển sinh tối đa 3 nguyện vọng. Các thí sinh phải làm bài thi ở 3 môn: Toán và tiếng Anh thi theo hình thức kết hợp trắc nghiệm với tự luận; Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Kỳ thi diễn ra trong ngày 25/5/2026, buổi sáng thi môn Toán (thời gian làm bài 90 phút) và tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút); buổi chiều thi môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút).

Các trường học ở Hà Tĩnh tăng cường ôn luyện kiến thức cho học sinh lớp 9.

Nội dung đề thi nằm trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu là lớp 9. Điểm xét tuyển là điểm tổng của 3 bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, đối tượng khuyến khích (Toán + Ngữ văn + tiếng Anh + điểm ưu tiên + điểm khuyến khích).

Sở GD&ĐT sẽ căn cứ tình hình thực tế để quy định điểm sàn tuyển sinh vào các trường THPT công lập.

Đối với kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027, Hà Tĩnh tiếp tục tuyển sinh 13 lớp, trong đó: môn Toán có 2 lớp, tiếng Anh 2 lớp; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc mỗi môn 1 lớp, sĩ số mỗi lớp không quá 35 em.

Học sinh tham gia dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh yêu cầu có hạnh kiểm và học lực, điểm tốt nghiệp THCS xếp loại khá trở lên. Vòng thi tuyển gồm các môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và 1 môn chuyên; riêng lớp chuyên Pháp và tiếng Trung Quốc sử dụng tiếng Anh làm môn thi.

Học sinh tham gia kỳ thi chuyên sẽ thi các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh trong kỳ thi chung tuyển sinh vào lớp 10. Các môn chuyên thi vào ngày 26/5/2026, thời gian làm bài 150 phút. Trong đó, buổi sáng thi các môn chuyên Toán, Ngữ văn; buổi chiều thi các môn chuyên Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, tiếng Anh, Tin học.

Nội dung đề thi các môn chuyên nằm trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS do Bộ GD&ĐT ban hành.

Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Các môn Toán, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý thi theo hình thức kết hợp trắc nghiệm với tự luận. Môn tiếng Anh thi theo hình thức kết hợp trắc nghiệm với tự luận, trong đó có kỹ năng nghe. Môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.

Căn cứ vào lịch thi các môn chuyên, mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa 2 môn để tuyển sinh vào lớp chuyên tương ứng với môn thi, đồng thời được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng để tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên.

Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 3. Điểm xét tuyển là điểm tổng của 3 bài thi môn không chuyên tính hệ số 1 và bài thi môn chuyên tính hệ số 3.