Nữ sinh miền núi Hà Tĩnh bật mí hành trình chinh phục SAT

Đoàn Trần Bảo Ngọc (SN 2008) sinh ra và lớn lên tại thôn Vọng Sơn, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh). Thành công của em đến từ sự nỗ lực của bản thân và được vun đắp từ nền tảng giáo dục vững chắc của gia đình và nhà trường.

Cả bố và mẹ của Bảo Ngọc đều là những người "đưa đò" thầm lặng. Bố em là thầy giáo Đoàn Trần Hùng, dạy Tiếng Anh tại Trường THCS Trung Phú, xã Hương Sơn; mẹ là cô giáo Trần Thị Kim Huế, dạy Toán tại Trường THCS Sơn Kim, xã Sơn Kim 1. Chính sự kết hợp giữa tư duy logic của mẹ và niềm đam mê ngôn ngữ từ bố đã giúp em có được định hướng học tập rõ ràng ngay từ sớm.

Tiếng Anh vừa là môn học yêu thích, nhưng đồng thời cũng là môn học giúp em khẳng định mình và toả sáng.

Bắt đầu tiếp xúc với Tiếng Anh từ năm lớp 3, Bảo Ngọc sớm bộc lộ năng khiếu và sự yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ này. Sau khi sở hữu giải ba học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh và chứng chỉ IELTS 7.5 vào năm lớp 10, Bảo Ngọc nhận thấy xu hướng xét tuyển của các trường đại học top đầu hiện nay rất ưu tiên phương thức kết hợp SAT và IELTS, với mục tiêu chinh phục ngành học yêu thích, em đã quyết định bắt tay vào ôn luyện SAT từ kỳ nghỉ hè năm lớp 11.

Đối với kỳ thi SAT lần này, Bảo Ngọc cho biết: "Toán không phải là thế mạnh nên em khá lo lắng. Phần Toán của bài thi SAT có độ khó tương đương với Toán lớp 10 của Việt Nam nhưng thiên về Toán tư duy nhiều hơn. Ngoài ra, trong bài thi thường có dạng tìm X, đồ thị, hàm số… Các bài thi ở các dạng phương trình cũng gây nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự cố gắng, em đã đạt được kỳ vọng của mình với số điểm Toán 800/800 và đọc - viết 720/800".

Với 1520/1600 điểm, Bảo Ngọc lọt top 2% thí sinh có điểm SAT cao nhất thế giới, trong đó điểm Toán nằm ở top 1% thế giới.

Hành trình chinh phục 1520 điểm SAT là một sự cố gắng bền bỉ. Bảo Ngọc chia sẻ: phần thi đọc - viết của SAT thực sự rất nhiều thách thức. Đó là nơi đòi hỏi một lượng từ vựng học thuật mênh mông, sự thấu hiểu sâu sắc về ngữ pháp và đặc biệt là tư duy logic cực kỳ nhạy bén để bóc tách các tầng nghĩa của văn bản.

Thế nhưng, chính những kinh nghiệm tích lũy từ sớm đã giúp em giữ được sự bình tĩnh. Thay vì hoang mang trước những lỗi sai, Bảo Ngọc đối mặt với nó bằng một sự kỷ luật đáng nể. Để khắc phục những hạn chế của bản thân, em luôn cố gắng tìm bài luyện tập và ghi chép, rút kinh nghiệm từ những lỗi sai để từ đó rèn luyện kỹ năng của mình.

Bảo Ngọc cho hay: "Đam mê và sự chăm chỉ chính là chìa khóa. Em luôn muốn sử dụng tiếng Anh thuần thục như một bản năng, và các kỳ thi chuẩn hóa chính là cách để em kiểm chứng năng lực bản thân."

Mặc dù đã nắm chắc cơ hội vào trường đại học mà mình yêu thích nhưng Bảo Ngọc vẫn luôn hăng say trong các giờ học, với mục tiêu sẽ giành điểm cao trong kỳ thi THPT sắp tới.

Giữa một vùng quê còn nhiều khó khăn, và giữa một môi trường học tập còn nhiều hạn chế về môn Ngoại ngữ, thì thành tích của Bảo Ngọc trở thành động lực cho các bạn học sinh cùng trang lứa. Em Phạm Nguyễn Nhật Hạnh, học sinh lớp 12A1 chia sẻ: “Khi biết được thông tin về bạn Ngọc được 1520/1600 điểm SAT, bọn em có động lực rất lớn. Kết quả này và sự nỗ lực của bạn đã truyền cảm hứng cho bọn em để hoàn thành ước mơ của mình trong năm học 12 này".

Cô Đào Thị Thanh Vân - giáo viên môn Tiếng Anh lớp 12A1, Trường THPT Hương Sơn cho biết: "Bảo Ngọc là một học sinh chăm chỉ, có niềm đam mê môn Tiếng Anh và tự học rất tốt. Đối với các học sinh ở Hương Sơn, việc các em tự học, sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ từ internet là rất quan trọng. Thành tích của Bảo Ngọc đã tạo ra sự lan toả và niềm tin cho nhiều em học sinh ở đây khi học tiếng Anh”.

Con số 1520/1600 điểm SAT là phần thưởng xứng đáng cho cô học trò nhỏ ở vùng đất Hương Sơn. Câu chuyện của Đoàn Trần Bảo Ngọc một lần nữa khẳng định: chỉ cần có định hướng đúng đắn cùng sự kiên trì, chúng ta hoàn toàn có thể "chạm tay" vào những đỉnh cao tri thức thế giới.

