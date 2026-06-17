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Khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo bán “sở hữu kỳ nghỉ”

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Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án xảy ra tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Không chỉ tại Hà Nội, sáng 17/6, Công an TPHCM cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

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Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: N.T.).

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo là mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.

Cũng theo thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu người dân nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

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Lực lượng chức năng lấy lời khai bị can (Ảnh: N.T.).

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng 2 thủ đoạn chính để chiếm đoạt tiền của người dân, gồm bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.

Với thủ đoạn bán kỳ nghỉ, các đối tượng thành lập công ty, sau đó gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao. Khi mời chào, chúng cam kết khách hàng không cần mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận thân phận.

Tuy nhiên, khi khách đến theo lịch hẹn, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ giới thiệu về các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, có giá dao động khoảng 200-900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm. Để thúc ép khách hàng xuống tiền, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện.

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Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội có sự câu kết giữa nhiều đối tượng, phân công vai trò cụ thể, từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến người trực tiếp tiếp xúc, lừa gạt khách hàng (Ảnh: N.T).

Đồng thời, các đối tượng hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác để sinh lời khi không có nhu cầu sử dụng. Cơ quan công an xác định những cam kết này chủ yếu được nhân viên tư vấn nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng và cũng không có trong bất kỳ văn bản nào.

Do bị tác động tâm lý, nhiều khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội ký và nộp tiền đặt cọc.

Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Khi người mua yêu cầu giải quyết, nhân viên và lãnh đạo các công ty bán kỳ nghỉ tìm cách trốn tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện việc chuyển nhượng.

Thủ đoạn thứ hai là lập công ty môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền của những người đã mua hợp đồng trước đó. Nắm bắt nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng do khó khăn tài chính, một số đối tượng từng là nhân viên bán kỳ nghỉ đã sử dụng dữ liệu khách hàng có sẵn hoặc mua dữ liệu người đang sở hữu kỳ nghỉ để tiếp cận.

Các đối tượng sau đó thành lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, điều hành đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với khách hàng theo kịch bản dựng sẵn.

Nhân viên kinh doanh được hứa trả hoa hồng cao, từ 2% đến 12% phí môi giới tùy vị trí, với mục tiêu lôi kéo khách nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới. Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật, dùng các số điện thoại “sim rác” và đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ.

Các đối tượng hứa hẹn có thể chuyển nhượng hợp đồng với giá cao bất thường, khiến khách tin rằng sẽ thu được lợi nhuận gấp nhiều lần. Có trường hợp hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 200 triệu đồng nhưng khách được hứa hẹn sau khi cho thuê, sang nhượng có thể thu về 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng.

Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách nộp nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Cơ quan công an xác định, dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ, các đối tượng vẫn gây áp lực, buộc khách phải mua hợp đồng mới nếu muốn được hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng cũ. Đáng chú ý, nhân viên kinh doanh thường cam kết miệng với khách rằng việc chuyển nhượng sẽ hoàn tất trong 1-1,5 tháng.

Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện lại được ghi là 10 năm, nhằm gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường. Để trốn tránh trách nhiệm, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới, né tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục dụ dỗ, lừa khách hàng mới.

Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội có sự câu kết giữa nhiều đối tượng, phân công vai trò cụ thể, từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến người trực tiếp tiếp xúc, lừa gạt khách hàng. Các đối tượng hoạt động có kế hoạch, thống nhất mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thực tế, các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được bị dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Theo Dân Trí
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Tags:

#mua bán kỳ nghỉ #lừa đảo quy mô lớn #Lừa đảo du lịch

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