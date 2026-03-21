Dự kiến chi gần 15.000 tỷ đồng để số hóa giao thông toàn quốc

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 456 phê duyệt đề án Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề án được triển khai trên toàn quốc từ năm 2026 đến năm 2050, chia làm ba giai đoạn. Trong đó, từ năm 2026 đến năm 2028, Việt Nam sẽ vận hành hệ thống Trung tâm hai cấp liên thông toàn quốc. Trung tâm được thiết kế theo mô hình liên thông phân tán nhưng quản lý tập trung.

Trung tâm cấp 1 do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chủ trì, thực hiện chức năng tổng hợp, phân tích dữ liệu chuyên ngành, điều phối liên thông toàn quốc và cung cấp nền tảng dùng chung. Trung tâm cấp 2 do công an tỉnh, thành phố tổ chức vận hành trực tiếp theo phân cấp, bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ với Trung tâm cấp 1.

Cũng trong thời gian này, 100% tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác sẽ có hệ thống camera giám sát.

Hàng chục CSGT làm việc thông qua máy tính và màn hình lớn tại Trung tâm Thông tin chỉ huy của Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh: Việt An

Đến năm 2030, hệ thống camera giám sát được mở rộng ra các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị. Trung tâm hai cấp liên thông toàn quốc điều hành dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) theo thời gian thực.

Đến năm 2050, Việt Nam sẽ hoàn thiện quản trị giao thông số hiện đại, tự động hóa cao trên tất cả loại hình đường bộ, đường sắt và đường thủy; ứng dụng hiệu quả dữ liệu lớn và AI để điều hành giao thông, giảm tai nạn và hạn chế ùn tắc.

Kinh phí cho đề án được huy động từ ngân sách nhà nước và địa phương, nguồn chi an ninh trật tự, nguồn thu từ xử phạt giao thông, đấu giá biển số xe và các nguồn hợp pháp khác. Dự kiến tổng kinh phí cho giai đoạn 2026-2030 khoảng 14.860 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí vận hành, bảo trì thường xuyên).

Bộ Công an sẽ là cơ quan chủ trì lập kế hoạch, tổ chức triển khai toàn bộ đề án, đôn đốc các bộ ngành liên quan và xây dựng quy chuẩn kỹ thuật hệ thống. Các Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tư pháp và UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp, kết nối dữ liệu và chủ động bố trí nguồn lực triển khai tại địa phương theo lộ trình chung.