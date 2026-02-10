1. FC Heidenheim 3-1 Würzburger Kickers: 1. FC Heidenheim giành chiến thắng 1. FC Heidenheim tiếp đón Würzburger Kickers lúc 18h00 ngày 02/10. Dù đội khách có phong độ tốt, thành tích đối đầu vượt trội giúp đội chủ nhà nắm giữ lợi thế.

1. FC Heidenheim 3 - 1 Würzburger Kickers Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu 1. FC Heidenheim tiếp đón Würzburger Kickers.

21' BÀN THẮNG! 1. FC Heidenheim (1-0) Phút 21': M. Kaufmann (1. FC Heidenheim) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

39' BÀN THẮNG! 1. FC Heidenheim (2-0) Phút 39': P. Hennrich (1. FC Heidenheim) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

65' BÀN THẮNG! 1. FC Heidenheim (3-0) Phút 65': M. Kaufmann (1. FC Heidenheim) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

79' BÀN THẮNG! Würzburger Kickers (3-1) Phút 79': T. Kastanaras (Würzburger Kickers) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

KT Kết thúc: 1. FC Heidenheim 3-1 Würzburger Kickers Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 19:52 02/10/2026

Chuyến hành quân sắp tới hứa hẹn mang đến vô vàn khó khăn cho Würzburger Kickers khi họ phải thi đấu xa nhà trước đối thủ nhiều duyên nợ 1. FC Heidenheim. Dù màn trình diễn thời gian gần đây của các vị khách mang lại nhiều tín hiệu tích cực, những chuyến rời xa tổ ấm vẫn luôn là thử thách đòi hỏi sự tập trung cao độ nếu muốn giành kết quả thuận lợi vào lúc 18h00 ngày 02/10/2026.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Nhìn vào bức tranh phong độ ở 5 trận đấu gần nhất, hai câu lạc bộ đang thể hiện những bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Würzburger Kickers nắm giữ nhịp thi đấu tương đối ổn định với 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 trận thua. Lối chơi chủ động cùng sự hiệu quả nơi hàng công giúp đội bóng này duy trì được sự tự tin lớn trước mỗi lần ra sân.

Ngược lại, 1. FC Heidenheim lại đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội chủ nhà chỉ giành được 1 trận thắng, có 1 trận hòa và để thua tới 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc để mất điểm liên tiếp khiến họ buộc phải có những điều chỉnh về mặt chiến thuật nhằm tìm lại sự vững chắc nơi tuyến dưới.

Điểm tựa từ lịch sử đối đầu

Dù phong độ gần đây có phần chững lại, 1. FC Heidenheim lại sở hữu một điểm tựa tinh thần rất lớn mang tên thành tích đối đầu. Trong 4 lần so tài gần nhất giữa hai đội, 1. FC Heidenheim đã áp đảo hoàn toàn khi giành tới 3 chiến thắng và không để đối phương cầm chân trận nào, trong khi Würzburger Kickers chỉ có vỏn vẹn 1 lần hưởng niềm vui trọn vẹn.

Sự vượt trội trong những lần chạm trán trực tiếp cho thấy lối chơi của đội chủ nhà thường xuyên khắc chế được cách vận hành của Würzburger Kickers. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cầu thủ Heidenheim tự tin triển khai thế trận phòng ngự phản công hoặc chủ động gây sức ép ngay từ những phút đầu tiên.

Thế trận giằng co và nhận định chiến thuật

Bước vào trận đấu tới, yếu tố sân bãi kết hợp cùng cái dớp đối đầu có thể sẽ đóng vai trò quyết định cục diện. Würzburger Kickers với phong độ nhỉnh hơn được kỳ vọng sẽ nỗ lực cầm nhịp tuyến giữa và hạn chế tối đa các sai số phòng ngự khi chịu áp lực trên sân khách. Tuy nhiên, việc thi đấu xa nhà vốn luôn là rào cản tâm lý đối với họ.

Đối với 1. FC Heidenheim, tính kỷ luật trong khâu chuyển đổi trạng thái sẽ là chìa khóa then chốt để họ tìm kiếm bàn thắng mở nút thắt. Khả năng cao đội chủ nhà sẽ tận dụng tối đa lợi thế tâm lý và sự quen thuộc mặt sân để dồn ép đối thủ, qua đó mở ra cơ hội giành một kết quả tích cực nhằm cắt đứt chuỗi trận bất ổn vừa qua.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất 1. FC Heidenheim · 3 thắng 0 hòa Würzburger Kickers · 1 thắng FC Wurzburger Kickers 1 - 2 FC Heidenheim FH FC Heidenheim 4 - 1 FC Wurzburger Kickers FH FC Wurzburger Kickers 0 - 2 FC Heidenheim FH FC Heidenheim 1 - 2 FC Wurzburger Kickers FWK

1. FC Heidenheim 5 trận gần nhất B H T T T 8 Trận 3-1-4 T-H-B 19 Ghi (TB 2.4) 14 Thủng lưới Würzburger Kickers 5 trận gần nhất H B T B B 10 Trận 6-1-3 T-H-B 31 Ghi (TB 3.1) 18 Thủng lưới