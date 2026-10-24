1. FC Köln 0-0 FC Schalke 04: Hai đội chia điểm Chủ nhà 1. FC Köln đứng hạng 12 với 7 điểm, hơn FC Schalke 04 ở hạng 15 hai điểm trước cuộc gặp lúc 20h30 ngày 24/10/2026 tại RheinEnergieStadion, vòng 7 Bundesliga.

1. FC Köln 0 - 0 FC Schalke 04 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu 1. FC Köln tiếp đón FC Schalke 04.

12' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 62% - 38% FC Schalke 04, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

26' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 59% - 41% FC Schalke 04, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.

38' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 59% - 41% FC Schalke 04, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 2.

43' Thay người Phút 43' (FC Schalke 04): Janik Bachmann vào sân thay Soufiane El-Faouzi.

43' Thay người Phút 43' (FC Schalke 04): Vitalie Becker vào sân thay Robin Gosens.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Tom Krauß (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 61% - 39% FC Schalke 04, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 2.

63' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 61% - 39% FC Schalke 04, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 2.

68' Thay người Phút 68' (1. FC Köln): Luca Waldschmidt vào sân thay Mikey Moore.

71' Thẻ vàng Phút 71': Junior Dina Ebimbe (FC Schalke 04) nhận thẻ vàng (Dissent).

75' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 60% - 40% FC Schalke 04, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 6 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 1 - 3.

80' Thay người Phút 80' (1. FC Köln): Paul Okon-Engstler vào sân thay Tom Krauß.

80' Thay người Phút 80' (1. FC Köln): Reigan Heskey vào sân thay Said El Mala.

81' Thẻ vàng Phút 81': Luka Lochoshvili (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

83' Thẻ vàng Phút 83': Vitalie Becker (FC Schalke 04) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

87' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 62% - 38% FC Schalke 04, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 5; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 1 - 4.

89' Thẻ vàng Phút 89': Hasan Kuruçay (FC Schalke 04) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Thay người Phút 90' (1. FC Köln): Jan Thielmann vào sân thay Linton Maina.

90' Thay người Phút 90' (1. FC Köln): Joel Schmied vào sân thay Luka Lochoshvili.

KT Kết thúc: 1. FC Köln 0-0 FC Schalke 04 Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 22:27 24/10/2026

Đội hình chính thức 1. FC Köln Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV René Wagner FC Schalke 04 Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Muslić 1 M. Schwäbe 28 S. Sebulonsen 22 Jahmai Simpson-Pusey 24 Lochoshvili 3 B. Sosa 8 Bergmann Jóhannesson 5 T. Krauß 37 L. Maina 47 M. Moore 10 S. El Mala 30 M. Bülter 1 L. Karius 5 T. Becker 25 N. Katić 4 H. Kuruçay 29 Dina Ebimbe 23 S. El-Faouzi 13 S. Tanaka 8 R. Gosens 20 J. Adamu 24 A. Aouchiche 7 Hwang Hee-Chan Dự bị 1. FC Köln 17 Castro-Montes 11 Reigan Heskey 14 G. Mensah 23 Paul Michael Junior Okon-Engstler 2 J. Schmied 29 J. Thielmann 7 Waldschmidt 20 R. Zieler 19 M. El Mala FC Schalke 04 33 Vitalie Becker 10 E. Džeko 11 B. Lasme 22 K. Müller 35 J. Ndiaye 27 F. Porath 38 L. Vozar 14 J. Bachmann 43 M. Ayhan Cập nhật đội hình lúc 20:02 24/10/2026

1. FC Köln Thống kê FC Schalke 04 62% Kiểm soát bóng 38% 14 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 1 6 Phạt góc 5 8 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật L. Karius FC Schalke 04 Điểm 7.96 Bergmann Jóhannesson 1. FC Köln Điểm 7.2

Hai đội ở nhóm giữa và cuối bảng xếp hạng gặp nhau tại RheinEnergieStadion lúc 20:30 ngày 24/10/2026. 1. FC Köln đứng hạng 12 với 7 điểm, còn FC Schalke 04 xếp hạng 15 với 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là hai điểm ở vòng 7 Bundesliga.

Bối cảnh trận đấu ở vòng 7 Bundesliga

Với 7 điểm, 1. FC Köln đang nằm ở vị trí trung bình của bảng xếp hạng. Đội chủ nhà thi đấu trên sân quen thuộc và có cơ hội kéo giãn khoảng cách với đối thủ ngay trước mặt.

FC Schalke 04 có 5 điểm và đứng hạng 15. Với khoảng cách hai điểm, kết quả của trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội trên bảng xếp hạng.

Phong độ gần đây của hai đội

Trong 5 trận gần nhất, 1. FC Köln thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một trận thua, nhưng trước đó đội từng có một chiến thắng xen giữa các kết quả hòa.

Trong khi đó, FC Schalke 04 thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Hai trận gần nhất của đội khách đều thất bại, dù họ đã có hai chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn trước đó. Phong độ của cả hai đội vì thế đều thiếu ổn định.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, 1. FC Köln thắng 3 trận và hòa 2 trận. FC Schalke 04 chưa có chiến thắng nào trong giai đoạn này.

Thành tích đó là lợi thế tinh thần cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, phong độ gần đây của cả hai đội chưa thật sự thuyết phục, nên lịch sử đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo.

Điểm cần chú ý

1. FC Köln cần thoát khỏi chuỗi kết quả chưa ổn định để củng cố vị trí giữa bảng. Việc thi đấu trên sân nhà và thành tích đối đầu tốt là những điểm tựa của họ.

FC Schalke 04 cần kết thúc chuỗi hai trận thua gần nhất để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Một kết quả tích cực trên sân đối thủ sẽ giúp họ cải thiện tinh thần sau giai đoạn khó khăn.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có điểm số sát nhau và phong độ chưa ổn định. Lợi thế sân nhà cùng thế đối đầu thuận lợi giúp 1. FC Köln nhỉnh hơn đôi chút, nhưng FC Schalke 04 vẫn có cơ hội tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất 1. FC Köln · 3 thắng 2 hòa FC Schalke 04 · 0 thắng 1. FC Köln 1 - 0 FC Schalke 04 1FK FC Schalke 04 1 - 3 1. FC Köln 1FK FC Schalke 04 0 - 0 1. FC Köln Hòa 1. FC Köln 3 - 1 FC Schalke 04 1FK 1. FC Köln 2 - 2 FC Schalke 04 Hòa

1. FC Köln 5 trận gần nhất B T H B H 6 Trận 2-1-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 11 Thủng lưới FC Schalke 04 5 trận gần nhất B B T T H 6 Trận 1-2-3 T-H-B 4 Ghi (TB 0.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 6 4 1 1 +9 13 B T H T T … 11 Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 -6 8 T B H T B 12 1. FC Köln 6 2 1 3 -3 7 B T B H B 13 1899 Hoffenheim 6 2 0 4 -3 6 T B B T B 14 VfB Stuttgart 7 2 0 5 -3 6 B B T B B 15 FC Schalke 04 6 1 2 3 -3 5 B B H T H 16 SC Paderborn 07 6 1 2 3 -4 5 H B T B B …

Tình hình lực lượng 1. FC Köln ✚ T. Dallinga (Knee Injury) ✚ T. Hubers (Knee Injury) ✚ E. Skhiri (Ankle Injury) ✚ R. van den Berg (Muscle Injury) ✚ R. Ache (Thigh Injury) ✚ T. Dallinga (Knee Injury) ✚ T. Hubers (Knee Injury) ✚ E. Skhiri (Ankle Injury) FC Schalke 04 ✚ K. Karaman (Muscle Injury) ✚ D. Ljubicic (Knee Injury) ✚ R. Schallenberg (Leg Injury) ✚ M. Sylla (Leg Injury) ✚ M. Wober (Muscle Injury) ✚ K. Karaman (Muscle Injury) ✚ D. Ljubicic (Knee Injury) ✚ R. Schallenberg (Leg Injury)