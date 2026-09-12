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1. FC Köln 1-1 Werder Bremen: Hai đội chia điểm

Văn Thể12/09/2026 18:48

Cuộc đọ sức giữa 1. FC Köln và Werder Bremen tại RheinEnergieStadion hứa hẹn căng thẳng khi cả hai đội cùng có 3 điểm và nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

1. FC Köln1 - 1Werder BremenKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    1. FC Köln tiếp đón Werder Bremen.

  • 8'Hỏng phạt đền

    Phút 8': Thijs Dallinga (1. FC Köln) sút hỏng phạt đền.

  • 11'BÀN THẮNG! 1. FC Köln (1-0)

    Phút 11': Linton Maina (1. FC Köln) lập công (kiến tạo: Ellyes Skhiri). Tỷ số: 1 - 0.

  • 14'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: 1. FC Köln 57% - 43% Werder Bremen, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 30'1. FC Köln ép sân

    Cầm bóng: 1. FC Köln 47% - 53% Werder Bremen, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 42'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: 1. FC Köln 46% - 54% Werder Bremen, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 56'Werder Bremen ép sân

    Cầm bóng: 1. FC Köln 40% - 60% Werder Bremen, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (1. FC Köln): Ragnar Ache vào sân thay Thijs Dallinga.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (1. FC Köln): Ísak Bergmann Jóhannesson vào sân thay Linton Maina.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (1. FC Köln): Sebastian Soraas Sebulonsen vào sân thay Alessio Castro-Montes.

  • 69'BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-1)

    Phút 69': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 69'Werder Bremen ép sân

    Cầm bóng: 1. FC Köln 40% - 60% Werder Bremen, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 4 - 3.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Werder Bremen): Dariusz Stalmach vào sân thay Ludovit Reis.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Olivier Deman (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Thay người

    Phút 74' (1. FC Köln): Said El Mala vào sân thay Mikey Moore.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Werder Bremen): Mick Schmetgens vào sân thay Arthur Augusto De Matos Soares.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Werder Bremen): Cédric Itten vào sân thay Niclas Füllkrug.

  • 81'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: 1. FC Köln 43% - 57% Werder Bremen, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 4 - 4.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Werder Bremen): Mitchell Weiser vào sân thay Youri Regeer.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Werder Bremen): Paul Erevbenagie vào sân thay Eren Dinkci.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': Gideon Mensah (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90'Thay người

    Phút 90' (1. FC Köln): Paul Okon-Engstler vào sân thay Tom Krauß.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Paul Okon-Engstler (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: 1. FC Köln 1-1 Werder Bremen

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:26 13/09/2026

Đội hình chính thức
1. FC Köln
Sơ đồ 4-5-1 · HLV René Wagner
Werder Bremen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Thioune
1
M. Schwäbe
17
Castro-Montes
22
Jahmai Simpson-Pusey
24
Lochoshvili
14
G. Mensah
30
M. Bülter
5
T. Krauß
6
E. Skhiri
47
M. Moore
37
L. Maina
27
T. Dallinga
1
K. Hein
13
Arthur
5
A. Pieper
32
M. Friedl
2
O. Deman
15
L. Reis
44
Y. Regeer
18
E. Dinkçi
20
Chuky San José
17
M. Grüll
10
N. Füllkrug
Dự bị
1. FC Köln
9 R. Ache10 S. El Mala8 Bergmann Jóhannesson23 Paul Michael Junior Okon-Engstler2 J. Schmied28 S. Sebulonsen3 B. Sosa29 J. Thielmann20 R. Zieler
Werder Bremen
33 Mick Schmetgens23 Dariusz Stalmach4 N. Stark8 M. Weiser3 O. Wójcik30 A. Schlager29 Salim Amani Musah26 C. Itten38 Erevbenagie
Cập nhật đội hình lúc 23:05 12/09/2026
1. FC KölnThống kêWerder Bremen
47%
Kiểm soát bóng
53%
15
Dứt điểm
14
6
Trúng đích
5
8
Phạt góc
5
11
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
N. Füllkrug
N. Füllkrug
Werder Bremen
1 bàn
L. Maina
L. Maina
1. FC Köln
1 bàn
E. Skhiri
E. Skhiri
1. FC Köln
1 kiến tạo · điểm 7.7
K. Hein
K. Hein
Werder Bremen
Điểm 8.38

1. FC Köln đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón đối thủ đầy duyên nợ Werder Bremen trong khuôn khổ trận đấu diễn ra vào lúc 23:30 ngày 12/09/2026. Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc RheinEnergieStadion, đội chủ nhà đứng trước cơ hội bứt phá để tạo ưu thế trước đối thủ đang xếp ngay phía trên mình.

Tương quan cân bằng trên bảng xếp hạng

Tình hình điểm số hiện tại phản ánh sự sít sao rõ rệt giữa hai câu lạc bộ. Werder Bremen đang tạm thời nắm giữ vị trí thứ 11 với 3 điểm trong tay. Bám sát ngay phía sau, 1. FC Köln đứng ở vị trí thứ 12 và cũng sở hữu trọn vẹn 3 điểm.

Khoảng cách giữa hai đội lúc này hoàn toàn không tồn tại về mặt điểm số, khiến màn chạm trán trực tiếp mang tính chất định hình rõ ràng cho các bước tiến tiếp theo. Một kết quả có lợi sẽ giúp đội bóng giành trọn niềm vui bứt lên và áp sát những mục tiêu tham vọng hơn ở nửa trên bảng xếp hạng.

Phong độ thi đấu và nhịp độ nhập cuộc

Nhìn vào các trận đấu gần đây, cả 1. FC Köln lẫn Werder Bremen đều đang thể hiện những nét tương đồng trong việc tìm kiếm sự ổn định. Đội chủ nhà 1. FC Köln trải qua hai lần ra sân gần nhất với kết quả gồm 1 trận thắng và 1 trận thua.

Ở chiều đối diện, đội khách Werder Bremen cũng thể hiện bộ mặt giằng co không kém khi đón nhận 1 trận thua trước khi kịp thời có được 1 trận thắng ở trận đấu vừa qua. Sự dao động này cho thấy cả hai tập thể đều đang nỗ lực điều chỉnh lối chơi nhằm thiết lập một chuỗi kết quả ổn định và vững vàng hơn.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về đội khách

Thống kê từ quá khứ chỉ ra rằng đây luôn là cặp so tài diễn ra với thế trận giằng co quyết liệt. Xét trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội bóng, Werder Bremen đang có phần nhỉnh hơn khi giành được 2 chiến thắng. Hai đội cầm chân nhau với 2 trận hòa, trong khi 1. FC Köln có 1 lần giành trọn vẹn niềm vui chiến thắng.

Dù lịch sử đối đầu gần đây có phần nghiêng nhẹ về Werder Bremen, lợi thế sân bãi tại RheinEnergieStadion sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho 1. FC Köln. Cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn diễn ra chặt chẽ với những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng, nơi đội bóng tận dụng tốt hơn các khoảnh khắc sơ hở của đối phương sẽ nắm giữ ưu thế lớn trong việc định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
1. FC Köln · 1 thắng2 hòaWerder Bremen · 2 thắng
12/04/2026
1. FC Köln
3 - 1
Werder Bremen
1FK
29/11/2025
Werder Bremen
1 - 1
1. FC Köln
Hòa
17/02/2024
1. FC Köln
0 - 1
Werder Bremen
WB
23/09/2023
Werder Bremen
2 - 1
1. FC Köln
WB
20/05/2023
Werder Bremen
1 - 1
1. FC Köln
Hòa
1. FC Köln
5 trận gần nhất
BTTTH
2
Trận
1-0-1
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
6
Thủng lưới
Werder Bremen
5 trận gần nhất
TBTBH
2
Trận
1-0-1
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Augsburg2200+66TT
2SC Freiburg2200+46TT
3Borussia Dortmund2200+36TT
10VfB Stuttgart2101-13TB
11Werder Bremen2101-13TB
121. FC Köln2101-23BT
13SC Paderborn 072011-11BH
Tình hình lực lượng
1. FC Köln
T. Hubers (Knee Injury)
T. Hubers (Knee Injury)
Werder Bremen
F. Agu (Calf Injury)
S. Lynen (Hip Injury)
J. Njinmah (Thigh Injury)
J. Stage (Muscle Injury)
K. Topp (Knee Injury)
F. Agu (Calf Injury)
S. Lynen (Hip Injury)
J. Njinmah (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        1. FC Köln 1-1 Werder Bremen: Hai đội chia điểm
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