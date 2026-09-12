1. FC Köln 1-1 Werder Bremen: Hai đội chia điểm Cuộc đọ sức giữa 1. FC Köln và Werder Bremen tại RheinEnergieStadion hứa hẹn căng thẳng khi cả hai đội cùng có 3 điểm và nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

1. FC Köln 1 - 1 Werder Bremen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu 1. FC Köln tiếp đón Werder Bremen.

8' Hỏng phạt đền Phút 8': Thijs Dallinga (1. FC Köln) sút hỏng phạt đền.

11' BÀN THẮNG! 1. FC Köln (1-0) Phút 11': Linton Maina (1. FC Köln) lập công (kiến tạo: Ellyes Skhiri). Tỷ số: 1 - 0.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: 1. FC Köln 57% - 43% Werder Bremen, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 1.

30' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 47% - 53% Werder Bremen, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 2.

42' Thế trận giằng co Cầm bóng: 1. FC Köln 46% - 54% Werder Bremen, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 40% - 60% Werder Bremen, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 2.

64' Thay người Phút 64' (1. FC Köln): Ragnar Ache vào sân thay Thijs Dallinga.

65' Thay người Phút 65' (1. FC Köln): Ísak Bergmann Jóhannesson vào sân thay Linton Maina.

65' Thay người Phút 65' (1. FC Köln): Sebastian Soraas Sebulonsen vào sân thay Alessio Castro-Montes.

69' BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-1) Phút 69': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

69' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 40% - 60% Werder Bremen, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 4 - 3.

70' Thay người Phút 70' (Werder Bremen): Dariusz Stalmach vào sân thay Ludovit Reis.

72' Thẻ vàng Phút 72': Olivier Deman (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Thay người Phút 74' (1. FC Köln): Said El Mala vào sân thay Mikey Moore.

81' Thay người Phút 81' (Werder Bremen): Mick Schmetgens vào sân thay Arthur Augusto De Matos Soares.

81' Thay người Phút 81' (Werder Bremen): Cédric Itten vào sân thay Niclas Füllkrug.

81' Đôi công cởi mở Cầm bóng: 1. FC Köln 43% - 57% Werder Bremen, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 4 - 4.

83' Thay người Phút 83' (Werder Bremen): Mitchell Weiser vào sân thay Youri Regeer.

83' Thay người Phút 83' (Werder Bremen): Paul Erevbenagie vào sân thay Eren Dinkci.

86' Thẻ vàng Phút 86': Gideon Mensah (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Thay người Phút 90' (1. FC Köln): Paul Okon-Engstler vào sân thay Tom Krauß.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Paul Okon-Engstler (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: 1. FC Köln 1-1 Werder Bremen Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:26 13/09/2026

Đội hình chính thức 1. FC Köln Sơ đồ 4-5-1 · HLV René Wagner Werder Bremen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Thioune 1 M. Schwäbe 17 Castro-Montes 22 Jahmai Simpson-Pusey 24 Lochoshvili 14 G. Mensah 30 M. Bülter 5 T. Krauß 6 E. Skhiri 47 M. Moore 37 L. Maina 27 T. Dallinga 1 K. Hein 13 Arthur 5 A. Pieper 32 M. Friedl 2 O. Deman 15 L. Reis 44 Y. Regeer 18 E. Dinkçi 20 Chuky San José 17 M. Grüll 10 N. Füllkrug Dự bị 1. FC Köln 9 R. Ache 10 S. El Mala 8 Bergmann Jóhannesson 23 Paul Michael Junior Okon-Engstler 2 J. Schmied 28 S. Sebulonsen 3 B. Sosa 29 J. Thielmann 20 R. Zieler Werder Bremen 33 Mick Schmetgens 23 Dariusz Stalmach 4 N. Stark 8 M. Weiser 3 O. Wójcik 30 A. Schlager 29 Salim Amani Musah 26 C. Itten 38 Erevbenagie Cập nhật đội hình lúc 23:05 12/09/2026

1. FC Köln Thống kê Werder Bremen 47% Kiểm soát bóng 53% 15 Dứt điểm 14 6 Trúng đích 5 8 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật N. Füllkrug Werder Bremen 1 bàn L. Maina 1. FC Köln 1 bàn E. Skhiri 1. FC Köln 1 kiến tạo · điểm 7.7 K. Hein Werder Bremen Điểm 8.38

1. FC Köln đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón đối thủ đầy duyên nợ Werder Bremen trong khuôn khổ trận đấu diễn ra vào lúc 23:30 ngày 12/09/2026. Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc RheinEnergieStadion, đội chủ nhà đứng trước cơ hội bứt phá để tạo ưu thế trước đối thủ đang xếp ngay phía trên mình.

Tương quan cân bằng trên bảng xếp hạng

Tình hình điểm số hiện tại phản ánh sự sít sao rõ rệt giữa hai câu lạc bộ. Werder Bremen đang tạm thời nắm giữ vị trí thứ 11 với 3 điểm trong tay. Bám sát ngay phía sau, 1. FC Köln đứng ở vị trí thứ 12 và cũng sở hữu trọn vẹn 3 điểm.

Khoảng cách giữa hai đội lúc này hoàn toàn không tồn tại về mặt điểm số, khiến màn chạm trán trực tiếp mang tính chất định hình rõ ràng cho các bước tiến tiếp theo. Một kết quả có lợi sẽ giúp đội bóng giành trọn niềm vui bứt lên và áp sát những mục tiêu tham vọng hơn ở nửa trên bảng xếp hạng.

Phong độ thi đấu và nhịp độ nhập cuộc

Nhìn vào các trận đấu gần đây, cả 1. FC Köln lẫn Werder Bremen đều đang thể hiện những nét tương đồng trong việc tìm kiếm sự ổn định. Đội chủ nhà 1. FC Köln trải qua hai lần ra sân gần nhất với kết quả gồm 1 trận thắng và 1 trận thua.

Ở chiều đối diện, đội khách Werder Bremen cũng thể hiện bộ mặt giằng co không kém khi đón nhận 1 trận thua trước khi kịp thời có được 1 trận thắng ở trận đấu vừa qua. Sự dao động này cho thấy cả hai tập thể đều đang nỗ lực điều chỉnh lối chơi nhằm thiết lập một chuỗi kết quả ổn định và vững vàng hơn.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về đội khách

Thống kê từ quá khứ chỉ ra rằng đây luôn là cặp so tài diễn ra với thế trận giằng co quyết liệt. Xét trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội bóng, Werder Bremen đang có phần nhỉnh hơn khi giành được 2 chiến thắng. Hai đội cầm chân nhau với 2 trận hòa, trong khi 1. FC Köln có 1 lần giành trọn vẹn niềm vui chiến thắng.

Dù lịch sử đối đầu gần đây có phần nghiêng nhẹ về Werder Bremen, lợi thế sân bãi tại RheinEnergieStadion sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho 1. FC Köln. Cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn diễn ra chặt chẽ với những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng, nơi đội bóng tận dụng tốt hơn các khoảnh khắc sơ hở của đối phương sẽ nắm giữ ưu thế lớn trong việc định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất 1. FC Köln · 1 thắng 2 hòa Werder Bremen · 2 thắng 1. FC Köln 3 - 1 Werder Bremen 1FK Werder Bremen 1 - 1 1. FC Köln Hòa 1. FC Köln 0 - 1 Werder Bremen WB Werder Bremen 2 - 1 1. FC Köln WB Werder Bremen 1 - 1 1. FC Köln Hòa

1. FC Köln 5 trận gần nhất B T T T H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới Werder Bremen 5 trận gần nhất T B T B H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Augsburg 2 2 0 0 +6 6 T T 2 SC Freiburg 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Borussia Dortmund 2 2 0 0 +3 6 T T … 10 VfB Stuttgart 2 1 0 1 -1 3 T B 11 Werder Bremen 2 1 0 1 -1 3 T B 12 1. FC Köln 2 1 0 1 -2 3 B T 13 SC Paderborn 07 2 0 1 1 -1 1 B H …

Tình hình lực lượng 1. FC Köln ✚ T. Hubers (Knee Injury) ✚ T. Hubers (Knee Injury) Werder Bremen ✚ F. Agu (Calf Injury) ✚ S. Lynen (Hip Injury) ✚ J. Njinmah (Thigh Injury) ✚ J. Stage (Muscle Injury) ✚ K. Topp (Knee Injury) ✚ F. Agu (Calf Injury) ✚ S. Lynen (Hip Injury) ✚ J. Njinmah (Thigh Injury)