1. FC Köln 1-1 Werder Bremen: Hai đội chia điểm
Cuộc đọ sức giữa 1. FC Köln và Werder Bremen tại RheinEnergieStadion hứa hẹn căng thẳng khi cả hai đội cùng có 3 điểm và nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
1. FC Köln tiếp đón Werder Bremen.
- 8'Hỏng phạt đền
Phút 8': Thijs Dallinga (1. FC Köln) sút hỏng phạt đền.
- 11'BÀN THẮNG! 1. FC Köln (1-0)
Phút 11': Linton Maina (1. FC Köln) lập công (kiến tạo: Ellyes Skhiri). Tỷ số: 1 - 0.
- 14'Thế trận giằng co
Cầm bóng: 1. FC Köln 57% - 43% Werder Bremen, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 30'1. FC Köln ép sân
Cầm bóng: 1. FC Köln 47% - 53% Werder Bremen, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 42'Thế trận giằng co
Cầm bóng: 1. FC Köln 46% - 54% Werder Bremen, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 56'Werder Bremen ép sân
Cầm bóng: 1. FC Köln 40% - 60% Werder Bremen, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 2.
- 64'Thay người
Phút 64' (1. FC Köln): Ragnar Ache vào sân thay Thijs Dallinga.
- 65'Thay người
Phút 65' (1. FC Köln): Ísak Bergmann Jóhannesson vào sân thay Linton Maina.
- 65'Thay người
Phút 65' (1. FC Köln): Sebastian Soraas Sebulonsen vào sân thay Alessio Castro-Montes.
- 69'BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-1)
Phút 69': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 69'Werder Bremen ép sân
Cầm bóng: 1. FC Köln 40% - 60% Werder Bremen, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 4 - 3.
- 70'Thay người
Phút 70' (Werder Bremen): Dariusz Stalmach vào sân thay Ludovit Reis.
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': Olivier Deman (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).
- 74'Thay người
Phút 74' (1. FC Köln): Said El Mala vào sân thay Mikey Moore.
- 81'Thay người
Phút 81' (Werder Bremen): Mick Schmetgens vào sân thay Arthur Augusto De Matos Soares.
- 81'Thay người
Phút 81' (Werder Bremen): Cédric Itten vào sân thay Niclas Füllkrug.
- 81'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: 1. FC Köln 43% - 57% Werder Bremen, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 4 - 4.
- 83'Thay người
Phút 83' (Werder Bremen): Mitchell Weiser vào sân thay Youri Regeer.
- 83'Thay người
Phút 83' (Werder Bremen): Paul Erevbenagie vào sân thay Eren Dinkci.
- 86'Thẻ vàng
Phút 86': Gideon Mensah (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'Thay người
Phút 90' (1. FC Köln): Paul Okon-Engstler vào sân thay Tom Krauß.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': Paul Okon-Engstler (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: 1. FC Köln 1-1 Werder Bremen
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 01:26 13/09/2026
1. FC Köln đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón đối thủ đầy duyên nợ Werder Bremen trong khuôn khổ trận đấu diễn ra vào lúc 23:30 ngày 12/09/2026. Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc RheinEnergieStadion, đội chủ nhà đứng trước cơ hội bứt phá để tạo ưu thế trước đối thủ đang xếp ngay phía trên mình.
Tương quan cân bằng trên bảng xếp hạng
Tình hình điểm số hiện tại phản ánh sự sít sao rõ rệt giữa hai câu lạc bộ. Werder Bremen đang tạm thời nắm giữ vị trí thứ 11 với 3 điểm trong tay. Bám sát ngay phía sau, 1. FC Köln đứng ở vị trí thứ 12 và cũng sở hữu trọn vẹn 3 điểm.
Khoảng cách giữa hai đội lúc này hoàn toàn không tồn tại về mặt điểm số, khiến màn chạm trán trực tiếp mang tính chất định hình rõ ràng cho các bước tiến tiếp theo. Một kết quả có lợi sẽ giúp đội bóng giành trọn niềm vui bứt lên và áp sát những mục tiêu tham vọng hơn ở nửa trên bảng xếp hạng.
Phong độ thi đấu và nhịp độ nhập cuộc
Nhìn vào các trận đấu gần đây, cả 1. FC Köln lẫn Werder Bremen đều đang thể hiện những nét tương đồng trong việc tìm kiếm sự ổn định. Đội chủ nhà 1. FC Köln trải qua hai lần ra sân gần nhất với kết quả gồm 1 trận thắng và 1 trận thua.
Ở chiều đối diện, đội khách Werder Bremen cũng thể hiện bộ mặt giằng co không kém khi đón nhận 1 trận thua trước khi kịp thời có được 1 trận thắng ở trận đấu vừa qua. Sự dao động này cho thấy cả hai tập thể đều đang nỗ lực điều chỉnh lối chơi nhằm thiết lập một chuỗi kết quả ổn định và vững vàng hơn.
Thế đối đầu nghiêng nhẹ về đội khách
Thống kê từ quá khứ chỉ ra rằng đây luôn là cặp so tài diễn ra với thế trận giằng co quyết liệt. Xét trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội bóng, Werder Bremen đang có phần nhỉnh hơn khi giành được 2 chiến thắng. Hai đội cầm chân nhau với 2 trận hòa, trong khi 1. FC Köln có 1 lần giành trọn vẹn niềm vui chiến thắng.
Dù lịch sử đối đầu gần đây có phần nghiêng nhẹ về Werder Bremen, lợi thế sân bãi tại RheinEnergieStadion sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho 1. FC Köln. Cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn diễn ra chặt chẽ với những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng, nơi đội bóng tận dụng tốt hơn các khoảnh khắc sơ hở của đối phương sẽ nắm giữ ưu thế lớn trong việc định đoạt cục diện trận đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)