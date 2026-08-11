1. FC Köln 1-2 Bayer Leverkusen: Bayer Leverkusen giành chiến thắng Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách của 1. FC Köln, đội đứng thứ 15. Trận đấu bắt đầu lúc 21h30 ngày 08/11/2026.

1. FC Köln 1 - 2 Bayer Leverkusen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu 1. FC Köln tiếp đón Bayer Leverkusen.

7' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-1) Phút 7': Aleix García (Bayer Leverkusen) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

12' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 19% - 81% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 3 - 1.

26' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 39% - 61% Bayer Leverkusen, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 3 - 3.

34' Thẻ vàng Phút 34': Facundo Medina (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 37% - 63% Bayer Leverkusen, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 4 - 3.

40' Thẻ vàng Phút 40': Tom Krauß (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Mikey Moore (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

51' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 37% - 63% Bayer Leverkusen, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 4 - 3.

52' Thẻ vàng Phút 52': Linton Maina (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Argument).

52' Thẻ vàng Phút 52': Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Argument).

53' Thẻ vàng Phút 53': Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

57' Thẻ vàng Phút 57': Joel Schmied (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Argument).

63' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 38% - 62% Bayer Leverkusen, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 5 - 4.

70' Thẻ vàng Phút 70': Borna Sosa (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Thay người Phút 74' (1. FC Köln): Ísak Bergmann Jóhannesson vào sân thay Tom Krauß.

75' Thay người Phút 75' (1. FC Köln): Malek El Mala vào sân thay Marius Bülter.

75' Thay người Phút 75' (1. FC Köln): Reigan Heskey vào sân thay Linton Maina.

75' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 41% - 59% Bayer Leverkusen, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 1 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 7 - 5.

76' Thay người Phút 76' (Bayer Leverkusen): Jonas Hofmann vào sân thay Malik Tillman.

84' Thay người Phút 84' (1. FC Köln): Luca Waldschmidt vào sân thay Mikey Moore.

84' Thay người Phút 84' (1. FC Köln): Alessio Castro-Montes vào sân thay Sebastian Soraas Sebulonsen.

85' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-2) Phút 85': Patrik Schick (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Ibrahim Maza). Tỷ số: 0 - 2.

87' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: 1. FC Köln 39% - 61% Bayer Leverkusen, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 5 - 8), phạt góc 2 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 7 - 5.

88' Thay người Phút 88' (Bayer Leverkusen): Loïc Badé vào sân thay Facundo Medina.

88' Thay người Phút 88' (Bayer Leverkusen): Robert Andrich vào sân thay Ibrahim Maza.

90+2' BÀN THẮNG! 1. FC Köln (1-2) Phút 90+2': Said El Mala (1. FC Köln) lập công (kiến tạo: Malek El Mala). Tỷ số: 1 - 2.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Aleix García (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Argument).

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Jahmai Simpson-Pusey (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Argument).

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: 1. FC Köln 1-2 Bayer Leverkusen Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 23:25 08/11/2026

Đội hình chính thức 1. FC Köln Sơ đồ 3-5-2 · HLV René Wagner Bayer Leverkusen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez 1 M. Schwäbe 2 J. Schmied 22 Jahmai Simpson-Pusey 5 T. Krauß 28 S. Sebulonsen 37 L. Maina 23 Paul Michael Junior Okon-Engstler 47 M. Moore 3 B. Sosa 30 M. Bülter 10 S. El Mala 1 M. Flekken 4 J. Quansah 12 E. Tapsoba 2 F. Medina 3 Miguel Gutiérrez 6 E. Fernández 24 Aleix García 9 Afonso Moreira 10 M. Tillman 30 I. Maza 14 P. Schick Dự bị 1. FC Köln 17 Castro-Montes 11 Reigan Heskey 8 Bergmann Jóhannesson 24 Lochoshvili 14 G. Mensah 29 J. Thielmann 7 Waldschmidt 20 R. Zieler 19 M. El Mala Bayer Leverkusen 7 J. Hofmann 15 T. Oermann 17 Lucas Vázquez 42 M. Culbreath 22 V. Boniface 28 J. Blaswich 29 E. Ben Seghir 5 L. Badé 8 R. Andrich Cập nhật đội hình lúc 21:02 08/11/2026

1. FC Köln Thống kê Bayer Leverkusen 38% Kiểm soát bóng 62% 12 Dứt điểm 14 6 Trúng đích 8 2 Phạt góc 6 12 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0 7 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Aleix García Bayer Leverkusen 1 bàn P. Schick Bayer Leverkusen 1 bàn S. El Mala 1. FC Köln 1 bàn I. Maza Bayer Leverkusen 1 kiến tạo · điểm 7.7 M. El Mala 1. FC Köln 1 kiến tạo · điểm 6.72 M. Flekken Bayer Leverkusen Điểm 7.97

Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 13 điểm. Họ đến RheinEnergieStadion lúc 21h30 ngày 08/11/2026 để gặp 1. FC Köln, đội đang đứng thứ 15 với 9 điểm. Hai đội cách nhau 4 điểm, nhưng thế đối đầu và phong độ gần đây cho thấy bức tranh không hoàn toàn một chiều.

Leverkusen bám sát nhóm đầu bảng

Với 13 điểm, Bayer Leverkusen đang ở nửa trên bảng xếp hạng và nằm trong tầm ngắm của nhóm dự cúp châu lục. Chuyến làm khách này là cơ hội để họ duy trì khoảng cách với những đối thủ phía trên.

Trong khi đó, 1. FC Köln đứng thứ 15 với 9 điểm, kém đối thủ 4 điểm. Đội chủ nhà cần tận dụng lợi thế sân nhà để rút ngắn khoảng cách với nhóm đứng trên.

Phong độ: Köln ổn định hơn, Leverkusen chững lại

Trong 5 trận gần nhất, 1. FC Köln thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng. Đội bóng thành phố Köln chưa nếm thất bại trong 2 trận vừa qua.

Ngược lại, Bayer Leverkusen chỉ thắng 2 trận và thua tới 3 trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng lưu ý, họ đang trải qua chuỗi 2 trận thua liên tiếp. Đây là điểm đáng chú ý với một đội đang muốn giữ chỗ trong nhóm đầu bảng.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Leverkusen

Dù phong độ gần đây không thuận lợi, Bayer Leverkusen có lợi thế tâm lý rõ rệt trong lịch sử gặp đối thủ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng cả 5, còn 1. FC Köln chưa có trận thắng hay hòa nào.

Chuỗi kết quả này đặt 1. FC Köln vào thế phải tìm cách phá vỡ thế bất lợi quen thuộc. Với đội chủ nhà, đây là thử thách về bản lĩnh nhiều hơn là về chuyên môn.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán của Bayer Leverkusen là chặn đứng chuỗi 2 trận thua liên tiếp. Việc lấy lại sự tự tin sau hai thất bại sẽ quyết định họ có giữ được nhịp bám đuổi nhóm dự cúp châu lục hay không. Lịch sử đối đầu là điểm tựa tinh thần đáng kể cho đoàn quân khách.

Về phía 1. FC Köln, chuỗi 2 trận không thua gần nhất cùng lợi thế sân nhà là nền tảng để cạnh tranh. Nếu giữ được sự chắc chắn như những trận vừa qua và chơi kỷ luật, họ có cơ sở để làm khó đối thủ vốn đang thiếu ổn định.

Nhận định

Xét tổng thể, Bayer Leverkusen có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu áp đảo. Tuy nhiên, phong độ sa sút với 3 thất bại trong 5 trận gần nhất khiến họ không thể chủ quan. 1. FC Köln đang chơi ổn định hơn và có sân nhà hỗ trợ, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh hơn khoảng cách 4 điểm trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất 1. FC Köln · 0 thắng 0 hòa Bayer Leverkusen · 5 thắng 1. FC Köln 1 - 2 Bayer Leverkusen BL Bayer Leverkusen 2 - 0 1. FC Köln BL Bayer Leverkusen 3 - 2 1. FC Köln BL 1. FC Köln 0 - 2 Bayer Leverkusen BL Bayer Leverkusen 3 - 0 1. FC Köln BL

1. FC Köln 5 trận gần nhất H T H B T 8 Trận 2-3-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 12 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất B B T B T 8 Trận 4-1-3 T-H-B 18 Ghi (TB 2.3) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 9 6 3 0 +20 21 T H T T H 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 RB Leipzig 9 6 0 3 +14 18 T T T B T … 5 Werder Bremen 9 4 3 2 +2 15 B T T H H 6 Bayer Leverkusen 8 4 1 3 +2 13 B B T T T 7 SV Elversberg 9 4 1 4 -1 13 B T B T B … 14 1899 Hoffenheim 8 3 0 5 -2 9 B T T B B 15 1. FC Köln 8 2 3 3 -3 9 H H B T B 16 Union Berlin 8 1 4 3 -12 7 H H H T B …